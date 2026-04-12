職場友情也能很浪漫，給予力量的手寫卡片

我有幾位好朋友，她們雖有年紀差別，但對生活的用心與浪漫都雷同，她們的個性與人生觀與我合得來，磁場相同的我們才能從以前到現今，有的維持20幾年，有的是10多年，有的兩三年，彼此維繫的良好情誼不因時間而改變。

姿蘭是位浪漫優質，對自己要求甚高的好朋友，她細心、貼心，所有作為都讓人感到窩心，由於她有畫畫的天份，因此她時不時就遞給我有溫度的插畫文字卡片，類似：「洪姐，願妳所有夢想成真，繼續做最棒的自己」，然後再畫個小畫像，讓人看來賞心悅目，開心的花朵在飛揚，而她同學也是我好友的孝儀跟瓊文也是貼心小天使。

惠玟也是個真誠細心的女孩，我們同事十多年，她總是在我需要幫忙時伸出援手，貼心爆表，和她在一起，總有許多的安全感生起，她時常寫一些感恩的卡片給我，諸如：「謝謝洪姐～～有洪姐陪伴我的那一段，是我軍旅生涯最美好的一段」，或是：「一直以來謝謝洪姐照顧還有鼓勵，在我迷惘時給我一道光」，跟惠玟在一起，都有全宇宙都發光在照耀我們的感覺。

與我同事多年的宥綾，前幾年才來我們辦公室和我成為工作緊密的夥伴，不管有任何事，她都會先想到我，想到同事們，有任何公務需要出人出力時，她總是一馬當先喊著：「我來」，然後樂觀以對，在限時內把工作完成，締造好人緣。她尤其會在向人表達感恩時，立馬寫卡片，或是以對方的照片做成小卡片，卡片裡寫滿對對方的感恩與祝福「不論任何時候，總能感受到洪姐的關心與祝福，覺得好感動，愛妳哦」，每每看到她署名的小卡片，心裡的幸福感滿滿，人生的幸福也滿滿。

九年級生的資芳，原本以為她是個年輕小草莓，沒想到她表現落落大方，處理工作有條不紊，常常給我一些正能量，凡事都站在我的立場上想，如今年歲已長，不再重視生日的我，每年收到她寫給我的卡片，都會有種跨世代特別的感動在心頭。

這些令人窩心與幸福的小卡片，我都好好保存在容易看得到的地方，只要心情有些低潮時，就抬頭看看它們，說也奇怪，看完之後壞壞的心情就會往好的方向行去。

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