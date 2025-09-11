新詩｜核廢料的萬年秘密

竊火者帶來的光

凝結成神祕石塊

在冰冷的爐裡：分裂，分裂，分裂

發光

光芒殘渣化作變種九頭蛇

蟄伏黑暗

伺機吞噬

狄密特哺育的豐饒大地

失聰祭司們膜拜人造太陽

應允在狄密特子宮

掘出五千公尺的墓穴 囚禁

不斷複製的危機與荒蕪

（聖殿新聞稿：深度尚未通過安全檢測）

狄密特被釘在民主旗幟上

舌尖被縫上選票

大祭司笑說：這是一場公開對話

只開放一種語法

救母的波瑟芬妮抗議

那不是聲音

而是預先設計的沉默問卷

伊卡洛斯獻上蠟翼

代達羅斯繪出AI迷宮

大祭司斥喝

民主的聲音無法被囚困

宇宙954號殘骸仍在哭泣

大祭司怒折所有魔杖

民主就是最強幻術

信徒矇眼跪拜

將意志奉獻入神聖的鐵盒

祭司們微笑許諾

今後只有

潔淨的光

沒有煙，沒有灰

只願大地之母貢獻子宮

丟入威脅餘燼

在比冥界更深的地底

祈禱牠安靜沉眠萬年

狄密特的淚光映照出

黑暗中，那雙睜開的血眼

開始自焚

奧林帕斯的光 將消失在永恆裡

本詩以神話為寓言框架，處理核能公投與核廢料的當代議題。將大地比擬為豐饒母神的子宮，在權力意志下，被迫成為囚禁核廢料（變種九頭蛇）的萬年墓穴。

透過獨斷的「大祭司」與無力反抗的眾神，揭示看似公開的民主程序，如何淪為「只開放一種語法」的預設沉默，最終異化為一場大型幻術。

全詩在神話與真實歷史事件交錯中，留下大地之母狄密特的悲鳴，以及對無法被囚禁之永恆威脅的凝視。