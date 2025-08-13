走進通天樓，你以為只是逛街？其實早已掉進消費漩渦！

神人兩界，各守其道，而人死後回歸天庭，從地上返回天界，但若我說我知悉一捷徑，可讓人迅速回歸天庭，享受榮華富貴，你信不信？

那會是高聳輝煌的教堂嗎？不是！那會是隱於深山的寺廟嗎？不是！那會是在世外桃源的人間仙境嗎？不是！說出來你可能不相信，那棟樓坐落於人來人往、車水馬龍，大眾運輸四通八達的市中心。斗大的招牌、明亮的跑馬燈，走過路過，想視若無睹都嫌困難，但你不得不相信，它確實能讓人回歸天庭。





站在大門口，玻璃門自動讓出一條路，彷彿在歡迎貴客蒞臨。明亮的空間、整潔的地面、宜人的空調，讓人巴不得想長居於此，就算不能居住，也要多停留一些時間，哪怕只是毫秒之差。

踏入大門兩步，便可看到一條神秘的通道向下探去。

「天庭不是應該要往上嗎？」

你可能會如此懷疑，但是，在那神秘通道的盡頭，微微的透出昏黃的燈光，可以聽到嘈雜的人聲，還有撲鼻而來，令人垂涎三尺的食物香味。就像一個無形的魚鉤，鉤住了凡人心中的好奇，讓人不自覺的邁開步伐，一探究竟。

抵達下層，率先映入眼簾的是舒適的座位，有一般的黑色塑膠椅子；也有略為高調的高腳椅；還有鬆軟舒服的沙發。這裡塞滿了凡人，無論是想一探究竟；還是想偷得浮生半日閒，都集中在這個區域，而這樣的人潮，也證明了此區的舒適度，就如同自家客廳一般，讓人得以放鬆休息。

環視四周，終於得知那些食物香氣的源頭。臺式牛排、日式拉麵、韓式燒烤，一應俱全。牛排在鐵盤上滋滋作響，不斷的噴著油汁，在昏黃燈光的照射下，源源不絕的熱氣更為明顯。

刀子劃開軟嫩卻帶有韌性的肉，血水滲出，肉香四溢，再加上味道偏甜的蘑菇醬，一口放入嘴裡，油而不膩，紮實飽滿，讓牛在舌上奔馳；讓牙與肉搏鬥，最後吞下，明明滑過食道，抵達胃袋，卻仍然令人回味無窮！

日式拉麵同樣引人注目，那些異國才有的料理，不用踏出國門便可品嘗，你說吸不吸引人？而且櫃檯還放了好幾項精心製作的食物模型，在聚光燈的照射之下，猶如舞台劇中的主角，閃閃發光。

其中最具代表性者非豚骨拉麵莫屬。豚骨熬成的湯頭，濃郁甘甜；麵體也表現得十分突出，滑順柔韌之中帶著勁道，浸染著湯頭的味道。一口吸入，麵體的味道、湯頭的甜香，令人食慾大開。再加上玉米、海苔與蔥花的點綴，將層次再往上提升了一個高度。

還有那顆畫龍點睛的溏心蛋，蛋黃呈現橘紅色，狀態介於固體與液體之間。好像用餐具輕輕一碰，蛋黃就會傾瀉而出，美得令人捨不得吃，和食物模型一樣，屬藝術品無疑，味道自然難以忘懷，堪稱一絕！

還沒把所有食物一一細看，飢餓感難耐。靠近店家查看菜單，才發現此處價格比起他處貴了兩成，有些甚至達到三成，彷彿裡外各是一個世界，或在不同的平行時空一般。

不過，美食當前，飢餓難敵，且附近人潮大多都在用餐、享用著不同的美食，於是你也跟著付錢。當餐點送到眼前，才發現不美觀的不僅是價格，更是份量，甚至連味道都稱不上美味。在你大口嚼肉、生吞活剝之時，同樣也被生吞活剝——在不知不覺當中。





稍微果腹後，並在舒適鬆軟的沙發稍事休息，你想起樓上還沒開始探索，便返回一樓。

才剛抵達一樓，就被琳瑯滿目的精品包包、飾品與化妝品給吸引。

左邊那間「資生堂」，服務人員看起來一點也不資深，但其精華液就是厲害，號稱吸收快速——三天緊緻肌膚、七天淡化黑斑、十四天亮白無瑕，還能改善毛孔粗大、減緩粉刺出現、杜絕黑色素。你所能想到的功效全都包含在那小小一罐，功效強大到令人不禁懷疑，是不是喝下去就可以長生不老？

右邊那間蒂芙妮，聽不懂什麼「施華洛世奇」，只知道「巴洛克」與「哥德」風格；還沒搞懂純鋼、純銀與 14K 金的差異，只知道聽起來都不便宜。從耳環、項鍊、戒指到手鍊應有盡有，好像配戴在身上，不僅可展現個人品味與魅力，更可以提高「身價」。

中間的精品包亦是如此，外型風格設計大同小異，肚量都十分有限，但強調品質與材質與眾不同。相同的則是每個都要價不菲。

若仔細詢問，會發現真正有深度的地方就是價格。服務人員先講出了原價，再講特價，然後再提供周邊活動，不外乎贈品、折價券或累計消費達一定金額享有折扣優惠。

乍聽之下彷彿是折扣再折扣，一口氣打到骨折，但其實每一次去皆是如此，活動或折扣永遠存在，只是包裝手法不同。明明價格落差不大，但就是用盡千方百計將你留在原地或掏卡消費，好像這裡有一塊專屬的磁場，影響了你的腦波，使你無法保持冷靜與理性。

你將精品包提在手上、背在肩上，好看歸好看，划算歸划算，但效果不如剛剛那瓶精華液。抹在手背上，在燈光的照射之下白皙透亮。看了一旁的廣告燈箱，貼著國際巨星潔淨無瑕的臉，因為燈箱塑膠板面的反射，所以你也看見自己的臉。兩張臉龐在你腦中瞬間產生了連結——

「也許有一天我也可以變成那樣。」

於是你買下了那瓶精華液，期待著它的效果。服務人員幫你裝在紙袋之中，你提在手上，卻已經抹在了心上。

乾淨的環境、宜人的空調與美好的購物體驗，讓你心曠神怡，於是你繼續探索，踏上電扶梯前往二樓。

二樓整層皆為服飾，從隨意休閒的居家服、時尚流行的外出服，到運動競技的運動裝備，一應俱全。無論是哪一個族群、不管是何種需求，只要來到這裡，便可一次滿足，男女通吃、老少咸宜。

你先看上了知名運動品牌愛迪達，不僅是因為其知名度，更是因為特別大的店面。每件衣物都被整齊地陳列，但價格牌永遠藏匿在最深處，一定要將手伸入，經過一番搜索，好不容易才翻找出來。

當你定睛細看，看到了代表價格的四位數字，才知道價格牌必須隱匿的原因——就跟天機一樣，不可外洩。

你先看上了知名運動品牌愛迪達，不僅是因為其知名度；更是因為特別大的店面。每件衣物都被整齊的陳列，但價格牌永遠藏匿在最深處，一定要將手伸入，經過一翻搜索，好不容易才翻找出來。當你定睛細看，看到了代表價格的四位數字，才知道價格牌必須隱匿的原因，就跟天機一樣，不可外洩。

不愧是知名運動品牌，每件衣物看起來都非常百搭，符合一般人的需求與審美。無論是外出運動、日常上班或出門逛街都十分合適，任何場合皆可滿足。

你心動歸心動，但想起那神秘的「天機」，還是將衣物默默地放回原位。畢竟「欲戴王冠，必承其重」，愛迪達的重量不是所有人都能負荷，你只能等待換季或出清之時再來「撿」。

走至櫃台要結帳時，服務人員親切地提醒你，那件衣服現在還有配合的褲裝，可以做全身整套的搭配。若兩件一起購買，折扣的力道會更大，價格當然也更划算。

接著便直接拿了櫃台旁邊的那件長褲，邀請你至試衣間試穿參考。

因此你又回到了試衣間，看了看手上的那件長褲，尺寸「恰巧」是符合身形的 M 號。

於是你開始想像，若直接買下整套，不僅價格划算，出門時也不用再為了要穿什麼、如何穿搭而煩惱，直接穿上整套便可解決，簡單又輕鬆。

你俐落地將長褲穿上，再將上衣一起比對，馬上就決定購買，臨走前還特別向服務人員道謝。

再往前走幾步，你看到了一間顏色鮮艷的店面。店面門口陳列了好幾尊人偶模型，不過都只有鎖骨至腹部這個區塊，胸部則是穿了件內衣。

天花板的橫幅廣告寫著偌大的「撩波」，一旁還附上知名女藝人實際穿上的照片。

服務人員見到你靠近，便開始主動介紹：「最新推出的這款內衣，托提設計好、集中效果強，能夠給予足夠的支撐；材質用料佳，穿久了也不會覺得緊繃，舒適又透氣，而且現在有活動，同款式第二件九折。」

聽了對方的介紹，你開始好奇效果到底有多厲害？於是再次踏入試衣間親眼見證。

實際試穿之後，雖然沒有百分之百如服務人員所說的強大，但至少也有八成。聚集的效果非常顯著，且有足夠的支撐，安全感十足的同時，不會感到不舒服或緊繃。視覺上更不用提，那撩人的深 V 曲線絕對吸睛。

你想起對方口中的折扣活動，便開口詢問服務人員活動的期限。

「請問活動到甚麼時候截止？」

「今天是最後一天。」

就是這麼剛好、無比的幸運，你為了避免吃虧，想在最划算的時候消費，便馬上買了兩件。殊不知，在這裡會吃虧的永遠都是凡人。

手上又多了一袋東西，但你的心情卻相當愉悅，畢竟你從內在美到了外在。

你覺得自己是天選之人，於是帶著愉悅的心情前往三樓，搞不好還有更多幸運或美好的事物會發生。就算不消費，也要上去碰碰運氣。

首先映入眼簾的是各式各樣的家具：書桌、沙發、燈具、廚具……彷彿這裡就是某個人的家一樣。

站在入口處用眼睛看無法滿足你，於是你步入「家中」，窺探別人的生活。

雙人彈簧床墊被潔白的床包包裹，還放上了兩顆枕頭，未見一絲皺紋。如此潔白無瑕，彷彿是無人知曉的世外桃源，置於原木色的床板上。經由床板的陪襯，散發一種簡約又不失優雅的日式格調。

在一旁的組合櫃也都是相同的原木色調。除了櫃子與寢具之外，還放了一張躺椅，上面附有亞麻灰的軟墊，看起來舒適宜人。躺椅前方貼心地放了一張矮凳，讓人可以舒服地翹腳。反正是自己家，愛怎麼坐、就怎麼坐，說有多舒服就有多舒服。

旁邊還有一張小小的圓桌，圓桌上擺了一盞小巧可愛的夜燈，散發昏黃的光源，更增添一份暖意。

整個空間不僅引人注目，還讓人想或坐或躺地休息，完美地營造出臥室的感覺。

看著眼前溫馨的臥室，你開始在腦中規劃自己的臥室。床舖與床板有了、枕頭有了、躺椅不需要……但是缺一張矮凳！

於是你找到店員詢問價格。一張小小的矮凳，不過幾百元，還可以直接寄送到府，非常方便。

你爽快地結帳，離開了這一層樓。

「應該不缺了吧……」

你一邊搭手扶梯上樓，一邊在腦中暗自思忖。

抵達四樓，你看見數台扭蛋機與夾娃娃機，還有好幾個賣玩具模型的商家。這些對你而言百無聊賴，不過走了幾步之後，你發現一個靜謐的角落。

偌大的貨架上陳列著數不盡的書籍，以心理勵志、財經經濟、運動保健……來做分類，便於快速找到自己想要的類型。

入口處則擺放店內的銷售冠軍，還有知名作家的最新力作，就像新聞頭條一般陳列出來，第一眼就看的到。

這裡引起了你的興趣，你的視線先快速地掃視了一圈，最終停留在暢銷書排行榜上。下意識地拿起位於第一名寶座，那本寫心理勵志的長篇散文，先看了第一章當做試水溫，覺得並不差。

作者文筆流暢，故事情節生動且劇情扣人心弦，於是你繼續往下看，不知不覺，已經看了三分之一。

這時，長時間站立又低頭讓你的肩頸與眼睛不堪負荷。你轉了轉僵硬的頭部，揉了揉酸澀的眼睛，想要憑一己之力消除不適。

想當然爾，效果有限。銷量第一名好看歸好看，但你的身體已經開始抗議，無可奈何，只好先暫時休息。

你把手搭在肩膀上，一邊按揉，一邊踏上電扶梯繼續向上。

抵達五樓，你看見一台按摩椅。那台按摩椅可不是普通的按摩椅——至少外觀看起來非常高級。

椅面由皮革製成，刺繡與縫線毫不馬虎，都處理得十分精緻，不輸剛剛見過的精品包包。

你下意識地放慢腳步，甚至出手觸摸，感覺柔軟、舒適，是那種讓人想要久坐的按摩椅，就算不開啟按摩功能，純粹久坐也沒問題。

除此之外，座椅的設計有點類似飛機上的商務艙，橢圓形的外殼設計，將整張座椅與使用者包覆其中，包覆性與隱私性都非常強。

且外殼貌似金屬古銅色的材質設計，讓人聯想到高科技的太空設備，先進又不失質感，十分低調的奢華。

此時，我們終於碰面了。

「這款是我們最新推出的按摩椅，非常舒服！要不要體驗看看？」

雖然聽見了吸引你的關鍵字，但人都會因為未知的事物而感到不安。

我見你沒有立刻答應，還在猶豫，便主動開始操作按摩椅，發出「嗶嗶」的聲音。

「已經幫您開啟囉！直接坐上來就可以，坐了才知道有多舒服！」

我站在按摩椅旁，手心朝上、五指併攏朝向按摩椅，面帶笑容地邀請你體驗。

其實你早就因為長時間站立閱讀小說而感到不適，此時我又如此熱情的邀約，你不好拒絕，甚至是沒理由拒絕。反正體驗也不須收費，

因此，你坐上了按摩椅。讓柔軟的椅墊承接你痠痛的身軀。

隨著我的操作，椅背緩慢地往後躺，不像雲霄飛車那樣高速激烈的移動，更多的是優雅從容。

不知不覺中，整張椅子已經完全躺平，你的身體也與地面平行，但無論是舒適的移動過程，還是包覆感十足的設計，都給了你滿滿的安全感，不必擔心因為搖晃或是重心不穩而跌落受傷。

你感覺到椅墊中的按摩球顆，從頭部、肩頸、腰背一路按摩到臀部，連小腿與足部都有加壓與振動。

「請問有哪個部位想要加強嗎？」

你想都沒想，立刻就回答了肩頸。於是我幫你調整了力道與部位，然後拿著一個像是眼罩的物品靠近。

「這是我們十分熱銷的『眼部按摩器』，可以按摩眼睛周遭，包含眉心、眉骨與太陽穴等等區域。鬆緊帶已經調整好囉！幫您戴上，讓您體驗看看，非常舒服！」

你原本就覺得眼睛乾澀又痠痛，而我甚至連鬆緊帶都已經調好了，完全沒有拒絕的理由，你就像一條待宰的魚，任憑處置。

戴上了眼部按摩器，隔絕了明亮的光線，你的世界頓時暗了下來。

你感覺到眼睛周遭輕柔地被按摩，而且還有溫熱的感覺，溫度略高於體溫，卻又不會太燙，很像藥局常見的蒸氣眼罩。

讓眼睛熱敷，但重點是多了按摩的功能，更加舒適；頭部以下的按摩也十分到位，最痠痛的肩頸感覺像是按摩師傅站在身後用雙手為你揉捏推拿、撥筋理脈。

移動到腰背與臀部時，則換成溫柔的敲打，痠痛的腰部也得到緩解，那些堆積的乳酸終於被敲碎。

走了一整天、支撐全身重量的雙足同樣被溫柔呵護，輕輕地夾壓，讓血液回流。

全身上下都被照顧得妥妥當當，耳畔還能聽到緩和悠閒的音樂，再加上薰衣草味的香氛淡淡於無形中催化，彷彿整個世界都放慢了步調，告訴你現在可以好好休息。

我將腳步放輕，暫時拉開距離，給了你一些獨處的空間，因為我知道，爬上五樓、手上提著大包小包的你，由內而外地被滿足，現在則準備昇華，回到天庭。

你身體的起伏放慢不少，呼吸愈來愈沉穩，我知道，現在你透過這棟「通天樓」從地上返回天界了。

沒錯，我的職責就是待在通天樓，看穿凡人的慾望，勾起你的好奇與興趣，洞悉內心深處的需求，然後像牛頭馬面一樣。

📣 分享你的單篇創作｜就有機會登上《迷創作》首頁

猜你喜歡