【徵文入選】洪金鳳／金光詐騙黨，把錢騙精光

文／洪金鳳

這些年，詐騙集團一直很猖獗，手法日日更新，稍不留意，就會被詐騙，肇致財務損失、心緒鬱悶之果。

過去，我也經常接到詐騙電話，不過我一接起電話，發現苗頭不對，就立馬掛電話，不讓對方有進一步詐騙的機會。

但不是每個人的理智線都很強，不易受騙。我記得那年侄子到陸軍官校受入伍訓時，手機受管制無法接聽，大伯接到侄子被綁架的來電，請他匯款才放人，大伯非常緊張，尋答無門，只好委請在軍中工作的我，向侄子受訓單位查詢，查詢結果當然是詐騙案。

這個案例彼時成為我們家人之間討論的話題，也機會教育大家遇到類案時，要謹慎以對，不要慌亂，才不會讓詐騙集團輕易得逞。

時間的前進，會讓人忘卻這些令人不悅的事件，後來的某一天，老公正忙碌於工作，手機鈴響，他沒看來電號碼就順手接起電話，電話那頭是陌生的聲音：「你兒子在我手上，趕快匯款20萬來，否則就撕票」，旁邊還有個跟兒子聲音很像的人喊著爸爸快來救我。

老公那天有點心慌，趕忙打手機給在北部讀書的兒子，說巧不巧，平時沒在接手機的兒子，那天剛好接了手機，確認他沒有被綁架，大家才鬆了一口氣。

還有一次發生一件金光黨詐騙不成的事件。多年前的某日下班後，天色漸暗黑，我在公車站等公車，這時來了一位婦人，拿著一條金項鍊對我說：「我身上忘了帶錢，沒錢搭公車，我這裡有條金項鍊，可以用它跟妳換100元嗎？」，由於之前曾聽過「金光黨」用迷魂方式把錢詐騙光的案例，這婦人又剛好拿出金項鍊要跟我換100元，我心想哪有這麼好的事，腦中浮現「金光黨」這三個字，就立即退後三步，跟她說：「請妳走開，不要靠近我」。

在光線灰暗的情境下，我看不清楚她聽到我的話的表情，但我能清楚地感覺到她已經發現我的防備之心，立即轉身離開，一直往前走，走到我看不見的地方，直到她的身影完全不見後，我快速的心跳才慢慢恢復正常，從那事件裡，我體會到不貪不拿，與陌生人保持拒離的重要，也因為我的警覺性高，才能避免一場可能失財的悲劇發生。

那日，我們幾位同事才在針對詐騙集團層出不窮、時時更新的詐騙手法嘖嘖稱奇，就聽聞同事小羊75高齡的媽媽被詐騙集團騙錢的案件。

小羊說：「我媽媽平時有買賣股票的習慣，一生積蓄都投注在股市，每年都有一些小小獲利，讓她晚年生活無虞，但她心裡總是希望股市長紅，自己的獲利能夠幫助我跟哥哥房屋貸款的償還。

所以當她看見社群網站跳出理財達人的廣告時，她就點了進去，並且加入群組，看到群組裡的每位成員都在討論股票，還會相互問候，一段時間後，她便逐漸信任他們。當成員問她買了哪些股票時，她都一一說明，沒有隱瞞，期待股市達人的分析讓她荷包賺飽。

還有幾位成員與她加私LINE，每日問候與關懷，還介紹她去登記某一檔股票的申購，他們說不是登記就一定有，所以請她每一次有申購機會，就全部都申購，後來股市達人說她很幸運，前面幾次都有申購到，須付800萬，但我媽媽賣掉所有股票只有700萬，他們就請我媽去借錢，把不夠的金額補上，說之後就可以連本加獲利變成1500萬。

我媽就立馬向阿姨借錢，阿姨驚覺不對勁，就打電話給我，我仔細查察發現這根本就是詐騙手法，立即報警，這時車手還跟我媽媽約在超商準備取最後的尾款，警方超前佈線，將車手一網打盡，但由於詐騙集團的組織太過龐大，是屬系統性犯罪，巢穴遍及境內與境外，車手也不見得知道主導詐騙的主腦位在何處，媽媽的畢生積蓄就在一個月內被騙走還負債，後來是我們兄弟幫她還錢，才讓她生活穩定下來，這事件已過一年多，媽媽也在家人的安慰與照顧中走出陰影，但事發之後，她說她再也不敢隨意點開來路不明的網頁，只想好好含眙弄孫，把晚年過好。」

這些詐騙槌心肝的事件，讓我們知道詐騙手法逐年更新，也了解到遇事只要冷靜不慌亂，不貪，小心求證，就不會被詐騙。