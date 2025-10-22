你一定還不懂中國水墨畫的煙雲霧雨

數理幾何是宇宙的通識

圓的形狀我們是懂得

只是這不是雲啊

我們不懂這樣的雲

就像你不懂中國的水墨畫

我們心知肚明

你俯看著我們

觀察著我們

用一種特別的形式

特別的掩護

觀察著我們



即使在沒有我們的時刻

在慧星撞地球千萬度的火焰閃現

在霸王龍相對大頭小小的眼眸中

在乾草碰枯枝地球首秀的火苗燒灼

在山頂猿人毛絨絨的小指頭

在馬嵬坡千軍不發等待

楊貴妃的粉頸被縊死在一顆梨樹下

歷史記錄我們的歷史

我們的歷史在你們宇宙飛行的航行日誌

在這千億年一遇的瞬間

你選擇了以圓形的掩護體

我們心知肚明

只因你不懂中國水墨畫的煙雲

歷史記錄我們的歷史，我們的歷史在你們宇宙飛行的航行日誌。(圖/火軍)

