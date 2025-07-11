家住澎湖鄉間，每逢鬼門開的農曆七月，大人一定會告誡我們「諸事不宜，凡事小心，白天曬好的衣服，落日後要收進來，以免鬼附衣上，也不要去海邊，不要去墓仔埔，因為鬼會來抓交替」，我成長期時的澎湖，晚上沒有路燈，只要有人被夜間的白影子嚇到，就會一傳十，十傳百，到市區的菜市場走一圈，鬼故事的消息很快就傳開來。

所以一直到現在，即使告誡我們的父執輩都已逐漸凋零，很多的靈異傳說也隨著科技的進步而被破解（也許只是一張紙飛過去，老一輩的眼睛不好，就看成是飄過去的鬼），但我還是抱持著寧可信其有的想法，農曆七月，還是順著老人家的說法，衣服不在外過夜，不去海邊，不去喪事處，也不到靈骨塔，只期盼家庭成員平安，諸事在順利中發展。

我也盡量不在鬼月安排旅遊，尤其玩水這件事，很多的意外就是因為貪涼而來，雖然天氣很熱，但還是以「沒事待在家，以求平安過」為原則，對鬼神持以虔敬之心，希望井水不犯河水，人鬼都能在自己的定位中生存。

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