《殺手青春》39歲殺手變回13歲國中生？！《影子籃球員》藤卷忠俊校園動畫新作
《殺手青春》（キルアオ）是漫畫家藤卷忠俊於《週刊少年JUMP》的連載作品，代表作有《影子籃球員》（黒子のバスケ）、《ROBOT×LASERBEAM 機器人的雷射高爾夫》。《殺手青春》自2023年起開始連載，並於2025年連載完結，日文單行本漫畫全系列共13集，由集英社出版，曾於2024年獲選為「全國書店店員推薦漫畫」第7名。台版漫畫則由東立出版代理，最終回13集預計將於6月30日出版。
完結同時，官方也宣布製作動畫好消息，由BUE動畫公司製作，中山龍執導。動畫片頭曲〈ATTITUDE〉由韓國女團aespa演唱，片尾曲〈KILL SHOT〉則由韓國男團RIIZE演唱，此一消息也令許多韓團粉絲直呼是「意外的夢幻連動」！
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劇情講述主角大狼十三是一名傳奇殺手，無論多麼困難的委託，他都能完成。某天，在完成某次任務後，十三被一隻品種不明的蜂螫傷，失去了意識。醒來時，十三發現自己竟從39歲成年人變成了13歲的小孩！還來不及反應過來，緊接著又接到了首領的命令，要十三立刻以這副模樣潛入國中！等待他的是與個性各異的同學們共度青春的校園生活—— 十三還能恢復原樣嗎？
動畫《殺手青春》現已播出第5集，預計將播出12集，每週六晚間10:30更新
《殺手青春》宣布動畫化消息
《殺手青春》主要PV
《殺手青春》第2彈PV
動畫片頭曲〈ATTITUDE〉
片尾曲〈KILL SHOT〉
主視覺海報圖
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