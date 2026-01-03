在裂痕裡尋找光：想當一次「被保護的那個人」

這些年，她學會了隱藏，也學會了妥協。表面上，她是那個乖巧懂事的女孩，聽話、安靜、不惹事。但在心底深處，有一處裂痕，一點一滴地擴大，無聲地撕扯著她的自我。她開始質疑，什麼才是真正的自己？是那個被外婆嘲諷、被家人忽略的小女孩？還是那個在排球場上拼命揮汗，只為贏得一點認可的孩子？

每當夜深人靜，她的思緒便如潮水般洶湧，那些被壓抑的悲傷、憤怒、失落，一點一點浮上心頭，讓她難以呼吸。她嘗試用笑容掩蓋所有，嘗試用忙碌填滿空洞，嘗試用成績、獎牌證明自己的價值，但那個空洞，卻從未真正被填滿。

她開始明白，真正的勇敢，不是無懼風雨，而是在風雨中仍敢面對自己，敢承認自己的脆弱，敢尋求被理解的溫暖。她開始學著，讓自己的聲音被聽見，讓那些被忽略的情緒，有了出口。在這條通往自我的路上，她跌跌撞撞，帶著破碎的心，一步步朝向那道屬於她的光。

她一直以為，自己已經很習慣了。習慣一個人吃飯、習慣一個人面對冷淡的對待，習慣被當成背景，被忽略、被遺忘。直到某一天，她在學校走廊上聽見一個人輕聲說：「妳還好嗎？」那句話，輕得像羽毛，卻重得讓她差點崩潰。

原來她早就不是不需要，而是早就不敢再期待。從那天起，她開始動搖了。她開始質疑：為什麼這麼多年來，她從不允許自己哭，從不容許自己累？是不是其實可以有別的可能？是不是可以不用再一直忍耐？她開始留意自己的感受——那些以前一出現就被她壓下去的委屈，那些「沒關係」、「我可以」背後的疲憊和孤單，一點一點浮上心頭。

開始想問問自己：我真的好嗎？我真的甘願嗎？我真的值得這樣被對待嗎？她從不覺得自己勇敢，只是因為沒有選擇，只能撐、只能忍、只能不吵不鬧地活下去。但現在，她想試試另一種方式：去感覺、去面對、去問「為什麼」，而不是一味地順從。

這過程不容易。她還是會在夜裡痛哭、還是會懷疑是不是自己想太多、是不是太脆弱了。可是，她開始不再為自己的「敏感」而感到羞愧，開始明白，敏感不是錯，那是她感知世界的方式。是她心裡還有柔軟、還有渴望、還有愛的能力。

有一天，她在鏡子前哭了很久很久，不是為了誰，而是為了那個從小到大都努力撐著不倒的自己。她終於開口對自己說：「對不起，讓妳等這麼久。」那一刻，她第一次感受到自己胸口有一處鬆動，像是有一道光，從多年的裂縫裡，慢慢灑進來。

她還在路上，但她開始學會：不是所有情緒都要藏起來，不是所有委屈都只能自己吞下，不是乖、懂事，就能換來愛；也不是哭，就代表軟弱。她開始學會擁抱那個，曾經覺得「太多情緒」、「太不討喜」的自己。

因為她終於明白，所有曾經讓她痛的地方，都是她的力量正在生長的地方。她一直以為，自己不說，是因為懦弱。但後來才明白，那不是膽小。是清楚得太早：說了也沒用，說了，只會更難受。可那天，她還是說了。她不知道哪來的勇氣，只記得心裡的委屈滿到快溢出來。

她對外婆說：「我也很累，為什麼永遠是我去幫忙？」外婆停頓了一下，像是被戳到了什麼不耐的神經，但下一秒就用輕飄飄的語氣回：「妳住在這裡不幫忙？我就打電話叫妳媽媽把妳帶走。別再來，看到妳就煩。」那一瞬間，她整個人像被丟進井底，重重摔在最深的地方。不是憤怒，是窒息。

原來，在這個家，說出心聲的代價，是「被趕走」。原來，她的存在，本來就是被容忍的。原來，她不是家人，只是一個臨時用得上的「工具」。

她明明只是想被理解一下，只是想讓人知道：她也會累，她也想喘口氣。可這點渴望，竟然比什麼都奢侈。她心裡在吶喊：「我不是不肯付出，我只是……只是想知道，自己有沒有被放在心上過？」「為什麼我做了這麼多，卻連一句『謝謝』都換不到？」

「是不是我根本就不值得被疼？」她沒有說出口。說不出口。她太清楚，只要一開口，眼淚就會潰堤，而那樣的自己，只會被罵得更難聽「妳太敏感了，什麼都放在心上。」「又不是只有妳一個人辛苦，裝什麼可憐？」所以她什麼都沒說。只能咬牙，轉身回到廚房，繼續洗那些洗不完的碗盤。

水流不停，碗盤碰撞的聲音像一種折磨。她的手還在動，可她的心已經麻了。她站在那裡，像一個空殼，被責任填滿，被壓抑掏空，沒有人知道她此刻有多想逃跑，哪怕只是逃到一個沒人會叫她、罵她、推她去幫忙的地方也好。

從小到大，她都很乖，很努力地做一個「好孩子」。她懂事、體貼、配合、不惹事。可這些到底換來了什麼？沒人感謝，沒人記得，沒人珍惜。

她只是想當一次「被保護的那個人」。不是總要負責、總要成熟、總要理解別人的那個。可當她說出自己累了，大家就說她變了。可是她根本沒變啊。她只是太累了，只是不想再假裝沒事了。那天夜裡，她在日記本裡寫下一句話：「我不是壞，也不是任性。我只是累了，累到連呼吸都要小心翼翼。」