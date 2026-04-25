《無限暖暖》用Mac也能玩！2.5版本上線 主線更新「萬靈的歸途」

《無限暖暖》2.5版本「萬靈的歸途」主線更新，正式登陸Mac平台！

開放世界換裝冒險遊戲《無限暖暖》2.5版本「萬靈的歸途」於4月24日上線，在2.0版本所奠定的開放世界基礎之上，2.5版本進一步強化了探索深度與玩法層次，伊贊之土主線劇情更新，龍骨師能力、靈魂引渡等豐富玩法上線。參與版本活動可獲得折合70抽、6套全新服裝、限定名片、共鳴道具、3500+鑽石、稱號等豐厚獎勵！

《無限暖暖》2.5版本上線。圖/無限暖暖提供

「萬靈的歸途」版本PV

新主線地圖「埋骨地」龍靈護佑的土地

歡迎來到埋骨地，感受靈魂的流轉，觸碰在時光中沉寂的生息！2.5版本主線地圖「埋骨地」引入了全新機制，包括龍骨能力、魂塤互動以及更具深度的環境解謎系統。探索與敘事緊密融合，鼓勵玩家在世界中主動發掘被隱藏的真相。整體體驗更加突出氛圍營造、探索發現與環境敘事，進一步提升開放世界設計的表現力。

向埋骨地出發！PV

獨立關卡「靈魂大潮」，多階段戰鬥體驗

將暖暖與大喵帶入大潮之下的神秘空間，線索在此匯聚，將指向最終的陰謀。他們也將面對進化後的魔氣怪——既有擅長遠程壓制的敵人，也有精通地面突進的近戰威脅。把握時機，合理運用龍骨能力套裝，是制勝關鍵。

全新Boss「終湮的魂詠·梅爾塔利緹」帶來多階段戰鬥體驗，將演出張力與機制深度相結合。戰鬥中包含空中作戰等特殊機制，配合電影級演出，使整體戰鬥體驗更加動態且令人印象深刻。

《無限暖暖》2.5版本上線。圖/無限暖暖提供

《無限暖暖》2.5版本上線。圖/無限暖暖提供

雙五星限定共鳴同步登場

五星套裝「棲骨生花」：屬性清新， 具有【璨花捕影·捕蟲】能力。配置後可進行大範圍極速捕蟲，使採集過程更為流暢。共鳴達160次可領取「深海瑩輝禮盒」，解鎖在大世界翩翩起舞的專屬舞蹈與動作。套裝支援多部件款型切換，三階進化後可獲得妝容「凋零之嘆」及進化特效。

《無限暖暖》2.5版本上線。圖/無限暖暖提供

五星共鳴套裝PV

五星套裝「渡者無歸」：屬性性感， 獲得後可解鎖強力戰鬥能力【幽途啟明·弓箭】。暖暖可使用弓箭遠程精準打擊，並透過「萬靈守望」狀態進入空中戰鬥模式，施放高頻率的終結一擊。搭配的大喵斗篷「魂詠」亦支援遠程貫穿攻擊，並能為暖暖回復心誓與能量。共鳴達160次可獲得大型螺旋擺飾「萬靈徊旋」。

《無限暖暖》2.5版本上線。圖/無限暖暖提供

※ 兩套五星套裝達成指定收集後可額外獲得專屬妝容、拍照動作、待機動作、拍照情境及擺飾異彩功能。

登陸Mac平台，高品質的視覺與平台體驗

《無限暖暖》正式登陸Mac平台，深度支援Apple Silicon晶片，配合MetalFX技術，搭配M3 Pro及以上晶片的設備更可實現60幀體驗。同時也支援與 iOS、Android、PC、PS5 帳號完全互通，角色、道具、進度即時同步，隨時切換設備繼續冒險。另外，支援鍵盤滑鼠操作，同時相容 DualSense®、Xbox 系列控制器（有線/無線連接），操作體驗升級。

《無限暖暖》2.5版本上線。圖/無限暖暖提供

《無限暖暖》2.5版本「噓！萬靈的歸途」於4月24日登錄 PC、PlayStation™Store、Epic Games Store、手機雙平台（Android & iOS）免費下載遊玩。

※ Mac版下載、規格需求、常見問題說明等詳細內容可前往👉《無限暖暖》官網公告查看。