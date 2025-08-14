【詐騙實錄】曾安妤／她的聲音騙了我——我用三萬元買了一場教訓

文／曾安妤

那天早上，我正在廚房準備早餐，手機突然響起，一個陌生號碼顯示在螢幕上。我遲疑了一下，但還是接起來了。

「媽，是我啦，我的手機壞了，現在用朋友的手機打給妳。」電話那頭傳來的，是我女兒的聲音。

她的語氣急促，聲音聽起來還帶著一點哭腔。她說她在學校弄壞了手機，臨時借同學的手機打來，現在需要我幫她處理一筆緊急的學雜費用，要我馬上幫她匯三萬元。她說：「我現在人在外面沒辦法處理，等一下我朋友的爸爸會跟妳說怎麼匯錢，他在X銀行上班，妳可以放心。」

我當下的心情非常緊張。聽到孩子的聲音，又知道她好像遇上了什麼麻煩，我沒多想，只是不停問：「妳還好嗎？怎麼會這樣？有沒有受傷？」

但她只一直說：「沒事，媽妳幫我一下，我等一下再跟妳說清楚。」

幾秒後，電話換成了一個陌生男性的聲音，他自稱是「X銀行」的員工，也是女兒朋友的父親，說可以幫忙處理轉帳，他給了我一個帳戶和姓名，並保證這筆錢會安全送到我女兒手上。

一切都說得很有條理，對方語氣溫和、用詞專業，讓我卸下了戒心。我趕緊打開手機銀行，依照對方提供的資料，把三萬元匯了出去。

直到中午，我傳LINE訊息問女兒：「妳手機修好了嗎？」她馬上回我：「手機沒壞啊？什麼意思？」我整個人愣住了。

我立刻打電話給她，這才確認她完全不知道這件事，根本沒有跟我借電話，也沒叫我匯錢。那一瞬間，我的心沉了下來，意識到——我被騙了。

我趕緊聯絡銀行，但對方說這筆錢已經轉出，無法追回。報警後，警方告訴我，這是一種「AI變聲詐騙」的手法。詐騙集團會事先蒐集社群資料，利用AI技術模擬家人聲音，營造出高度逼真的情境，讓受害者來不及判斷就上當。他們的目標往往是像我這樣的中年家長，利用我們對子女的關心和急迫感，製造壓力讓人馬上匯款。

事後我回想起來，其實整件事有很多疑點。第一，我女兒平常會直接用LINE聯絡我，不太可能突然打陌生電話；第二，她說「朋友的爸爸」會處理，但這個人我從來沒聽她提過；第三，整通電話都在催促我快點匯款，根本沒有給我思考空間。

只是當時，我完全被焦急與恐慌情緒操控了。尤其聽到那個聲音——和我女兒一模一樣的聲音——我連思考的餘地都沒有，只想著「趕快幫她處理」。

我一直以為自己不容易受騙，沒想到只是一通電話，我就失去了三萬元。不只是錢的損失，更是一次沉重的警覺。

從那之後，我把這件事告訴了身邊的每一個親戚和朋友。我要他們知道，現在的詐騙手法已經進化得非常可怕，不再是簡單的假冒警察或中獎通知，而是透過科技手段，讓你聽見「熟悉的聲音」，說出你熟悉的名字，用情感綁住你的判斷力。

現在，我已經和家人約定好，無論什麼情況，只要講到「匯錢」，一定要透過視訊、親自見面或雙重驗證確認身份。因為只要一秒的疏忽，就可能付出無法彌補的代價。

也希望透過這篇分享，提醒更多人：「不要只相信聲音，真正的安全來自多一分確認，多一分警覺。」