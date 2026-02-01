過年董事會：集資8000元挑戰刮刮樂！

20歲那年，我忽然覺得自己是成熟的大人了，壓歲錢得「好好運用」。我鄭重向男友宣布，他也點頭如搗蒜，於是我們兩個像在開董事會一樣坐下來研討。

「你覺得，四千元可以做什麼規畫？」我的腦袋一片空白，索性把問題丟給男友。

他想了想，壓低聲音：「過年嘛……就是要那個。」

「哪個？」

「買、彩、券。」「買、股、票。」我和男友互看三秒鐘，大笑擊掌，當場決議，兩人一起湊滿八千，全部賭在彩券上！

新年好運到，好運我來了！搭電梯下樓時，我又有點反悔：「這樣真的算好好運用壓歲錢嗎？」不過一到一樓後，社區年節音樂鬧哄哄，我們的理性跟著遠走高飛。興沖沖跑到彩券行，豪氣地一擲千金，暗想著：「八千欸，我們一定會被當成大客戶。」想不到店員很淡定地說明完刮刮樂的規則後，就放我們倆個自己去角落刮了。

「我們剛剛不像大人嗎？」我有點受傷的問。

「會玩彩券的都是大把大把撒錢的，我們這種一看就知道是過年來沾喜氣的普通人而已。」男友不以為然，他掏出零錢，「來，一起刮，給妳十塊。」

「我要五十。」我握緊五十元，「要刮就用最大的錢幣刮。」

彩券行裡大人小孩笑語交織，熱鬧的氣氛對比我們倆人完全槓龜的慘淡一角，成了我們日後每逢過年都會想起的大笑話……。

