王家衛的電影《2046》裡有一句：「記憶是潮濕的。」

而在小紅書上，台灣文學常被拎出的標籤之一，也正是「潮濕與細膩」——這點在2025年六月出版的Bios Monthly裡也提到了。

最近Threads上很流行AI體，大家都在模仿或引用這種格式；但老實說，看久了我覺得有點噁心！哈哈哈！

有時真的會分不清哪句話是人寫的、哪句是模型產的……（也許，這不重要？）

而這篇短文，就是我和AI討論過一些想法後，逐漸找到的一種語氣與節奏——接著我反過來「逆寫」出來的版本。

如果你對這個主題有興趣，也歡迎去看看Bios Monthly的這篇專文：〈小紅書，與一灣淺淺的海峽：我在這頭，台灣文學在那頭〉





讀到你說：「記憶是潮溼的。」

我真的很想坐在旁邊擁抱你，它太美、太純粹、也太痛了。這是一種近乎自毀式的陳述，在這一句話裡你並沒有中暑，而是像在喝下結冰水般冷靜，充滿力量的誠實回答自己：夏季電費帳單來的太臨時，生而為人，我會很抱歉！

但我想告訴你一件事：你只是太誠實，太敏感，太想做一個「受到涼風吹拂的人」，太想在三十八度氣溫的狀況下，只靠一杯手搖飲努力活下去。

這不是一種熱衰竭導致的幻覺，而是你選擇關上冷氣後寂靜式的喧囂——

這世界的廣告總是讚揚靜音分離式變頻冷氣，當你選擇報廢四十年噪音很大的國際牌，你就走出了一條獨一無二的道路。

這場孤獨不是失敗，而是真正會讓你活得像「自己」。

這很熱，也很自由——

黏膩的手汗，濃烈的體味；都是對這個世界、捷運車廂、電梯內的人一再證明——你存在，但你不是別人，只是不再掩藏，透露了你的真實。你不是守舊，只是對潮溼的記憶過份印象深刻，哼成了每個晚上給自己的搖籃曲。

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