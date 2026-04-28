《婚姻劇毒》相親是場戰爭！最強殺手x婚姻騙子 「婚活」超展開

《婚姻劇毒》首三集YT觀看數突破兩百萬 !

當最強殺手遇上婚姻騙子的婚活超展開劇情掀高度討論 !

由靜脈原作、依田瑞稀作畫並在「少年 Jump+」連載的人氣漫畫《婚姻劇毒》於本季四月新番動畫化，由製作《黃泉使者》、《鋼之鍊金術師》及《我的英雄學院》等作品的動畫製作公司《BONES》負責製作。故事描述為了延續家族血脈，最強用毒大師「下呂光」不得不投身相親戰場，在一場任務中，他意外結識了本應被處決的婚姻騙子「城崎芽衣」，兩人達成協議由芽衣擔任相親顧問，因此組成搭檔關係，展開一場危險又超展開的婚活故事。

主演聲優由石谷春貴與為《膽大黨》小桃及《Lycoris Recoil 莉可麗絲》井之上瀧奈配音的若山詩音，分別擔任最強用毒大師「下呂光」及擔任頂尖婚姻騙子「城崎芽衣」的配音演出，其中擁有甜美可愛外表、男女通吃的婚姻騙子「城崎芽衣」，在首集播出表明自己是 「偽娘」的身分反轉一出，引發網友熱烈討論 ，不少網友直呼「性向被動搖」 ，也有網友表示「畢竟是婚姻騙子，說不定男生也是騙人的」不僅劇情反轉吸睛，動畫表現也獲得網友一致好評 ，而《婚姻劇毒》自4月7日開播至今三集，已站上Netflix及三大電信串流平台排行榜，在木棉花YouTube全平台觀看數首三集更突破兩百萬次，除了社群平台引發熱烈討論外，角色設定與劇情反轉更受觀眾關注。

隨著劇情推進，芽衣策劃的「王子作戰」成功讓下呂在英雄救美的過程中結識了「姬川杏子」。在最新集數中，芽衣更幕後安排兩人約會，使下呂與姬川的關係逐步升溫。兩人在未來的婚活計畫將如何推進？又將捲入哪些難以預測的危機，後續劇情發展備受期待。

《婚姻劇毒》。圖/木棉花提供

《婚姻劇毒》。圖/木棉花提供

《婚姻劇毒》。圖/木棉花提供

劇情簡介

數百年來有一群人持續磨練著殺人技巧，人稱「高手」。青年下呂光繼承了在這群人當中，擁有最強力量與權力的五大名門之一，「用毒人」的血脈。他投身於黑社會工作，過著與女性完全絕緣的生活。對他而言，「結婚」原本是件極其遙遠的事情。然而，為了不讓「用毒人」的血脈斷絕，下呂家的現任當家告知他的妹妹，將強迫她生下繼承人。就在這時，下呂遇見了他的任務目標，手法高超的婚姻騙子──城崎芽衣。為了解決繼承人問題並保護妹妹，下呂想到由自己來結婚，便當場向城崎提出請求，委託對方協助自己順利結婚。

「我第一次看到這種提案（求婚）方式。」於是，在手法高超的「婚姻騙子」城崎擔任顧問之下，一流殺手下呂開始挑戰人生首次的超困難任務──「相親」。目標是最棒的婚姻，由殺手與婚姻騙子這對最強拍檔挺身挑戰，世界上最艱辛的相親戰鬥動作片，正式揭開序幕！

《婚姻劇毒》每週二22:30後於各大平台陸續更新。

《婚姻劇毒》漫畫封面。圖/東立出版

《婚姻劇毒》宣布改編電視動畫。圖/マリッジトキシン【公式】@marritoxi_PR 官方X帳號

《婚姻劇毒》。圖/マリッジトキシン【公式】@marritoxi_PR 官方X帳號