噪音擾民多年，出租告示中藏詭異真相

搬來這裡多年，樓上也就跟著鬧了多年。

剛開始，本以為這只是一種階段性的噪音，沒想到樓上的響聲越發明顯，甚至維持了兩三年。那種大象般的腳步聲，每到下午便會以跳躍的方式震動著我的天花板，差點把我腦殼給震開了。

「你有聽到嗎？」

一次夜晚我再也忍不住，先是敲了鄰居的大門，緩緩開門的是一位看似六十幾歲的老翁，不像是剛睡醒的模樣，反而還精神奕奕的，這也讓我放鬆了些，至少不會再得罪一個人了。

「什麼？」

他疑惑地看著我，嘴邊還掛著微笑。

「樓上的聲響。」

「我沒聽見，不好意思。」

來不及反應，他就立馬蓋上了門。我也是徹底絕望了。難道真的是我的問題？或許是老人家耳背，可能也沒什麼聽見，加上從我搬進來之前他就住在這裡了，沈默寡言，想必也是上了年紀，孤僻和聽覺障礙的問題也會纏上身。

我離開了他的門前，回到屋內，響聲依舊，不耐煩地蓋上了被，想著下個月換個地方住好了。

那次以後，我不自覺地注意起了隔壁的老翁，一早我一開門他也那麼剛好的出門，對著我露出那和諧的微笑，和幾年前那沈默寡言的老翁看起來相當不同。

每當我被響聲吵醒時，便會到外頭去散步，沒想到那老翁也會如此剛好的踏出家門，說是要倒垃圾。

一連串的巧合令我覺得這老翁也是和我有緣，一天夜晚便在門外和他攀談了起來。

「樓上？早都荒廢了，哪來的響聲。」

當我問起那陣響聲時，他這麼回應。當下的我格外驚訝，懷疑他是不是和我在開玩笑，但看他那一臉認真的樣子仍是有些信了。

「前幾年就荒廢了，你幻聽啦！年輕人早睡早起，你這是壓力大啦。唉，我時間到了，看你那麽瘦的，我給你一點錢拿去吃東西。」

只見他立馬掏出幾塊錢，我拼命推搡著，這可是老人的錢啊。沒想到他力氣如此之大，一把便推贏了我，我也只好將錢塞入了口袋中。

這件事暫且告一段落，但是他剛才所說的話仍令我感到匪夷所思。當時，我立刻衝上了樓，燈火通明，不像是荒廢的樣子。

騙我？

我緩緩走向那間鬧了許久的屋外，瘋狂敲門，宣泄著我的不滿，內心也有些害怕，萬一裡面真的荒廢呢？

「幹嘛？」

一個高大威武的男人開了門。

我往裡頭張望，他的孩子正不斷蹦蹦跳跳，就是他們！

「麻煩你下次小聲點，晚上了，我要睡覺。」

「你要睡覺關我屁事？滾回去！」

見他舉起手臂，一副要揮拳的樣子，嚇得我立馬跑走。

我真是個懦夫。

拖著疲憊的身軀下樓，一方面是被欺騙的不悅，一方面還是因為自己的懦弱。

「我如果比他高，看他還敢挑戰我？」

我依舊掏出鑰匙，打開了門，順便望了望隔壁老翁的家，窗戶裡是一片黑暗，門縫還流出一陣黴味。

不管了。

開了門，緊鎖。

當下我即刻掏出了皮包，因為外頭燈光昏暗，沒算到有多少錢，那老翁大抵也不會給多少吧。

一打開皮包，撥開夾層，裡頭詭異地夾著兩張冥幣。

顫抖的雙手立馬鬆開了皮包，不詳的預感纏繞全身，我迅速出了家門走到老翁家外。

門外正貼著我之前從來未見過的字眼：

出租 有意者請聯系：012-4678980

2013年6月7日