光復節連假 守護台灣的前線記憶 一起細細品味「安東坑道」
【目的地之外】
第一次去東引時，原本想去探訪安東坑道，但因時間不夠，所以只是在坑道口拍張「到此一遊」的照片回家留念，卻無法瞭解坑道裡的真實景況，內心的好奇感滿滿，希望未來有一天還會再次登島，再細細品味坑道中的林林總總，以解內心的疑惑。
今年剛好在某家旅行社馬祖行程爬文中，發現不但有到訪馬祖南竿、北竿，還有登東引島的行程，而且還寫個「成行」二字，於是立馬快刀訂購，就等待馬祖之行的時間來到。
第一天先到南竿遊玩，第二天清晨就搭新臺馬輪從南竿往東引，約2小時的航程，我們除了欣賞海上的美景外，也利用時間小憩一番，抵達東引島已是午後時間，島上豔陽高照，熱氣奔騰，讓人走在戶外，汗水直流，有點舉步維艱感。
用完當地風味餐，導遊貼心的先安排我們走我一直想探訪的安東坑道，正如我意的我，走在坑道裡，享受炎夏中的清涼，得以舒心狀態參訪坑道中的一景一物來懷舊。
導遊說著安東坑道的由來及作用，我邊聽邊隨步行走入坑道的時光隧道，他說：「安東坑道的路徑是以30度角向下建造，有450個台階，隧道長640公尺。坑道裡有許多軍事設施，如中山室、作戰室，士官兵寢室、連長室、副連長室，彈藥庫、豬舍、衛浴間及作戰坑道口等，過去是相當重要的戰地；民國81年金馬地區戰地政務終止，安東坑道於民國93年整修後開放，有些洞口具自然生態，環境良好，是黑尾鷗、蒼燕鷗到此交配產卵之地。」
聽導遊詳細解說的一番話，勝讀十年書，我想像著過去敵情緊張之時，官兵鑿花崗岩坑道歷程的艱辛，以及生活、工作、戰備在坑道裡的不易，心裡敬佩不已。導遊導覽完畢，還貼心幫我們團員在某一些洞口拍下「愛在安東」富有寓意的合照，讓我們在知性、感性、舒心行程裡，留下美好的畫面與記憶。
話題投稿／月光下的圓（此為主題，非文章標題，標題請自訂；長期徵稿）
一段溫馨的小插曲，一個趣味的烤肉翻車糗事，抑或那份專屬於你自己的月圓片刻。只要是記憶中獨一無二的中秋話題，都歡迎投稿。
文長300-500字內為佳，至 琅琅悅讀／迷創作頻道 點選【我要投稿】，登入/註冊udn會員，點選右上「創作」>「單篇作品」>「新增單篇」，完成欄位填寫並送出，即可提交審核！
*文章標籤請選取 月光下的圓
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
📰創作投稿／別再耳根軟！用心碎換來的人際清醒
📰【走過才知道的事】《長相思》戲中虐戀，真實世界需要門當戶對？
📰【天使巡房】什麼是預立醫療決定書？做個掌握身體狀況的主人
📰【琅琅上口】鄧小樺／在台北尋覓雲吞麵
📰話題投稿／烤肉只是配角 外婆最愛「里民大會」
📢 話題投稿募集！中秋：「月光下的圓」
📢 「故宮100+」傳奇寶藏四格漫畫創意徵集！十篇小說邀您改編
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言