股市起伏，我心不起波濤

琅琅悅讀／ 洪金鳳
當我全權交給兒子操盤，股市起伏對我來說就像浪起浪落一樣平常，心裡也不會有波濤了。(圖/洪金鳳)
當我全權交給兒子操盤，股市起伏對我來說就像浪起浪落一樣平常，心裡也不會有波濤了。(圖/洪金鳳)

年輕時，曾經住在台北阿姨家，由於阿姨喜歡跑股市，以買賣為樂，所以在她指引下，我也在證券行開了個帳戶，但由於我無概念，個性也保守，所以即使有帳戶，帳戶裡只有開戶的100元，沒有進一步的收支狀態。

進入職場後，聽聞在界工作的親戚傳述有支股票可以買，於是我就邀集好友及同事一起買，但後來那支股票變成地雷股，因為那家公司倒閉，我們所有投入的金錢一夕變烏有，讓大家哀嘆萬分。

有了這個慘痛經驗後，有很長一段時間，我跟股市畫了明顯的楚河漢界，我心想只要不接觸，不瞭解，就不會有買賣的衝動，也就不會有虧損的結果。

多年後，已進入職場工作的小兒，很會理財，發現我的觀念過於保守，錢只存銀行定存，等於是不流動的死錢，於是為我上了一課珍貴又實際的理財課，還請我去開買賣股票帳戶，之後就由他來幫我操作存股，多年後，獲利不少，讓我感恩。

當我全權交給兒子操盤，股市起伏對我來說就像浪起浪落一樣平常，心裡也不會有波濤了。

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