女兒在IG發比基尼照，身為母親的我學會放下成見
【撕下舊標籤 】
女兒十九歲那年，準備出國交換遊學一年，選擇到比利時 ，去看看不一樣的世界，也享受藝術與歐洲的人文氛圍。
出國前，我還特地陪她買衣服，當然也少不了泳裝。
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她自己挑了一件兩截式泳衣。我看著覺得不錯，心想，年輕女孩到海邊，清爽，又不失端莊。
沒想到，到了比利時，事情卻完全不是我想的那樣。
我收到女兒的訊息：「媽！我和朋友去海邊玩。」
接著，我看到她放在IG上的照片。比基尼 。
我盯著照片看了幾秒，腦中第一個冒出的念頭是：「哇！我的媽呀！
別人穿比基尼，我可以欣賞；可是，換成自己的女兒，心情卻不太一樣。
在我的想像裡，比基尼多少帶著一點「開放」，甚至「太裸露」的意味。
更何況，照片放在公開社群上，親朋好友、同事，甚至完全不認識的人，都可能看見。
我忍不住問：「哇！妳放這些照片，適合嗎？」
沒想到，女兒卻一派自然。
她不但沒有覺得尷尬，還在照片下面寫著「避暑」，更故意用台語加了一句：「pì-sù」(害羞)。我看著那兩個字，忍不住笑了。
人在比利時海邊，穿著比基尼，曬著太陽、吹著海風，卻用最道地的台語跟媽媽說：「害羞。」
到底是她害羞，還是我比較害羞？
那一刻，我突然發現，同一件事，我們看見的竟然完全不一樣。
對女兒來說，比基尼就是泳裝。
海邊的人都這樣穿，沒有人特別注意誰。她只是和朋友一起玩水、曬太陽、拍照，留下十九歲的青春。
可是對我來說，那件泳衣好像不只是一件泳衣。
我在上面貼了好多看不見的字：
「太暴露。」
「太開放。」
「女孩子應該端莊一點。」
還有一句最熟悉的——「別人會怎麼看？」
而我也開始想，這些年來，我是不是也曾不知不覺地用自己的標準，替她畫出一條條看不見的界線？我所熟悉的「端莊」，一定就是她眼中的自在嗎？我所擔心的「別人怎麼看」，真的是她在意的事嗎？
原來，我以為自己是在提醒她保護自己，有時候也可能只是把自己熟悉的標準，悄悄套在她身上。
我可以有自己的界線，卻不必用自己的界線去定義女兒。
她可以有她的選擇，我也可以有我的擔心。
只是，愛孩子，不一定要把「我認為應該怎麼樣」，變成她人生的標準答案。
後來，再看到她或其他年輕女孩穿著比基尼的照片，我的第一個念頭，已經不再是「怎麼穿成這樣」，而是：「年輕真好。」
而我也在那一刻明白——
可以帶著自己的價值觀出門，卻不必讓標籤跟著我們一起旅行。
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