褪去校服下的疲憊 牠是我麻木生活中的唯一喘息

在現代這個快節奏的時代中，無論是什麼身分，都會被生活推著走，而作為即將面臨人生重要轉折點的高中生，每日機械般地完成各個事項，倉促的生活讓我幾乎忘了呼吸，甚至隱隱生出一絲疲倦和麻木，而這樣的生活中唯有一刻不同，只有此時疲憊的心靈才能得到治癒，因此我總是期盼著與牠—家中的貴賓狗Prince—一起散步的時光。

幼時的散步總是嬉鬧而隨性的。那時的Prince還是隻小幼狗，活潑好動，我們的散步往往在追逐、大笑中進行。

我在追逐中大笑，牠則搖著尾巴回應，過程中，沒有具體方向，也沒有明確目的，只有單純的快樂。對於內向的我而言，牠不僅是玩伴，更是帶我認識世界的引路者。

長大後，我們都變得沉穩。他不再亂跑，而是靜靜察街上的風吹草動；我則在課業壓力中夾縫求生。我們的散步變得安靜、規律，牠的陪伴無聲卻真切，使我全然沉浸其中，忘了時間的流逝，因此得以短暫的脫離現實的喧囂與苦悶。

然而時光荏苒，如今的Prince步伐緩慢甚至有些搖晃，且時常未能察覺我對牠的呼喚，而正是此刻，我開始意識到，Prince將會比我快老去，我可能被牠留下，在未來某天獨自走在這條路上。也許到了那時，我會一遍遍走過相同的街道，在記憶中重溫曾與牠並行的每一刻，想到這，傷感油然而生。也因此，如今每一次的並肩而行，我都更加珍惜，因為我知道這些片段最終都將成為珍貴的回憶。

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