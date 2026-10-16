燒肉店裡的寂寞觀察：一家人同桌吃飯卻顧著滑手機？

寂寞像是流感 ，在整座城市裡無邊無際地蔓延。

無預警得到流感以後，我突然覺得，這就像每個人吃飯都在滑手機 ，也不跟對面的人說話 一樣，已經變成一個大家都很難改掉的習慣。

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晚上，我走進家裡附近一間個人燒肉 店。

不意外地發現，每個單身用餐的人都一邊吃飯，一邊看手機。

我觀察了半晌。

單身的人們看得那樣專心，他真的知道自己吃的是什麼嗎？

肉熟了，夾起來，送進嘴裡；螢幕往下一滑，又是下一則影片。好像吃飯只是身體不得不完成的一件事情，真正佔據注意力的，是手裡那一小塊發亮的螢幕。

我又往另一邊看。

一對夫妻帶著兩個孩子，一男一女。

四個人坐在同一張桌子前，面前不是平板，就是手機。

忽然覺得，單身的人滑手機，好像還比較容易理解。

一個人吃飯，沒有人可以講話，只好找一點聲音陪自己。

可是四個人坐在一起，也沒有話說嗎？出來吃飯也沒有互動，意義在哪？

以前一家人吃飯，是一天裡難得聚在一起的時候。大人問孩子今天在學校發生什麼事，孩子抱怨老師、同學，或者搶著講一件其實沒什麼重要的小事。

現在那些聲音，好像都被螢幕收走了。

手機改變社交模式，它甚至讓人無須社交。

它實在太好用了。

寂寞的時候可以看影片，無聊的時候可以玩遊戲，失眠的時候有人直播，想戀愛有交友軟體，甚至連真的找不到人說話，都已經有AI戀人可以陪你──

手機簡直像一個貼身情人。

它永遠在身邊，永遠有空，還會更新。

真人會累，會不耐煩，會已讀不回，會有自己的情緒。手機不會。只要還有電，它幾乎什麼快樂都可以給你。

於是臉書上沒完沒了地出現交友軟體、AI戀人的廣告。

那些廣告好像一直在對孤獨的男男女女說：「找個伴吧！」

沒有伴，你就輸了。

哪怕只是一晚纏綿，至少那個晚上，你身邊還有一點人的溫度。

可是很奇怪。

我們明明比以前更容易找到人，卻好像也比以前更習慣不和眼前的人說話。

桌子對面坐著真正的人，我們低頭看手機；真的只剩下一個人的時候，又打開手機尋找另一個人。

也許手機不是寂寞的原因。

它只是讓寂寞變得比較容易忍受。

像感冒藥一樣。

吃下去以後，鼻塞好一點，頭痛輕一點，日子照樣可以繼續過。

只是病並沒有真的好。

我看著燒肉店裡一張又一張被螢幕照亮的臉，突然不知道，這場流感究竟是從什麼時候開始的。

也不知道我們到底是在害怕寂寞……還是早已習慣了它。

一個人吃飯，沒有人可以講話，只好找一點聲音陪自己。可是四個人坐在一起，也沒有話說嗎？出來吃飯也沒有互動，意義在哪？（圖/作者提供）