走過大時代，令人敬佩的李棟樑理事長
【影書漫談】
多年前，我服務單位的心輔官阿旺拿著一些書，向我迎面走來。由於我喜歡閱讀，於是我問他：「你手上拿的書，書名是什麼？作者是誰啊？」阿旺熱忱地向我介紹這本書，書名是《走過大時代：李棟樑和你聊聊天》，文中的主角是中華民國軍友社理事長李棟樑先生。這是一本由李理事長口述、幾位文字工作者完成的著作。我聽了很感興趣，向他商借閱讀。
看了這本書，才真正認識每每在莒光日電視節目裡四處勞軍的李理事長。原來他是個走過大時代、為國軍無悔無私付出，令人敬佩的人。書中說明李理事長認為，國軍為民眾及社會做了許多事，所以他不但以行動支持國軍，他的腳步還遍及本島各個角落及離、外島的駐軍。過年過節一定要親自向大家關懷與慰問，才覺得人生有意義。由於軍友社的資金並不是很充足，所以很多的捐助與慰問金，都是來自於他的自掏腰包。他樂善好施、無私無我、仁風義舉、古道熱腸的付出，讓國軍官兵都感動不已。
書中從李理事長的成長背景、隻身北上求學及為事業的奮鬥史中，看得出他做每件事都認真到位，遇到困難用心解決的堅持。由於幼年時期的困苦，造就他在待人處事方面，都能設身處地為人著想，並以同理心與人相處，廣結善緣。寧願自己吃虧，也不願意在小事上與人計較。只要看到別人有困難，一定慷慨解囊，以為別人解決困難為己志。因此，他擁有好人緣，認識他的人，沒有一個人是持負面評價的。
他有許多觀念與作法，都值得我輩學習與效法：
· 「願要大，心要細，志要堅，氣要柔」
· 「肯『讓』，天下無難事」
· 「成功不是打敗多少人，而是幫助多少人」
· 「珍惜緣分，懂得原諒的人最有福氣」
· 「惜福、感恩、知足，最重要是放下」
· 「到站精神──該下車就下車」
· 「戒掉掌聲，學過寂寞生活」
· 「老闆是靠員工吃飯的：談共同創造，一起分享」
· 「富貴不應險中求」
· 「對事要負向思考，對人要正向思考」
· 「重視基層，成功不必在我」
· 「錢是冷的，心是暖的」
· 「情義是給孩子最好的傳家寶」
每段文字都有不同的故事，因為他行遍萬里路，做過無數有意義的事。書中以「一個月，走破一雙球鞋的『街長』」來作結，更呼應為他寫序的前副總統蕭萬長與前國防部長嚴德發對他的推崇，是一本值得大家共同閱讀的好書。
李理事長的故事告訴我們，成功不是偶然，而是需要腳踏實地、用心追尋、付出青春與心力，才能獲致美果。他以自身經驗傳達給世人的，是在行有餘力時，要端出熱忱，對需要幫助的人也要伸出援手。這樣人生才會因無私付出、熱忱助人而心生喜樂，歡喜相隨。
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