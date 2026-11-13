得不到回應的愛：我只能在冷漠裡獨自承受

我時常渴望著被妳所愛，卻時常換來須獨自承受冷漠與黑暗，常言道：「別期待就沒有傷害。」或是「愛到卡慘死。」其實我不是不明白，此刻的我只能告訴自己是妳真的太忙，而我也沒有勇氣去尋找被妳忽略的原因、時常無視於我存在的答案。

妳曾說忙到沒有時間 回我訊息或解釋訊號不好，而已讀不回又是為什麼呢？這似乎也變成了經常上演的常態；然而，當我看到妳臉書或脆上洋溢著幸福美妙圖文時，我突然有種辛酸的滋味，因為妳就像是在告訴世人，妳與某人（某個我不知道的對象）正在悠閒愉悅地享用豐盛的餐點呢。

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或許妳想說妳只是隨意寫寫沒別的了，因為面對美食拍照撰文是妳的擅長……但妳不知道在那個標註的日期、時間及狀態裡，有我這麼一個人，在這個島上與妳距離不算遠的地方，正眼巴巴的乾等著妳，最後也沒有換來一絲絲的回應，只剩下手機出現一些無用的廣告訊息，而滑到妳名字頭像時，內容部分還是很久很久以前的事。

我知道我沒什麼本事，生活與工作方面也拿不出什麼可以傲人的東西，我的朋友圈也與妳們行業漸行漸遠。自己內心不安與焦慮沒敢告訴任何人，怕人笑話我太軟弱，也懷疑自己是不是太過敏感？聰明的人會說直接打電話過去問問確認一下不行嗎？你以為我沒做過嗎？電話沒接！所留的訊息會在很久之後已讀，很久才回個寥寥數語、聊勝於無。

終於有朋友發現近期憂鬱的我，因為我開始黑白亂點外賣、經常胡亂吃喝毫不節制，少了以前為鍛鍊身材而盡量克制。

「最近怎沒看見你那個會管你的女朋友呢？都不好好管管你！」不識趣的朋友突然問。

「她最近工作很忙。」我嘆了口氣，虛弱無力又帶著苦澀微笑回答，說完後又像是洩了氣的皮球，一點精神都沒有。

戶外星夜迷濛，飄著淡淡七里花香，於是我點起了很久沒抽的菸，在吞雲吐霧間品嚐那濃烈菸絲味──聽說這是痛苦人的良藥，但越吸越多卻也沒解決任何煩惱。我不禁又拿起手機瞧了瞧，她仍舊是空洞沒有回應信號。此時窗外一陣涼風襲來，似乎在預示我的冬天已悄悄提前到來。

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