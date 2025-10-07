異國初春，與來自家鄉的旅人一同賞月，是幾分之幾的機率？

去年九月，我獨自站在紐西蘭基督城的新布萊頓碼頭，面向廣袤無垠的太平洋，大口吸進新鮮自由的空氣。附近千百隻海鷗乘風翱翔，我感覺自己也是其中之一。

夜幕降臨，我搭車返回青年旅館，直奔共享廚房，五分鐘就備好晚餐。老哥傳來蛤蜊絲瓜、杏鮑菇和雞翅的照片。我咬下水波蛋，蛋黃流到清清白白的麵條上。

「你不加醬嗎？」一位女孩拉開對面的高腳椅，「我剛看到維力的包裝。」

我們用最習慣的語言聊了起來。我爸媽竟然去吃燒肉！她一手拿著三明治，一手將手機螢幕轉向我。我也出示家中的犯罪證據。我們低頭看向自己的晚餐，笑著嘆氣。

等等要不要去看月亮？她問。

好啊。我說。

站在利奇菲爾德街上，兩個人總共旋轉了720度都沒有找到熟悉的亮黃色。又閒聊了一會，我覺得寒風刺骨，便提議回去休息。

等等！她蹦跳到對街，朝黑夜眺望。她轉頭對我咧開嘴巴，手伸出大衣口袋，指向天空，又突然摀住耳朵。

我笑著跑過去，沿著她的視線抬頭望。和家鄉同一個、又大又圓的月亮緩緩撥開雲霧，浮現在我們上方。我縮在發熱衣裡，心中有溫泉湧出。

在異國初春，與來自家鄉的旅人一同賞月，是幾分之幾的機率？我將這樣的一期一會珍藏在心底，謝謝她點亮了那個月圓時節。

