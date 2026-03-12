數位時代下無限供應的假親密：孩子的「早戀對象」，是手機裡的AI情人
【時事求視】
國中生的戀愛，在這個時代不再是偷偷交換紙條，而是偷偷登入交友軟體。
孩子的手機裡不是課表、不是明天的小考，而是情人、三秒心動的微短劇、高速推播的狗血劇情。他們以為自己在戀愛，但其實他們在練習的，是如何用虛擬親密感麻痺真正的孤獨。
早戀並不新鮮，新鮮的是這一代的孩子，是在「無限供應的假親密」裡早戀。他們的初戀不是同班同學，而是手機那端永遠溫柔、永遠回應、永遠不會生氣的AI伴侶。
只要一句「我覺得好孤單」，AI就能立刻接住他們所有未成形的情緒。孩子還沒搞懂什麼叫安全感，卻已經被演算法餵飽「被理解的幻覺」。對讀書沒興趣的孩子，究竟在想些什麼？孩子沉迷刺激YT微短劇。滑開手機就能獲得即時刺激，大人都難抗拒。讀書太辛苦，而手機只需要滑動。尤其是那些狗血微短劇：渣男、抓姦、復仇、白月光、替身、總裁、校花、反轉十次都不嫌多。
孩子每天接觸的是「極端情緒」、「極端關係」、「極端愛恨」。他們在還沒長出判斷力前，已經學會把世界理解成——越強烈越是真愛，越刺激越值得投入。
現實太平凡、太複雜、也太需要努力，於是他們選擇躲進手機裡那一個又一個不需要負責任的劇情框架。AI情人完勝真實異性。永不拒絕、永不失控、永不拋下。孩子說什麼，它都懂；孩子想要什麼，它都給。這種「完美親密」會帶來一種錯覺：我值得被無條件滿足。可現實裡沒有這種關係，但孩子還不知道。
他們以為戀愛應該是「說什麼都被回應」、「任何時候都不會被忽略」。當他們真的進入現實的關係時，一點摩擦都受不了，一點沉默都覺得是背叛。情人讓孩子在心理上長出一個錯誤的期望：愛就是被理解，而不需要理解別人。這不是戀愛的開始，這是戀愛能力的停止。
孩子現在的早戀，不是愛，是逃避。逃避孤單。逃避壓力。逃避面對真實世界裡「需要努力」的事情。課業需要思考、人際需要磨合、成長需要承擔。唯獨手機裡的那片世界，不用努力，不用等待，不用承擔。孩子早戀，不是因為他們真的懂情感，而是因為：想被陪伴，被理解，被愛。
但是真正的愛不在虛擬手機裡，不在狗血微短劇裡，不在交友軟體裡。它在每日跟人的相處互動裡，每個感受眼光裡，每個記憶和在意裡。
