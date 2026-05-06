敵不過時間與空間？明明沒吵架卻漸漸散場的朋友

認識她那年，S.H.E. 剛出道。

我們一起學唱 戀人未滿，看著 周杰倫 在唱片封面上靦腆安靜的樣子。那時候誰都不知道，他會紅成一整個世代的青春。

就像我們也不知道，當時那樣要好的兩個人，後來會走散。

我們讀女校，少女時代的世界不大，校門、教室、補習班、電話線，就是全部宇宙。我們好得像在交往，一起吃飯、一起放學、一起躲著老師說悄悄話。我知道她喜歡誰，也知道她被誰傷了心。

她失戀那陣子，我陪她去 好樂迪，聽她唱著一首一首情歌，唱到副歌時，她眼眶泛紅，還相信愛情真的能天長地久。那時我們都覺得，喜歡一個人很簡單，留住一個人也不難。

後來人生快轉了。我結婚、生子，又離婚。

她搬去台中，有了新的家庭、新的生活圈。前幾年我們還是很好，手機網內互打免費的年代，常常一講電話就是半夜。我聽著她說話睡著，醒來手機還握在手裡，耳邊像還有她的聲音。

她上台北來看過我幾次，我也去中部找過她幾次。吃飯、聊天、說孩子、說老公、說那些長大後不得不面對的現實。我一直以為，真正要好的朋友，就算見面少了，感情也不會變，只是大家忙了但永遠還在。

直到有一年她生日，我用 LINE 禮物送了蛋糕給她。手機彈出一句：「我媽說很好吃。」我那時沒有立刻懂。只是看著那行字，隱隱覺得哪裡空了一塊，後來生活太忙，我也沒細想。

再後來，我的生日到了，沒有她的訊息。

下一年，也沒有。

我忽然就明白了，那句話不是在說蛋糕。是在說，我的心意已經不必被她親自接住。

之後她說，自己不喜歡講私事了。我很快懂了，不是不喜歡講私事，是她想分享的對象，已經不是我。

她有了新的朋友，新的重心，新的日常，而我還站在舊日的位置，以為人只要不變，感情就不會變。

二十年過去，S.H.E. 各自單飛，周杰倫 結婚生子，我也走完一場婚姻，重新學著生活。

我們沒有吵架，沒有決裂，沒有誰背叛誰。

只是曾經無話不談的兩個人，後來連沉默，都各自在不同地方完成。

有些友情不是失去聯絡才結束，是某一天你突然發現，自己已經不是對方第一個想起的人。

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