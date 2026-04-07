一眼命定！送養文上的那隻小虎斑

「咦？我好像認識這隻虎斑貓？」滑著臉書的手指停了下來，視線盯著送養貼文上的照片，我的腦中認真搜尋這股熟悉感。然而，這股熟悉感並不是來自過去的偶然遇見，而是一種「就是你」的直覺。

隻身在台北生活的孤獨感使我心中萌生想領養貓孩的念頭。心裡清楚飼養貓孩不是給他飯吃和清潔貓砂那麼簡單而已，還有很多細節必須考慮。雖然心中對於自己飼養貓孩的能力還在秤斤論兩，但是看到送養社團中的貓孩照片及貼文時總會停下滑動的手指，點開貼文細看貓孩萌照及背景故事。

一連幾個星期過去，看過無數萌貓照，了解無數萌貓背後的故事，更加確定領養即終養的決心。這時，「就是你」虎斑貓在送養照片中歪斜著坐姿睜著大雙眸看著前方。那張熟悉的虎斑貓臉讓我還沒點開照片就確定他就是我的小虎斑。

小虎斑出生地在宜蘭。為了確定自己已經完全準備好飼養小虎斑，我總共去了兩趟宜蘭。第一次和拾獲小虎斑的貼文人碰面時心中驚訝了一下。貼文人是一位年輕的女生，她和朋友在附近的大學從事行政工作，一起住在一棟透天厝裡面。貼文人說著帶領我走進屋內，一進門便迎來兩隻黑狗。黑狗熱情地迎了上來，完全沒有對陌生人的我出聲威嚇。

細看一樓環境，雖然室內飼養兩隻黑狗，但是卻沒有任何狗味，可見貼文人很重視環境清潔。

「貓在二樓。」貼文人說著打開二樓的房間門。一開門除了看到諾大的房間，還有四處躲藏的貓咪。膽小怕生的貓倏地躲進貓窩裡面，好奇又怕生的貓躲在家具後方露出雙眸盯著我看，親人的貓則是直接跑到我腿邊蹭來蹭去，充分表現他的E貓性格。

「圓仔在這裡！」貼文人懷中抱著一隻小虎斑走向我，「你要摸摸牠嗎？我大力地點了點頭，視線落在小虎斑身上。貼文人教我先讓小虎斑聞聞我的手，熟悉我的味道後再抱牠。

;小虎斑大概五個月大，小小的身軀一溜煙從我懷中逃走。為了讓我們多互動，貼文人拿著逗貓棒逗弄小虎斑，一面說她是在出門買冬至湯圓的時候撿到牠的，所以叫牠圓仔。

看著活力滿分的圓仔，心中充滿了療癒感。我抬起頭看向貼文人說：「你們可以先幫我照顧他一陣子嗎？我下次再來帶他回家！」到現在，小虎斑已經陪伴我八年多的時間。改名為小巴的他總是以要黏不黏的陪伴，陪我度過各種艱難時刻。或許八歲的貓已經步入中老年期，但是在我心中，小巴永遠是我的小虎斑。

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