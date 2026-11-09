《戀與深空》限定五星互動思念「待異夢重啟」卡池開跑：五男主命運程式重啟！

超現實3D沉浸戀愛 互動手遊 《戀與深空》全新系列限定五星互動思念「待異夢重啟」於近日正式上線。當人類與仿生人的界線逐漸模糊，原本被設定好的命運開始出現偏差，當程式無法定義愛，那你們的結局應該如何書寫？這次五位男主將以全新仿生人形態登場，與「你」共同探索自由意志與情感 的真正意義。

愛，是程式之外的變數。

當生命可以被設定，情感能否被編寫？當既定指令與真實心意產生衝突，原本按照程式運行的世界，也開始出現無法預測的偏差。

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這次五位男主將以截然不同的仿生人身分與「你」相遇，在充滿科技感與未知危機的世界中，從命運的安排走向自主的選擇。那些無法被計算的情緒、無法被複製的記憶，以及超越程式設定的愛，將成為重新定義彼此存在的答案。

● 五星思念限時UP許願「待異夢重啟」今日上線

✧ 活動時間：11月6日更新後～11月24日上午4:59

活動期間，獵人可從全新限定五星思念「沈星回‧謬誤程式」、「黎深‧舊我之墟」、「祁煜‧溺途共縛」、「秦徹‧悖序牽引」、「夏以晝‧構夢協議」中任選3張，所選思念許願機率限時大幅提升，占五星獲得機率的75%。

所選思念可隨時更換，未選擇活動思念與其餘常駐五星思念均分五星獲得機率的25%。

活動結束後，五張活動限定五星思念將暫無獲得途徑，不會進入常駐許願「極空迴響」。

圖：翡莉絲網路科技提供

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● 限時思念養成回饋開啟，解鎖專屬幻色服飾

活動期間，完成「待異夢重啟」系列活動思念的指定培養任務，即可領取大量思念升級材料與思念突破材料。當期限定五星思念進階達到1階，即可領取對應男主的「活動思念配套幻色服飾」。

*累抽許願獎勵僅在本次活動許願中生效。

圖：翡莉絲網路科技提供

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● 全新活動「故障夢托邦」開啟！

仿生體故障已辨識，開始行動——

✧ 活動時間：11月6日更新後~11月24日上午4:59

兌換商店截止時間：11月25日上午4:59

圖：翡莉絲網路科技提供

大都會近期仿生人失控案件頻發，終結這場來源不明的危機，找尋背後真相……在本次活動中獵人可以深入「記憶裝置」體驗活動專屬劇情，與他一起展開調查，解決異常事件。同時進行「防線阻擊」，與他默契配合，臨摹繪製仿生人機體上的圖案，清除故障，解除仿生人異常。

圖：翡莉絲網路科技提供

在本次活動期間，收集都會信用點，達到指定數量即可領取「鑽石＊500」，還可以兌換「深空許願券·限時」＊10、通用裝飾「以痛之吻」、通用頭飾「橘子大王」、雙人拍照動作「破序之擁」、寫真特效「謎色雜點」，以及通用藏品「夢域迷都」、聊天泡泡「振翅一剎」、限定稱號「粉碎界限的都會傳說」、背景音樂「待異夢重啟」、「夢的二進位」Q版頭像等豐厚好禮！

圖：翡莉絲網路科技提供

當既定程式無法預測情感，當原本設定好的命運出現偏差，這一次，請與他一起找尋真正屬於彼此的答案。

關於《戀與深空》更多的第一手資料和活動，可至官方的 Facebook 粉絲專頁和官方YouTube頻道獲得第一手消息。

精華 FAQ Q1：《戀與深空》這次新上線的限定卡池主題是什麼？ 本次新上線的是限定五星互動思念「待異夢重啟」，主軸圍繞人類與仿生人界線模糊後的命運偏差，強調在程式之外尋找情感與自由意志的答案。

Q2：活動期間可以怎麼抽取限定五星思念，機率規則如何？ 活動期間可從5張限定五星思念中任選3張，所選思念占五星獲得機率的75%，其餘未選活動思念與常駐五星均分剩下的25%，且可隨時更換選擇。

Q3：「故障夢托邦」活動提供哪些主要玩法與獎勵？ 玩家可進入記憶裝置體驗專屬劇情，參與防線阻擊與仿生人故障處理，並可兌換鑽石500、限時許願券10張、服飾、頭飾、動作、特效與限定稱號等獎勵。