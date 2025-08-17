【詐騙實錄】海旻／還好在搭高鐵的路上

文／海旻

平素裡我總會關注社會新聞，對詐騙集團騙人的手法耳熟能詳，自詡神經敏銳、疑心病重，絕對不會輕易受騙。所以接到可疑電話立馬掛掉，並且進行封鎖，不明來歷的郵件直接刪除，絕不打開。多年來的經驗累積，滴水不露的防備，我想應該不必用到打165反詐騙這支電話的地步。

只是百密必有一疏，沒想到有一天我也會犯糊塗，差點就受騙上當，排入受害者的行列。

那天是例行的返家日，當時還住在台南的我，和台北娘家的老爸約好要回去探望他，順便陪他吃飯，幫忙購物等等。一整天忙碌下來，其實也是挺累的，加上當時是炎熱的八月天，晚上搭高鐵回台南，又熱又累的感覺讓我幾乎一上車就要昏迷過去。

就在過桃園站不久，突然手機響起，一名自稱是展X會的員工來電告訴我，這個月的資助款刷卡沒過，得跟我重新核對基本資料。我當時有些神智不清，加上他說的幾項資訊都吻合，為了不耽誤展X會的資助款進程，所以不疑有他，從皮包裡拿出信用卡，準備念出卡號來進行對帳。

「我是用XX卡扣款，卡號是——」這時高鐵快速駛進隧道，手機的訊號斷斷續續，已經聽不清楚對方的聲音。

手機掛掉後不久，對方又打來了，再度問起信用卡的資訊，我很努力地要跟他說清楚，奈何高鐵的收訊實在太差，兩人的對話陷入了雞同鴨講的窘境。我很誠懇地跟他說，等我回家再跟他聯繫，對方無奈地掛上電話，就不再打來。

我將此事在家人的line群組上說出來，並且抱怨高鐵的訊號有夠差，傳訊息可以，但講電話完全聽不清楚，害得展Ｘ會的員工白忙一場，對他真不好意思。

「笨蛋，那是詐騙吧？」大兒子驚覺有異，出言提醒。

「那就是詐騙啦！真是大笨蛋！還好妳人在高鐵上，訊號不理想，否則被賣了都不知道，還感謝對方呢！」小兒子說完，還傳了一個哈哈大笑的貼圖，嘲笑我犯傻的行為。

一聽到是詐騙，我整個人都嚇醒了，突然想到對方欺騙的手法完全就是新聞裡最典型的模式，這樣的情況經常發生，我還覺得會被騙的人真的有夠傻，新聞事件一再重演，怎麼會有人糊塗到老是被騙？結果輪到自己真的遇上了，才發現人還真的傻到可以輕易相信一通不明來歷的電話訊息，完全交付真心來達到對方要求的目標，詐騙集團實在太高明了。

經過此一事件，我發現接到詐騙電話的時間點通常是中午午休時間或下午下班最累的時候。詐團很聰明，知道人在疲倦犯睏時，警戒心會下降，容易思慮不周，所以用電話疲勞轟炸的方式最好下手，完全利用人性的弱點，真是太可怕了。

那天我回到家，馬上封鎖了那支電話號碼，心裡慶幸，還好我在搭高鐵的路上，否則清楚交代信用卡的資訊，恐怕損失慘重。

感激高鐵的不方便，它可是幫了我一個大忙，保住我的辛苦錢呢！