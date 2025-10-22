新詩｜幽浮

琅琅悅讀／ 火軍
圓的形狀我們是懂得，只是這不是雲啊，我們不懂這樣的雲。(圖/iStock)
圓的形狀我們是懂得，只是這不是雲啊，我們不懂這樣的雲。(圖/iStock)

你一定還不懂的煙雲霧雨
數理幾何是宇宙的通識
圓的形狀我們是懂得
只是這不是雲啊
我們不懂這樣的雲
就像你不懂中國的水墨畫

我們心知肚明
你俯看著我們
觀察著我們
用一種特別的形式
特別的掩護
觀察著我們

即使在沒有我們的時刻
在慧星撞地球千萬度的火焰閃現
在霸王龍相對大頭小小的眼眸中
在乾草碰枯枝地球首秀的火苗燒灼
在山頂猿人毛絨絨的小指頭
在馬嵬坡千軍不發等待
楊貴妃的粉頸被縊死在一顆梨樹下

記錄我們的歷史
我們的歷史在你們宇宙飛行的航行日誌
在這千億年一遇的瞬間
你選擇了以圓形的掩護體
我們心知肚明
只因你不懂中國水墨畫的煙雲

歷史記錄我們的歷史，我們的歷史在你們宇宙飛行的航行日誌。(圖/火軍)

詩意流光 詩集 水墨畫 歷史 中國

