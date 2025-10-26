我與白沙屯媽祖及山邊媽祖的四年結緣路
【信仰日常】
為什麼會來到白沙屯這個地方？這個我連聽都沒有聽過的地方，當時的我，也是一頭霧水，心裡想著，也許是和兩位媽祖相遇的緣分到了吧！
2023年的2月，正逢白沙屯媽祖與山邊媽祖徒步前往北港進香的日子。我準備了一些結緣品，想與信徒結善緣。從白沙屯車站步行至拱天宮，需要一些時間，沿途在這步行的過程中，我一邊欣賞白沙屯的風景，一邊看著同行的信徒，一步一步慢慢走，也一步一步慢慢看，就這樣，慢慢地，抵達白沙屯拱天宮。
那天是進香活動的起始日，徒步到達白沙屯拱天宮之後，現場人潮洶湧，許多人在發放福食與結緣品。看著那一幕，我心頭一酸、眼眶泛淚——感動於這些信徒的用心與熱誠。是多麼大的心力及動力，能在這樣的盛會中付出，不僅沒有任何抱怨還樂此不疲。
時間回到2022年5月8號，那天是母親節，我收到好幾樣結緣品，深受感動，因此也萌生了自己準備結緣品的念頭。當時我還不知道，5月20日正是白沙屯媽祖與山邊媽祖徒步北港進香的日子。只知道那時大家都在白沙屯媽祖社團中互相結緣、寄送禮物，覺得這份交流很特別。
從那時起，我開始和信徒互相郵寄結緣，每天都收到許多結緣信。郵差天天來，我也樂在回信的過程裡。最讓我感動的是，許多信徒在回郵信封裡放了小紙條，上面寫滿感人窩心的話語。我到現在都還保存著這些紙條，貼在記事本裡收藏著。
回想二十年前，王爸爸從病倒到病逝的那三年，說長不長、說短不短，這二十年來的心路歷程，走來真的辛苦又辛酸。那時能得到許多善心團體與人士的幫助，我始終心懷感激。這也是我來到白沙屯媽祖與山邊媽祖面前的原因。
和兩位媽祖結緣至今已有四年，這四年來，每一年都有新的體會，真的只有親身經歷，才會明白箇中道理。感恩在白沙屯和山邊認識的每位信徒，記得第一次到白沙屯拱天宮和山邊媽祖宮的時候，我人生地不熟，是他們熱心帶我參拜、教我如何讓結緣品過爐、如何分送。甚至有人問我：「妳知道山邊怎麼去嗎？要不要我帶妳去？」就這樣，我才知道可以徒步或騎自行車前往山邊媽祖宮。
2024年3月，我第一次參與白沙屯媽祖與山邊媽祖徒步北港進香的回鑾。熱情的信眾邀請我同行，讓從未參與過的我既興奮又期待。兩位媽祖回鑾當天，我看著媽祖鑾轎從面前經過時，我幾乎激動到久久不能自己！
和媽祖鑾轎徒步一小段路之後，回憶媽祖鑾轎在慈后宮駐駕，滿天彩帶飛舞、信眾脫帽揮舞的場景，至此依舊在腦海裡盤旋，久久不能忘懷，我也把這珍貴的畫面，拍成照片收藏著。
今年5月又迎來了白沙屯媽祖與山邊媽祖徒步進香的活動。巧合的是，2022年也是5月出發，一切彷彿回到最初的原點，也回到了我與媽祖結緣的那份開端。
5月21日，我因幫忙朋友發送結緣品，第一次參與「開爐日」。向媽祖稟報要發結緣品給信徒後，我便拿著結緣品，一位一位信徒的發送，善結善緣、善循環的感覺，真的很棒。
同一天，也舉辦了首次「信徒文化季」，現場熱鬧滾滾，而我最開心的，是能親眼看到林珊的演出。
最後，我想說，讓我來到白沙屯的三個動力是：感動的動力、感恩的動力、感謝的動力。
感動於林珊的歌曲，感恩能與白沙屯媽祖、山邊媽祖結緣，感謝自己能持續與信徒結善緣、善循環。這份以「善」為出發點的緣分，我樂此不疲，會一直珍惜，也會一直走下去。
