孫子畢業前夕 一位阿嬤寫給全校的最美情書

敬致收信的師長們：

時值鳳凰花開、蟬鳴唧唧時節，校園處處充滿離情、不捨與叮嚀的氣氛。我家的孫子，也從八年前的小淘氣，蛻變為成熟穩重的國小畢業 生。

感謝幼兒園老師，包容這個一大早總要在走廊掙扎、哭鬧好久，不想進教室；放學時，卻又賴在遊戲角，說什麼也不回家的小孩。老師們苦口婆心地與他磨了二個多月，才讓他漸漸接受『作息』這件事。

感謝廚房阿姨，疼愛這個吃飯動作超慢的小孩，總是放下自己手邊的工作，不厭其煩地，一口一口哄著他吃完中餐。

感謝低年級老師督促『好習慣』的養成，特別是餐後的清潔工作，直到六年級，他每天帶回來的餐盒，從不油膩、沒有殘渣。

感謝中年級老師讓他以『嚴以律己』作為自己的座右銘，也讓他的負責任態度漸漸有了雛型。

感謝高年級老師，總是不辭辛勞帶領他們參觀畫展、自來水資源公司、科博館；辦理幾期的食魚教育、食農教育。除此小日記上的諄諄教誨、國語日報引導式作文的指導與投稿……令家長有著數說不完的感激之情。

感謝學校行政團隊的擘劃與推展，為學生們建置一座音樂城堡，帶領學生闖南蕩北的，不但蟬聯彰化縣音樂比賽直笛合奏組13連霸的冠軍之位，也坐擁數年全國音樂比賽分區優等的佳績。古人有謂：「一技傍身，如封萬里侯。」在在說明您們給了孩子，下一個求學階段的利器與實力，值得家長深深一鞠躬。

感謝音樂社團的指導老師們，從幼兒園便以超高的教學技巧與耐心，一個音一個音慢慢地打基礎；混齡的社團，便開始有機會與學長姐到處快閃演出；到了中年級，又提供了多種樂器讓學生選擇，測試興趣與性向；直至高年級便有了征戰南北的實力。這是一生難得的經驗，他們是幸福的！

感謝學校志工團隊，在很多活動與教學中，都要借助各位的相助才能順利完成。有了您們的付出，保證了我們的孩子安全。

很多時候，人與人的邂逅，就如吹南風般的短暫又自然；但人要遇到一生中的貴人，卻如在茫茫大海中，尋覓星辰般困難。我們何其有幸，所遇是為『貴人團隊』！再多的筆觸，恐難書盡家長對貴人師長們的感激之情。師恩如薰風般的柔和、溫馨，又如東風般的吹拂，讓孩子們成長、茁壯。

俗筆拙文，雖如行路之塵，亦缺乏靈性和藝術之美；卻是道盡老嫗心中的感念。

祝願各位師長們杏壇流芳

一位畢業生的阿嬤誠摯致謝

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