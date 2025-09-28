教師節放假重啟：我們到底在放誰的假？

小時候，教師節是個熱鬧的日子。教室裡會擺滿康乃馨，我們一群小朋友會擠在講台前，把折得歪七扭八的卡片遞給老師，還不忘在卡片後面畫一個歪斜的笑臉。那時的我，單純地覺得教師節，就是屬於老師的「生日」，全班一起慶祝。

求學路途，老師對我來說一直是黑板前的巨人。一支粉筆就能決定全班的情緒，一張笑臉足以讓我們安心，一句嚴厲便能讓我們全體噤聲。而我最難忘的一位老師，就是教導我國中三年的國文老師。

我們班的班導因為各種緣由三年換了四位，與其他班級相比就像是個沒媽媽要的孩子，總是剛適應完一位導師接著又換下一位。

因此這位國文老師常常身兼導職，比任何人還心疼我們班的境遇。不過她的嚴厲也讓許多同學畏懼，她總是在下課後留下不用功的學生，盯著他們將錯字一筆一劃擦掉重寫。

當時的我，身為觀察者，總是聽到同學們偷偷抱怨，甚至掉過眼淚。但現在回想，我明白老師並不是在改他們的字，而是教他們把人生寫得更清楚。

她要同學們明白：可以有錯誤，但必須認真對待每一件事。我想，這樣的教導，遠比一張要求滿分的考卷更有力量。

隨著我們長大，教師節的氛圍漸漸淡了。有人只把它當作日曆上的小字備註，有人甚至搞不清楚是哪一天。因此，當新聞宣布「教師節重新放假」時，第一個出現的聲音往往不是「老師值得被感謝」，而是「太好了，又多一天假」。

說真的，這很現實，也很刺耳。我們在爭論的，總是「自己有沒有賺到假期」，卻很少去想：這一天，到底該是誰的節日？

一路走來，大家記得的往往是考試的壓力、補習的競爭、分數的焦慮，卻遺忘了那些在我們身上種下耐心與責任的老師，於是「教師節放假」變成了一場矛盾。

如果把視野拉遠一點，歷史上最著名的老師莫過於孔子，他周遊列國，帶著學生傳道授業。我猜想，孔子要的不是假期，而是透過教育改變一個國家、一個世代。

所以，教師節重新放假，對我來說更像是一個提醒，提醒我們去回望，感恩那些曾經教會我們、陪伴我們的人；感恩教育的存在，讓我們懂得人生不只有輸贏，還有智慧、善良，以及不虛此行的可能。

如今，教師節放假重啟，你認為其意義究竟為何呢？

