「再唱一段思想起」我的吉他與月琴
【成長足跡】
從小就喜歡唱歌，音感良好的我，國中因緣際會參加國樂社，被賦予的學習樂器是月琴，其實我心裡比較喜歡的是古箏及揚琴，因為彈奏這兩種樂器的同學，看起來都氣質絕佳，帶有仙氣，但老師指派，雖非自己心中最愛，但能有機會學月琴，之後還代表學校到澎湖縣各個重要場合演出，也是一件榮耀且讓人欣喜的事。
原本以為我學習的月琴名不見經傳，是個默默無聞的樂器，但後來聽到歌手鄭怡唱的「月琴」那首歌，曲音優美，歌詞浪漫，月琴配樂，跟著一起哼唱，才發現我彈奏的竟然是有質感的樂器，那時才發自內心喜歡上月琴。
「唱一段思想起，……抱一支老月琴，三兩聲不成調，老歌手琴音猶在，獨不見恆春的傳奇，落山風向海洋，感傷會消失，接續你的休止符，再唱一段唐山謠，再唱一段思想起」，每每我在彈奏月琴時，耳畔就響起這首歌的歌詞，心裡很震憾，也以身在臺灣這塊自由的土地而感到幸福。
後來讀澎湖的高職後，一位與我感情甚篤的同學邀我下課後參加吉他社，我們還為此各自買了一把要價不便宜的吉他，除了社團課練習，在家也練習。
學到一定的程度，我們開始自彈自唱，或有聚會時，彈吉他和同學一起唱歌，在歡樂的氣氛中，凝聚同學之間的情感。
距離學吉他跟彈月琴的時間已過四十多年，月琴是學校的資產，畢業帶不走就與它絕緣，但吉他是我自己的，即使多次搬家，吉他都隨我一起走，有時心血來潮還會拿起吉他自彈自唱，回味起青春年少，那少年不識的愁滋味。
📰【天使巡房】卵巢癌病患用「人生五道菜」完成最後心願
📰【創作投稿】身為「出版社編輯」，被裁員 43 小時後我做了這個決定
📰【創作投稿】「鹽漬檸檬」把家的味道鎖進玻璃瓶
📰【作家餐桌2.0】翁禎翊／跨國界餐桌約定：鐵板時光
📰小軟子＠絕命青年／流浪在外，是否都會想念家鄉的熟悉味道？
📢 2025 TCCF PITCHING 提案大會入選名單揭曉！
📢 聯合線上原創小說《陰間需要我！》入選2025TCCF出版文本專場
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言