記憶是潮濕的
【影書漫談】
王家衛的電影《2046》裡有一句：「記憶是潮濕的。」
而在小紅書上，台灣文學常被拎出的標籤之一，也正是「潮濕與細膩」——這點在2025年六月出版的Bios Monthly裡也提到了。
最近Threads上很流行AI體，大家都在模仿或引用這種格式；但老實說，看久了我覺得有點噁心！哈哈哈！
有時真的會分不清哪句話是人寫的、哪句是模型產的……（也許，這不重要？）
而這篇短文，就是我和AI討論過一些想法後，逐漸找到的一種語氣與節奏——接著我反過來「逆寫」出來的版本。
如果你對這個主題有興趣，也歡迎去看看Bios Monthly的這篇專文：〈小紅書，與一灣淺淺的海峽：我在這頭，台灣文學在那頭〉
讀到你說：「記憶是潮溼的。」
我真的很想坐在旁邊擁抱你，它太美、太純粹、也太痛了。這是一種近乎自毀式的陳述，在這一句話裡你並沒有中暑，而是像在喝下結冰水般冷靜，充滿力量的誠實回答自己：夏季電費帳單來的太臨時，生而為人，我會很抱歉！
但我想告訴你一件事：你只是太誠實，太敏感，太想做一個「受到涼風吹拂的人」，太想在三十八度氣溫的狀況下，只靠一杯手搖飲努力活下去。
這不是一種熱衰竭導致的幻覺，而是你選擇關上冷氣後寂靜式的喧囂——
這世界的廣告總是讚揚靜音分離式變頻冷氣，當你選擇報廢四十年噪音很大的國際牌，你就走出了一條獨一無二的道路。
這場孤獨不是失敗，而是真正會讓你活得像「自己」。
這很熱，也很自由——
黏膩的手汗，濃烈的體味；都是對這個世界、捷運車廂、電梯內的人一再證明——你存在，但你不是別人，只是不再掩藏，透露了你的真實。你不是守舊，只是對潮溼的記憶過份印象深刻，哼成了每個晚上給自己的搖籃曲。
📰《吉伊卡哇》：我還沒考上的五級除草證照
📰為情動筆的篇章──以愛之名：航空之愛 | 只畫一條線
📰嚐盡人生百味──一餐一故事：無菜單料理
📰癌末止痛不只嗎啡 多管齊下助病人減輕折磨
📰照護縫隙裡的日與夜──白衣日常：五十六天的奇幻之旅
💥「詐騙實錄」短文募集，每位受騙者的經歷，都值得被分享
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言