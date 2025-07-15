《第一樂章》線上音樂會玩出新高度 打造「粉絲遊戲大街」娛樂盛典

全球智慧型手機與虛擬實境平台及生態系創新領導者 HTC（宏達國際電子股份有限公司，以下簡稱「HTC」）旗下內容品牌VIVE ORIGINALS娛樂品牌BEATDAY致力於打造創新作品，並為觀眾帶來非凡的娛樂體驗。今年暑假再度攜手春魚創意旗下人氣VTuber團體「極深空計畫」，將於8/15(五)與8/17(日)推出全新3D 6自由度（6DoF）全視角線上音樂會《第一樂章》，門票7/10(三) 在BEATDAY官網正式啟售。

本次《第一樂章》線上音樂會接力口碑爆棚限量VR大場域體感音樂電影《追殺闆闆》，為觀眾帶來線上線下無縫接軌的沉浸式饗宴。《第一樂章》也將在台北漫畫博覽會春魚創意攤位，搶先推出含特殊道具的限量實體票，讓粉絲即早應援！

《第一樂章》線上音樂會由「極深空計畫」成員厄倫蒂兒、涅默、埃穆亞、熙歌領銜演出，內容延續《追殺闆闆》VR大場域體感音樂電影中的世界觀，融合音樂、視覺、互動與遊戲元素，帶領觀眾穿越時空，踏上1930年代大稻埕的奇幻旅程。VIVE ORIGINALS 團隊特別為此打造7大沉浸場景，復刻當年永樂座、日式咖啡館與懷舊街景，讓觀眾身歷其境。極深空計畫興奮表示：「我們本身很喜歡逛大稻埕，這次場景還原得非常漂亮，彷彿真的回到過去，走一趟時光旅行！」被問到最想體驗的年代日常，她們笑說：「想去市場看看物價、在街頭走走、吃點復古小吃！」

BEATDAY 延續一貫高度互動性，打造專屬粉絲的遊戲大街，觀眾可於線上音樂會開演前一週搶先登入平台，還能更換粉絲形象 Avatar、螢光棒互動道具、聊天室偶像專屬貼圖，參與撈魚與射擊比賽挑戰，與其他粉絲同樂，甚至與偶像虛擬互動PK，打造出超越音樂會，橫跨劇情、遊戲、社群的沉浸式娛樂盛典。

粉絲化身導演全視角享受《第一樂章》線上音樂會7月10日開賣。圖／VIVE ORIGINALS提供。

BEATDAY品牌致力於打造前所未有的娛樂體驗，以全視角3D 6DoF技術驚艷粉絲，成功為台灣VTuber市場立下全新標竿。VIVE ORIGINALS總經理劉思銘表示：「BEATDAY 正在打造一條從線下體感娛樂延伸至線上演唱會的完整虛擬偶像娛樂生態系。與春魚創意旗下VTuber合作，從《鏡花水月》的成功，到這次結合VR大場域體感電影技術突破，透過6DoF技術，讓觀眾在虛擬場景自由移動、選擇視角，BEATDAY將持續建構虛擬偶像的3D完整娛樂體驗生態系。我們不僅提供技術與平台，更希望與創作者共同成長，將台灣原創的VTuber內容推向全球市場。」

BEATDAY X 「極深空計畫」夏日雙重體驗，受文化部文化黑潮之XR沉浸式影像創作補助金支持，《追殺闆闆》XR音樂電影限量300席， 7/18(五)-7/20(日)於高雄棧柒庫VIVELAND搶先特映L；《第一樂章》線上音樂會 8/15(五)、8/17(日)在BEATDAY平台演出。更多相關訊息👉BEATDAY官方平台

《第一樂章》延續VR大場域體感電影世界觀。圖／VIVE ORIGINALS提供。

《第一樂章》VIVE ORIGINALS 團隊特別為此打造7大沉浸場景。圖／VIVE ORIGINALS提供

《第一樂章》將在台北漫畫博覽會推出限量實體票！圖／VIVE ORIGINALS提供

《第一樂章》BEATDAY 延續一貫高度互動性，打造專屬粉絲的遊戲大街。圖／VIVE ORIGINALS提供

《第一樂章》復刻當年大稻埕永樂座、日式咖啡館與懷舊街景。圖／VIVE ORIGINALS提供