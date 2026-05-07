疫情下家中的迷你「鼠」光

「阿布！過來！」聽見這個呼喚，箱子中有個毛茸茸的東西便從一堆棉紙下鑽了出來，如火箭般噴射到我手上，牠身上傳遞的體溫使我手心頓時溫暖許多。每天晚上被課業壓力摧殘地喘不過氣時，我就會藉由倉鼠將疲憊之感一掃而空。

新冠疫情爆發時，有一天到寵物店買魚飼料，卻意外被可愛的倉鼠深深吸引，希望能藉由小倉鼠，緩解因防疫不能外出的索然無味，最終阿布跟著我們坐上回程的車。面臨陌生環境的阿布，經過一整天躲在自己的小窩後，開始逐漸適應新的家，並在箱子裡來回逡巡，對一切陌生事物充滿好奇。

前幾週阿布數次「越獄」潛逃，得出動全家進行地毯式搜捕，最終以食物作為誘餌，才成功將這位越獄慣犯緝捕歸案。除此之外，起初任何靠近牠的手皆會被利牙伺候，每次的餵食都像是在拆解炸彈，要快狠準，還要防備阿布迅雷不及掩耳的攻擊，驚險萬分。

隨著長時間的相處與互動，阿布除了能主動與人親近外，也終於能夠安分守己地待在箱中。雖然牠早在三年前化作小天使，但算算牠的年齡，也已能稱得上「鼠瑞」。即使每每想到阿布，不免感到惋惜，但俗話說的好：「天下無不散的筵席」即使是寵物，能夠相遇也是一段緣分。阿布並不會因此逝去，而是轉換形式，化為回憶繼續陪伴著我。

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