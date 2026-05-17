《酷愛電影的龐波小姐》改編同名漫畫，獻給影迷的詠嘆調！首週特典海報限量發放

金馬影展口碑盛讚、觀眾票選前五名！由木棉花國際所代理的《酷愛電影的龐波小姐》，將於5月22日首次在全台in89豪華影城搶先上映！本片以熱血幽默的內容展現對電影的深切熱愛，細膩地描繪了剪輯、導演等幕後專業職人的日常與執著。

改編自同名漫畫，劇情講述在熱鬧喧囂的喵萊塢片廠裡，有位以精準眼光與廣大人脈著稱，卻只對B級片情有獨鍾的製片傳奇龐波小姐，某天突然決定挑戰首部劇情長片。她不惜請出息影影帝全力相挺，女主角卻起用毫無經驗的新人，並點名助理吉恩擔任導演一職。這看似瘋狂的組合，就此展開一段波折不斷、熱血沸騰的電影冒險。

《酷愛電影的龐波小姐》。圖/Muse木棉花提供

《酷愛電影的龐波小姐》。圖/Muse木棉花提供

此電影於 2021 年台北金馬影展放映時獲得極高評價，許多觀眾與電影從業者於放映後給予高度好評，認為該片非常適合愛電影的人，完美展現了電影創作的艱辛與熱情，堪稱當年影展最受矚目的口碑之作。看過電影的觀眾們紛紛表示，「這部電影的演出、攝影及轉場非常接近真實電影感，超脫一般日本動畫的演出轉場風格」，更有人感慨，「在沒有任何心理準備的狀況下觀賞這部作品，就被簡單、純粹且強烈的情感衝擊，讓我哭得一塌糊塗」，令無數影迷潸然淚下。

不只是劇情本身大放異彩，此部電影的製作陣容也大有來頭！導演平尾隆之曾先後任職於ufotable、MADHOUSE等知名工作室，曾擔任動畫《SPY×FAMILY間諜家家酒》第二季片尾曲導演。負責人物設定的足立慎吾，代表作有《Lycoris Recoil 莉可麗絲》的導演與劇本統籌。由CLAP負責動畫製作，配樂則由松隈健太擔綱，他是AiNA THE END前所屬團體〈BiSH〉的核心製作人。

《酷愛電影的龐波小姐》。圖/Muse木棉花提供

《酷愛電影的龐波小姐》。圖/Muse木棉花提供

本片上映首週特典已獲日方授權，採用日本原版Logo視覺圖製成亮銀龍特效海報。凡於5月22日至5月28日期間至上映影城購票，即有機會獲得第一彈電影主視覺海報（尺寸：A3），收藏價值十足，喜愛收藏特殊工藝海報的影迷們絕對不可錯過。

《酷愛電影的龐波小姐》。圖/Muse木棉花提供

《酷愛電影的龐波小姐》。圖/Muse木棉花提供

《酷愛電影的龐波小姐》。圖/Muse木棉花提供

這是一部關於「電影製作」的動畫，更是一首獻給電影人的詠嘆調。片中深刻描繪電影製作路上的酸甜苦辣：與夥伴並肩挑戰極限的熱血、演技迸發的觸電瞬間，以及斷捨離底片的心理糾結等深植人心的議題。哪怕精疲力竭也要全力奔跑——這部作品，將獻給所有愛作夢、熱愛電影之人。誠摯邀請所有懷抱夢想、熱愛電影的影迷，共同透過大銀幕欣賞這部自金馬影展首映便廣獲好評、至今仍令影迷念念不忘的誠心之作。

《酷愛電影的龐波小姐》劇情大綱

喵萊塢首屈一指的製片龐波小姐，眼光精準、人脈廣闊，卻只對B級片情有獨鍾，讓身為電影宅的助理吉恩既崇拜又困惑。片廠日子起起落落，細節都要筆記備用，拍攝美女要適當裸露，片長90分鐘就嫌太多，試鏡千萬別睡過頭，預告務必讓觀眾上鉤。加班閒聊吃甜甜圈，龐波小姐靈光乍現，打造首部劇情長片，找來影帝復出兩肋插刀，搭配的女主角卻是菜鳥，還指名助理吉恩執導？！波瀾萬丈的電影之路，就此展開！

改編自同名漫畫，《酷愛電影的龐波小姐》從黑白稿紙奔入彩色銀幕，次世代虛擬Youtuber花譜熱血獻唱主題曲，將電影創作中的酸甜苦辣完整呈現。與夥伴並肩突破極限，演技迸發的觸電瞬間，手刃底片的直面對決，就算過勞也要全力奔跑，因為電影是感動、是現實、是生命；電影是夢想中的一切。更多電影資訊可參考👉MUSE木棉花官方網站。