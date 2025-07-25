Nostalgia 鄉愁｜那扇衣櫥門，通往我最深層的愛與自由

安的班機在半夜啟程，因此寄宿家庭的老夫妻準備了一份別出心裁的辭行禮物：開四十分鐘的車載她到羅蘭崗，吃去年進軍西岸的八方雲集。

這安排極其貼心，因為安知道，即便是大部分的亞洲人也無從區分中式、港式與臺式料理，遑論美國人。他們定是預先做足功課，才能準確地直奔這間臺灣餐館，而不是帶她到唐人街、走入路上隨便一間櫥窗吊滿烤鴨的亞洲餐館吃左宗棠雞——無意冒犯，安愛北京烤鴨，左宗棠雞也是臺灣料理，只是不巧地，她是個被國際社會公認很難討好的英國人。

時值新冠疫情後的暑假檔期，雖是平日下午，店裡人潮洶湧，家庭與散客參半，小半會兒他們總算等到一張空桌。儘管亞裔服務生忙得腳不沾地，仍是很快上前幫他們擦淨滿桌狼藉（上一輪客人顯然不擅長使用筷子，若不是桌面的蔥花及醬油指向性明確，安還以為自己進到了兒童樂園的主題餐廳），臨走前笑容可掬地告訴他們，可以自行選用自助點餐機或臨櫃點餐。

那個微笑，比菜單上的繁體中文還要「臺灣」呢。安開始向好奇打量店內裝潢的老夫妻介紹起菜色。

確認菜色裡沒有摻雜魚露的可能性後，老夫妻暢快地表示葷素不忌，安也自發性起身到櫃檯。

「嗨，我要三個玉米濃湯、二十個招牌鍋貼、十個韭菜水餃，」開口當即，她就見——外表年約四十，很像早上上班前會去菜市場採買的亞洲媽媽——收銀員滿面驚喜，過往無數次見過這種目光，她沒有驚訝，只稍作停頓，指著菜單繼續說：「還有⋯⋯上面這個白豆漿是甜的嗎？」

「對對對，是甜的。」收銀員以一口明顯的臺灣國語回答，連聲線都能聽出雀躍，「妳的中文好好喔！」

「謝謝。那我要三杯冰的白豆漿。」安點點頭，其實她從沒弄懂自己為何要為此道謝，好似一種不問來由的約定俗成，其意義不亞於聽見旁人打噴嚏時報以一句「（願上帝）祝福你」，無論實際上你信不信神，或者說，信不信祂。

見對方有意交談，安又道：「我小時候在臺灣住了十年。」

收銀員恍然大悟地發出了「難怪」的喟嘆，將臉笑成一朵小雛菊說，「那也是半個臺灣人耶！這個豆漿請你們喝，好不好？」

從經驗得知，過度拒絕臺灣人的善意就顯得不識趣了，安點點頭，提起裝著飲料與候餐牌的托盤，像生活在副熱帶島嶼上人們、為不足掛齒的小事道謝。

這些缺乏直接關聯的舉動讓她忽然很想家。是跟她這一身膚色，自親長口中習得的母語，乃至接受高等教育時形塑的思維，通通不同的「家」。

老實說，安也不知道，能否將一個幼年時期曾經定居的地方籠統稱之為家。她無從得知，這定義會不會太輕率或貿然，因為她並不具有童年好友說起每回返鄉時，就能得到海關人員或自動通關機台一句「歡迎返國」的共同記憶。

然而，那些熱情擊掌時的溫熱、無數個相視而笑的時刻、特意留給她「好東西／好吃的」的無私，充滿了愛的痕跡。她不想忘記。

無意煽情，安只是憂慮回憶將往事說得太動人，也怕那是自我意識高長的傲慢。憶起大學有門課談策略性溝通，說人們對待異鄉人的態度，本質上投射了自身渴望被解讀而成的自我形象（self-image），與他們對應的客體無關。同理而論，或許因為安是「客人」，或許是地緣政治的自卑心作祟，所以臺灣人亟欲將身上最好的一面展現出來，無關乎她是誰，無關乎他們喜不喜歡她，無關乎在法律規範上，她是不是得耗費數十年、捨棄許多事物，才能成為「他們之中的一份子」。

一如帶她認識那片蕃薯土地的祖父母。

他們是她的命運（destiny），也是她這次旅行的終點站（destination）。

鄰座乘客是個平時在卡地夫讀書、下一站準備在臺北轉機的香港女孩，對方掛在脖子上的護頸枕及BOSE耳機指向性明確，因而用英文跟對方閒聊幾句英國的天氣後，安便在機長廣播下收了聲，不欲作個討人嫌的臨時旅伴。

安全影片播畢，機艙熄燈，機體往起飛跑道巍巍前行，像一場盛大演出的開幕式。

燈光熄滅時，席間有孩子發出感嘆與驚呼，也有人在低聲交談，但飛機行進間的聲響襯得人聲聽來模糊。安大半個身子倚在窗邊，沒有回頭觀望他人的反應，她靜心感受漸漸適應黑暗的視覺，直到跑道上的指示燈不再亮得刺眼。

安曾以為，白天與黑夜的邊界是「喀嚓」一聲。

直到三、四歲之後，她才慢慢知曉，那種制式的機械音不出於自然界，例如上膛聲，例如電燈閘門的開關聲。後見之明，即便大自然孕育萬物，也只有人類樂於成為機器的母親。

第一次見到日出的年紀，安已經記不清楚了，只知道當時很緊張、興奮、困惑，喜悅中夾雜惴惴不安，百感交集，果真像有隻蝴蝶在腹中撲騰亂撞，因為入目所見都好奇特，跟娃娃屋中的一切，都不一樣。

不同於普羅大眾印象中的娃娃屋，「娃娃屋」沒有足以擺滿一張六人座餐桌的粉紅芭比別墅，沒有等比例縮放的茶具、按摩浴缸或寢具，卻有各式各樣溫軟的織物，以及柔軟精的香氣。

那是安對這世界最初的認知，也是她母親臥房的一只衣櫥。

學齡前的記憶已如晨間飄散的霧氣般稀薄，但安偶爾會想起，幼時母親擁抱自己時，手指撫摸她的髮旋，像個捧著心愛玩偶的小女孩，以歌唱般的聲音呢喃著「我的寶貝玩偶」、「我最愛的安」等等的愛語。或許是不可靠的兒時回憶鍍了金，她不記得母親曾嚴厲地大聲嚷嚷，或滿面愁容，有時見她哭泣，母親也會坐在衣櫃的另一側同她嚎啕大哭，彷彿她們是世上最了解彼此的人。

因此，其他的「真相」都是安在成長的過程裡，從旁人口裡與眼中拼湊而出的。

母親將嬰孩時代的安當作娃娃，是因為她真以為安是個娃娃。不那麼友善的人會直截了當地說，她很奇怪，她不正常，她有病。

年少到湖邊出遊時親眼目睹摯友溺斃，幸也不幸，重大的精神打擊沒有令母親一蹶不振或企圖自傷，唯心理年齡與認知能力一朝倒退回十歲前，說起話來像個對大象及填充玩偶情有獨鍾的一年級生；此外，源於抗抑鬱藥劑的副作用，母親時而產生幻覺，會不分時地同早就死去的「朋友」交頭接耳、對著空氣咯咯發笑，歷經若干年的藥物治療與心理諮商都不見起色。

即使認知功能退化，母親從未傷人，會為死去的小動物落淚，心情好的時候會含糊地唱起車上廣播的塔可餅廣告歌，在叔父清理雜草時、會毅然站在後院一小叢茂密的蒲公英前捍衛它們的生存權，節日時會在卡片上用蠟筆落下歪斜的字跡、悉數傾注對周遭家人朋友的愛。她是變怪了，她是變糟了，但她還是那個會真心為他人遭遇難過的善良女孩。

這也使安的祖父母轉念，感念神留下了女兒純潔美好的靈魂，縱然不足夠——也可能不會再進一步——社會化，卻是最能感受到快樂與愛、使人最是人的部分。她不是他們的負累，而是召喚。

祂已先一步做了最好的安排，身而為人，他們該當欣喜地擁抱這些生命的豐碩。

信仰虔誠的他們沒有怨懟命運不公，全心投入宣教與教會的慈善工作。因此，後來派駐海外的教友問「你們要不要去臺灣看看」時，祖父的兄弟夫婦毅然接下安的母親的照護工作，承諾將她視如己出，大力支持這對已為孩兒憂煩過多的夫妻，希望他們能放手去完成他們的天職，以他們認同的、熱衷的方式榮耀上帝。

或許是不願與幻想中的朋友分開，也或許是不明白「離別」的意涵，安的母親連在機場與父母道別時都沒有哭泣，隨叔公夫妻留在英格蘭的家。原是頂客家庭的叔公嬸婆真心實意待她，雙方工作繁忙也未消融任何一分對她的愛，盡己可能地配合母親過往的生活節奏，每天早上送她到日間照護中心、傍晚接送後一道去公園散步，雙數日再忙也要一起吃晚飯，每週日上禮拜並參加佈道後的愛筵，每個月第二與第四週的星期三到精神醫學科拿藥

然而，她的時間是停止了，不斷成熟的軀殼卻是無法拒絕的長大。

成年女性的胴體充滿性吸引力，智力不足更是有心人士下手的絕佳契機。事後不管任誰追問，安的母親也想不起來自己曾在哪裡、跟何人有了親密接觸，好像那段記憶被虛實難辨的「朋友」狡猾地揭了過去，掩蓋於迷霧般的暗影之下，一如少女時代見證年輕的生命殞落，寧可將過往盡數遺忘的痛不欲生。

貧乏的性知識蒙蔽了不堪的事實，常年服藥使母親身形單薄，就連懷孕鼓起的腹部也被為方便活動的寬鬆衣物覆蓋。一天她腹痛不已，在馬桶上坐了半晌，感覺下腹一個陌生的所在傳來劇痛，隨之有什麼物體落入水中，發出響亮的噗通聲，響亮得、好似靜夜裡震耳欲聾的心跳聲。

那是安，母親有生以來見過，做工最精巧的、切實可觸的、會笑會哭的、有體溫的娃娃。

沿襲祖父母慷慨大方的性格，安的母親是個不吝於分享的人，不過就如同世上跟她一樣的小女孩，她也有個專門收集生日手鍊、水鑽胸針與亮晶晶貼紙的「珠寶盒」，而那些大到放不下的，她習慣收在衣櫥，那是母親最棒的秘密基地。

自到來的那天，安就成了裡頭最大的收藏。雖無柔順的秀髮、長睫毛、腮紅妝容，或一身的毛茸茸，哭起來時臉皺得像放了太久的橘子，但只消一眼，母親就知曉，安會是自己一生中最愛的娃娃。

熱愛扮家家酒的母親用貧瘠且內含諸多謬誤的育兒知識哺育安，好在不同於體質羸弱、連乳水都少得可憐的她，安的體質十分健康。

縱然不足周歲就吃起母親嚼碎的水果肉湯，安的成長順利到不可思議（以祖父母的說法是「神蹟」）。初生時黃疸褪盡後，安便再沒生過病，偶有發熱也是跟母親玩得太瘋後的暫時性困倦，一覺過後又恢復如初，好像真是不管你怎麼戲耍折損，只要不造成不可逆的傷害，就能永久伴你左右、愛你如初的絨毛玩偶。

深愛著這個精密的玩偶，母親明白電池沒電的玩具是沒能玩得長久的。謹記每天必須「充電」的原則，每逢出外或夜間，她會把安放入衣櫃，用她最喜歡的那條灰色羊毛圍巾與其他細軟質地的衣料圍成一個「巢」，然後，將成年時祖母為她訂製的淑女裝外套披在安的身上，作是棉被。

那件外套跟一般的粗花呢格紋不同，以母親鍾愛的粉紅草綠妝點，乍看就像安身上開了一地春意盎然的碎花，也像是把母親力所能及的愛，通通都給她了。

在關上衣櫃門前，她們一道唱起兒歌，接著母親會在她額前落下一吻，在說出那句「晚安」時，喀嚓一聲關上櫥門。

彼時，安以為，那就是白天黑夜的分野。

母親是養著另一個孩子的孩子，但正因別於傳統父母威權的階級落差，每當安想起模糊的童年，她想起的不是多數孩子茫然無措的應答，而是很多、很多的擁抱。

這段過往停格於三歲的某一日，恰巧在與母親玩換裝遊戲的安被忘記敲門的叔公撞見，那時也是安第一次知道，原來衣櫥外面的「外面」，還有別的世界。任何一個「有常識的社會人」都不認為讓精神疾患者照料幼兒是個好主意，因此在歷經幾週的兒童諮商後，安就被只有一面之緣的祖父母匆匆帶到了臺灣。

事情發生時的年齡太小，祖父母無法責備日日以淚洗面、還要代替他們強顏歡笑安撫女兒「娃娃去了一個有漂亮花園大房子的家了」的兄弟夫妻，對孫女——也許是對跟她長得相像的母親——抱持的內疚感，使他們直到安的青春期前，都有意識地對此避而不談。很快地，不怕生的安跟鄰里的傳教士孩子打成了一片，孩子忘性大，那些與母親相擁大笑時的溫度，逐漸被中臺灣陽光打在肌膚上的暖意覆沒。

多年後舊事重提，安總覺像是在聽別人的故事，因為回憶是如此溫暖，她的所知、所見與所感，好似在教科書上讀到的遠久歷史，被分割成數個截然不同的世界。

當她試探性地向他人提起母親時，人們會聆聽她的經歷，卻將她的真情拒於門外。

不論安怎麼努力解釋她不曾遭受虐待，母親已經用自己最好的一切對她好了，她也總會得到一些介於不知所措與悲憫的回應，好像她早熟得令人心疼，好像她是個懂事到、習慣為成人親職失能找藉口的好孩子。

還有一些人會說：「哇，我很遺憾，但也很⋯⋯很驚訝，因為妳看起來很正常。」

安很不解，不單是對於這種不約而同的反應，還有她自己。

如果「正常」不是一件壞事，為什麼她會覺得這句話聽起來那麼奇怪呢？好像人們預設「不正常」在她的處境裡，才是一種「正常」，如果她因此感到冒犯，反倒像是一種過度敏感或神經質，因為他們沒有惡意。

除了教會的孩子，安有個感情很好的國小同學。同學很喜歡她的紅頭髮，說安看起來很像宮崎駿作品裡的女主角，老愛在放學後拉著她回家看吉卜力的動畫片。

此間，讓安最印象深刻，是《霍爾的移動城堡》。

待全片結束，國小同學興奮至極地說著「霍爾好帥」，對男女主角的感情線讚不絕口，小女生的嬉笑聲像是吱吱喳喳的野雀，說了好一會兒方緩下來，問她最喜歡的橋段或人物是什麼。

安內心有個答案，卻隱隱察覺那不是一個好答案，很奇怪。所以最終，她僅是含混地說「女主角的白頭髮很酷」，聽國小同學又喋喋不休地說起故事線，她無端感到如釋重負，任那點異樣像錯覺般一晃眼過去。

後見之明，安慢慢瞭解到，那些突兀的、像是卡在喉頭的魚刺的、讓人無法輕易應答的究竟是什麼。

母親像影劇裡法力不再的荒野女巫，而人們期望她也是被母親摧毀生機的一片荒野。

我應該因為她所做的事情感到受傷，還是罹患些什麼嗎？

這種「應該」是出於她的行為，還是因為她是誰？

我就該變成她的模樣嗎？為什麼？

因為那樣才正常嗎？

送過一輪餐，機艙暗了下來，幾個座位上的閱讀燈亮著，像是深夜靜海上的稀落漁火。鄰座的香港女孩戴著眼罩沉沉睡去，安播了一部前些年的奧斯卡入圍影片，但沒在專心看，影像跳動的光影在她視網膜上駁雜，讓她想睡又睡不著，只好盯著螢幕發呆。

空姐給沒入眠的乘客人手一盒掌心大小的冰淇淋，燈光昏暗，直到她一口塞進嘴裡，方知是香草口味，暗道是國際品牌，也沒有以前在祖父母家附近河堤駐點的芋仔冰好吃。

那個流動式攤販的攤主是名有著鮪魚肚的大叔，夏天不定期在傍晚時分擺攤。他的冰品與霜淇淋的口感不同，檸檬和芋頭是最受歡迎的兩種口味，每一口都能嚐到新鮮原料的香氣，一者清爽，一者濃郁，滋味很好，夏日時節與鄰近賣青草茶及甘蔗汁的店最常湧現人潮。

這種無預警的懷念，在安看來是種不證自明，無需突破這身「阿豆仔」的軀殼、訴諸各種愛鄉土的口號，靈魂也先一步告訴她，她有多想念那個地方。

然而，對世上多數人而言，眼見為憑似是不可推翻的定律。

大學一年暑假沒太多預定行程，安回臺灣住了一個半月。童年好友帶她去看了幾支獨立樂團輪流演出的現場演奏會，席間不乏如她一般的西洋面孔，讓普遍不善外語口說的其他臺灣觀眾不吝與她攀談閒聊——知道她會說中文後，無非更熱情了。不分古今中外，彼時安對地下樂團了解甚少，諸多實驗性質極重的音符一聽即過，像是新穎得超出理解的前衛美學，沒能給她留下太多印記。

只一首歌，在結束長達七十秒鐘的前奏後，主唱一揚聲，安就忍不住抬頭看了過去。雖是頭一回聽見這種演繹方式，她也記得這首歌。

顯然這首歌的傳唱度很高，一入主歌，諸多聽眾紛紛跟唱起「夏夜裡的晚風」，距她一米開外的一個歌迷從頭到尾跟著唱完，隨樂音搖擺的身姿，像是自在飄搖的水蘊草。

一曲結束，安趁著主唱跟粉絲互動的時候，向一旁剛認識的觀眾問：「剛剛那首歌⋯⋯本來不是這樣的，對吧？」

那是個大學生左右年紀的青年，聽她這麼問，立刻點頭稱是，面上帶著一種她不明白的瞭然：「噢對啊，原唱是伍佰，不過你們肯定更喜歡這種後搖滾的版本吧？我那些朋友也很喜歡席格洛斯。」

安沒再問下去，揚起一抹足以讓對方停下的——禮貌但不失疏離感，英國人最擅長的那種——微笑，將目光落回曲目纏綿的舞台。她對青年口中的「你們」與「那些朋友」是誰，全然不感興趣。

那是某些她在自以為熟悉的地方，卻還是感到陌生的時刻。

至今猶是聽不大懂臺語，但安知道新寶島樂隊、秀蘭瑪雅、蔡小虎、王識賢與伍佰在內的草根歌手，時不時會在洗澡或打掃時哼起一兩句。

這事實乍聽有點反邏輯，不太合理，但這種小小的不協調，一如夾雜雜音更顯真實的低保真音樂（Lo-Fi），是她童年珍愛的主旋律。

與一些刻意營造出莊重肅穆氛圍、信眾只敢在禮拜或特定時節造訪的歐美會堂不同，臺灣宗教場所時常兼具社區聚會的功能，在祖父母因事務繁忙抽不開身時，教區的信徒也會帶著孩子孫兒前來，同安作伴、玩耍，寫作業。

有些志工阿姨或高中生會抽空幫他們檢查功課及聯絡簿；有些奶奶、媽媽熱衷運動瘦身，傍晚時分會自主性地聚集在外頭空地跳排舞，或是繞著空地健走；有些退休的阿伯會帶音量極大的攜帶式收音機，一面播著臺語為主基調的地下電台或老歌，一面泡茶下棋，有時聽孩子跟著廣播用「不輪轉」的臺語發音鸚鵡學舌，阿伯們先會笑話幾句，操著一口臺灣國語教他們唱閩南語歌。

她的孩提歲月是亮色系的五彩貼沙畫，被各種認識的、不認識的人，明白、不明白的文化，聽懂、聽不懂的語言填滿，是繁複且缺乏章法的，是嘈雜鮮活的，是對任何事物都欣然接受的，也是暖熱得讓人難以忘懷的。

臺灣週三小學只上半天課，因此過了三點半，炸芋仔餅、車輪餅、臭豆腐、賣麵包、韭菜盒子的行動攤車會陸續經過教會，用勾人的食物香氣喚醒人們的饞蟲。其中她最期待的，莫過於隨一陣大得像是卡通反派出場的機車廢氣，以及標誌性的引擎聲出現的養樂多車。

那時，安最喜歡一個平日下午來陪小朋友踢毽子的叔叔，他們直管叫他「點心叔叔」。

老實說，那個年紀應該稱之「伯伯」，但他聲稱自己單身也沒小孩，所以老愛買午後行動餐車的小吃討好孩子們，誘使他們往年輕的輩份叫。沒有心眼的小朋友開心大方地收下了甜頭，自是甜滋滋地左一句「叔叔」、右一句「叔叔」喚，逗得其他大人調侃他們「很現實」、「吃人嘴軟」，接著毫不見外地招呼他坐下喝茶。

但讓安喜歡點心叔叔的，不在於令人眼花撩亂的油炸食品或高糖份飲料，而是他永遠記得哪個孩子喜歡什麼，就算偶有失誤，下一次也會把正確的點心送到樂不可支的孩子手上，就如每回塞進她掌心的巧克力牛奶。

點心叔叔不像某些大人，自顧自把「我覺得好」的東西攤在孩子面前，彷彿他們只能禮貌接受，或在訕訕拒絕後蒙受「不知感恩」的指摘。

年幼的安無從區分二者的差異，直到讀到更多觀點，她才理解，或許是因為點心叔叔不將他們當作一群孩子們，而是一個又一個的孩子。

而隨年歲增長，她又發現，即便是「一個又一個的孩子」，也不代表差別待遇讓人好受。

臺灣人為她生活所及的「正常」驚嘆不已，聽還是孩子的她用生澀的臺語說「哇係臺灣人」時，表露的笑容比起認同，更似憐愛。當安進一步表明自己是認真的，反倒會得來「妳怎麼會這麼想」、「這樣很奇怪」的困惑反應。

那些口吻往往讓她想起，青春期時，每每人們碰巧見著她音樂清單裡的莎夏·斯隆、葛蕾西·亞伯拉罕或諾亞·希拉時，便時常擅自將她「歸類」為飽受副交感神經失調與厭食症所擾的傷心女孩（Sad girls）。

安沒有惡意，心知那不是也不會是她們的錯——生病怎麼會是一種錯？——退一步說，人們驟下的定論也不盡然是錯，只是，萬一她不是其中之一呢？

人們擅自認定，有著白皮膚的她會喜歡怎麼樣的元素，但那總讓安感覺，她既不在此刻存在的這裡，也不在與她看起來相像的那裡。

時長約一個半鐘頭的電影迎來了尾聲，縱是安沒有認真在「看」，片中劇情與對話仍一再經由耳機傳入她腦中，像是她無法抵抗的本能。

這讓她懷念起有年秋天，大學教學助理帶著他們一行人到柏林參加學術研討會，她趁閒暇時間獨自乘車到郊區一間念不出名字的小咖啡廳，度過沒有豔遇也美好依舊的下午——原因無他，因為整間店只有她一名非德語母語者。

異國語言的交談聲古怪又莫名讓人心安，就算不戴上抗噪耳機，她也不會被熟悉語言的陌生訊息攪擾；又因那是從未造訪、也可能不會再次造訪的異域，她無需顧忌他人的目光，畢竟異鄉人總有幾分「讀不懂空氣也不會被責備／被責備也聽不懂」的特權。

安很難說清那種心境，她似是渴求熟得深入骨髓的過往，但在一次次向灰牆般的世界吶喊、卻遲遲得不到回應後，她也忍不住懷疑，人是不是非得到達一無所知的遠方，方能觸及將一切桎梏拋諸腦後的自由？

是不是屆時，她才能觸碰，不被任何定性思維侷限的自由？

像這個想盡方法離開家鄉的女孩吧。安單手支著臉，看螢幕上女主角自初入城市時的喜不自勝，被後青春緊隨在側的疏離感籠罩，女孩日漸寡言，後來即便在曾經望而不得的派對裡跟人搭話，也難掩寂寞的色彩。

「妳叫什麼名字？」

「克莉絲汀。我叫作克莉絲汀。」

出乎意料的台詞走向讓安睜大了眼，那個曾以化名自稱自豪的鄉村女孩，竟在與過去一別兩寬的異鄉裡，重拾了父母給她取的名字。

不待多想，最末幾幕的運鏡很慢、情感轉化的節奏卻很快，安怔怔看著，直到演職員列表出現，黑暗輕柔地擦去她不知何時滑落的眼淚。水珠沿著面頰的線條遊走，所及之處的肌膚因鹽分而發緊，她一時無心也無力去擦，只是在無人聲的背景音樂裡，沉浸於自己的鼻息。

她想起一些沒料到自己還記得的事，是上回流得如此「容易」的淚水。

儘管非本國人的就學手續繁瑣，祖父母還是希望她先在臺灣完成高中學業，再決定是否申請英文母語系國家的大專院校。安不排拒這一系列安排，縱使是聽聞中外教學現場與學術氛圍差異甚鉅，她畢竟沒有真正在「家鄉」或「國外」活過，甚至是在那接觸家人以外的人們，實是無從比較自己會更偏好哪個。

轉捩點出現在安國小畢業前的春節，有個出身南部鄉鎮的阿嬤說「新年就要有點喜氣的顏色」，特意用花布手縫了一個可愛的零錢袋，裡頭包著紅包要給她壓歲。不料，一見布料上頭花花綠綠的圖樣，眾目睽睽之下，素來被長輩們稱讀「好笑神」的安突然僵住了，背誦多時的吉祥話像是卡在喉頭的異物，讓她窒息。

眾人惶惑不安地面面相覷，只見她好像受寒，嘴唇簌簌發顫，倔強的眼淚在眼眶裡打轉，直到不敵地心引力，直直落了下來。

惶惑不安的，包括安。

一方面，她為自己的失態感到內疚，因為她在最應當喜樂慶賀、互相祝福的日子裡，讓深愛她的人們擔心憂煩；另一方面，更令她無法自持地感到悲傷的是，她竟然遺忘了如同此時圍繞著她的人們、那般愛著她的人，是最先教她領略這個世界的人。

那些未曾見過的花紋及質地，讓她久違地念起母親身上的氣味。

一霎時，安發現，她好想念母親。

她好想念將年幼的她像是擁抱一樣一圈圈裹住的淑女外套，也好想念那些，像關上的衣櫃門那樣、驀然消失在她生命之外的東西。

那一遭讓安的祖父母觀察到，再怎麼善解人意、再怎麼早熟的孩子，眼裡的哀傷與失落也是藏不住的。後來，祖父主動問她，想不想「回去看看」？他們一再保證，如今的「娃娃屋」不在了，她不需要再住進暗無天日的衣櫃，但凡她忽然覺得不對勁、難以忍受了，隨時可以「回來」，那不是一個沒有回頭路的抉擇。

好像瞧出了她的未竟之語，祖父母沒有要她立即做出決定，轉而向她解釋起歸化的意涵與得來不易，但他們並不後悔。也是那時，安意會到，他們很喜歡這裡，是哪怕放棄原始國籍在內的許多東西也想在這裡度過餘生，想以「真正的臺灣人」自居的那種喜歡。

但「歸化」一詞在安聽來很不自在，十多歲的她語彙力有限，很難說明白——後來她才知道，那叫做社會達爾文主義——彷彿那詞背後指的是「馴服」，像是野生動物，可他們明明就一直生活在這。

「我們想成為這群人的家人。」祖父道，語氣溫和且堅定。

安知道她該說「為你們感到高興」，話說出口卻是：「那我呢？還有她？」

那話直白得有點傷人，暗示祖父母選擇了其他人，而不是血濃於水的她與母親。與之同時，她比誰都明瞭，這塊土地的可親、這些人多值得愛與被愛，甚且是安，也可能會在她有權為自己做決定時，做出相同的選擇。

「親愛的，愛的力量與神聖在於，當一個人明瞭了愛與被愛的真義，他可以在他的愛、與他愛人的方式之上延展那份豐饒。當他愛著一個人，就是愛著整個世界。」定定看她，祖父說話時不急不躁，好像就算地球上最窮凶極惡的暴徒站在面前，他都沉穩如故。

他說：「同樣地，我們絕不會、也不可能因為愛著這群人，就不愛家人們、妳的母親，以及妳了。反之，正是因為愛著他們，那些能量更能反過來挹注我們對妳們的愛，說不定，我們更有機會找到一個⋯⋯」

說到這裡，祖父不自然地頓了頓，安發現他眼裡有淚光，祖母也發現了，不動聲色地將紙巾推向他那一側。

短暫沉默後，祖父沒有急著拭淚，繼續說：「說不定，我們更能找到一種好好愛妳母親的理想方式。聽起來很像藉口，但我們由衷地這麼想。」

「或許妳還沒有辦法理解，那也沒關係，那也是正常的。」祖母接過了話，目光柔和，「我想讓妳知道，我們做出了我們的選擇，但那不代表妳的選擇。妳絕不需要靠著選擇或證明什麼，來獲得愛。」

「妳最不需要做的事，就是向我們、其他人，或者這個世界，證明妳是誰。妳知道，這裡和我們都會敞開雙手歡迎妳。」情緒稍霽，祖父又道，「妳的母親也肯定是。」

情感湧動，安說不出話，只得胡亂點頭，在祖父母的擁抱裡哽咽著說「我知道，她好喜歡抱抱」。

畢業典禮一過，安回到了從未熟識的故里，當叔公的車滑入居所前的車道時，她一眼看見了在前院草坪為初生的蒲公英翻土的母親。母親身形依舊消瘦，只一雙眼睛分外亮堂，見到安從後座下車時，甜甜地朝她笑著問好，好似跟她年紀相仿的女孩。

順勢而為，安也對母親報以一笑：「日安，我是安，妳願意當我的好朋友嗎？」

母親揚起了眉毛，隨後是嘴角，咧開大大的笑容道「當然好」。

忽地，安朦朧地理解祖父母的意思了，她無比愛著這些保護她如今正常的不正常，無關乎它們正不正確。而那是她想捍衛的幸福，與正確無關。

安在「那個家」度過了整段中學生涯，她學會了泡母親喜歡的牛奶紅茶，她長得與母親日漸神似，她日益明白瑪格麗特·愛特伍的詩歌，但她更知道——並且相信——母親絕不是束縛她的亡靈，而是每每打開櫃門時、一道洩入衣櫃裡的光。

母親的愛讓她擁有愛的能力，愛一群異國島嶼的人們；而臺灣充滿善意的人事物教會她去愛，尤其是愛她不在任何常態分佈區間的母親。

在這些大相徑庭的事物中，她最能找到一無所知的鄉愁。

〖後記〗

此文最初收錄今年五月釋出的原創合本《Overflowing Souls 溢出的靈魂》，此為含我在內的五位創作者參與的原創短篇小說合集，全書由佐佐設計。合本大方向主題為「正常／異常」，由每位創作者抽到的三個小標籤開展創作，此文的三個標籤為「碎花布、夏夜晚風、荒野」。

經驗挪用與代言他人是二〇二三年文學圈的熱議話題，我一度懷疑是否該立下如此明確清晰的傳教士後裔身份，但後來想想，因應他人目光而去寫「符合作者生長經歷的角色」的故事，難道就是一種正常嗎？亦如文中安提出的疑問，這又是在配合、服從誰的正常呢？而正常與正確、正常與幸褔，有關嗎？萬一，不正常是一個更接近幸福與愛的選項呢？

一支驕傲大遊行的訪談短片中，一位在臺旅居的外籍人士說：「臺灣同志社群直接反映臺灣主流社會。對來這裡玩的遊客，臺灣人特別熱情好客；但你待在這裡一段時間後，會發現有特別明顯的隔閡⋯⋯不管我的中文說得多標準，不管我多麽了解臺灣的歷史文化，不管我交了多少原住民或臺灣朋友，我一輩子都是外國人，從來不會被真正地接受。」

這潛在意涵不僅存在於文化、國族或性，而是我是怎樣的人，決定了（在我眼中）你是怎樣的人。因此，我想打破這種「正常認知」，所以有了安，有了安的母親，還有很多的愛。

正如安的祖父所言，愛是一種讓人變得寬大的能力。當人不帶預設立場地，去愛與被愛另一個人真實的模樣、而非他／她腦中預想的模樣，他／她會有更多能量愛其他人，乃至這個世界，不被世間定義的戒律束縛。

或許安所渴望的自由棲身其中，一如我們總會被一無所知的地方喚起鄉愁。

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