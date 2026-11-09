曹瑞原執導《時候 A TIME》歷時八年籌備！張鈞甯首當監製，雙世代卡司接力演繹40年青春歲月

歷時八年籌備 雙世代演員 接力詮釋五位好友四十年人生

由金鐘 導演曹瑞原執導、張鈞甯首度擔任影集監製的《時候 A TIME》，近日於文策院 TCCF創意內容大會沙龍舞台舉行首場媒體發布會。

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歷經八年籌備，集結言承旭、陳意涵、張鈞甯、吳慷仁 、梁正群等實力派演員，以及黃旭熙Lucas、林廷憶、盧以恩、范少勳、黃聖球等新生代卡司，由雙世代演員接力詮釋五位好友，描繪橫跨四十年的人生故事。

導演曹瑞原表示，希望透過作品帶領觀眾重返充滿時代印記的青春 歲月，也藉此向自己的青春告別。身兼監製與主演的張鈞甯，此次率領五位飾演少年時期的演員亮相，首度公開精彩片花，分享角色與拍攝幕後，新生代演員更驚喜即興獻唱民歌經典，為發布會注入青春活力，也喚起現場懷舊情懷。《時候 A TIME》預計明年正式與觀眾見面。

張鈞甯受邀跨足監製 認同「生命的長度與厚度」

談及此次跨足監製的契機，監製暨主演張鈞甯透露，最初是受到曹瑞原導演邀請。導演看見她近年投入幕後製作、積極培育新人的努力，因此邀請她加入《時候 A TIME》，從不同角度參與作品創作。張鈞甯表示，自己非常喜歡這個劇本，尤其認同導演想呈現的「生命的長度與厚度」，人生不必急著論斷對錯，而是學會理解生命本來就會有的樣子。她感性表示：「青春時的衝動、友情與愛情的糾葛，甚至背叛帶來的傷痛，當下或許都是難以跨越的坎，但隨著時間拉長，曾經放不下的執念、深信不疑的對錯，都可能有了不同答案。」這也是她認為作品最具生命力的地方。

圖：時候 A TIME臉書粉專

《時候 A TIME》字母海報_M_張鈞甯飾演成年孫潔。（圖／台北創造電影提供）

讓觀眾相信兩階段是同一人 張鈞甯演出最內斂角色

作為發布會現場唯一的成年角色代表，張鈞甯也提到，劇中由不同演員詮釋角色的青春與成年時期，如何讓觀眾相信兩個階段是同一個人，是演出的一大考驗。為此，她特別與飾演年輕孫潔的盧以恩私下交流，從表演細節到情緒反應建立連結，讓年輕時的故事成為自己演繹角色的情感基礎。此外，成年後的孫潔也從年輕時的情緒爆發轉為內斂沉穩。張鈞甯坦言，這幾乎是自己最內斂的一次演出，必須將角色的傷痛與掙扎藏於細微的神情、肢體之中，不刻意外放，卻要讓觀眾感受到內心波動，對表演層次與情緒拿捏都是一大挑戰。

圖：時候 A TIME臉書粉專

黃旭熙首演戲劇 聽香港老歌入戲 跳水戲克服恐懼

首次挑戰戲劇演出的黃旭熙Lucas，分享初見曹瑞原導演時，原以為導演相當嚴肅，沒想到兩人談話過程竟讓他一度感動落淚。他感謝導演給予充分的表演空間，讓他能以自己的方式理解並詮釋「四毛」。上戲前，他會聽一些「香港老歌」幫助自己進入角色狀態，拍戲期間也持續想像那個年代的人事物，揣摩角色的生活與心境。而最令他印象深刻的，莫過於跳水與游泳戲。從未學過跳水的他，上課時第一次站上跳板便被高度嚇得不敢起跳，最後才鼓起勇氣克服恐懼。他笑說，冬天在戶外泳池受訓更是難忘，跳入水中瞬間冷到全身麻痺，讓他忍不住佩服冬泳者的毅力。相較於身體上的考驗，他也坦言，更難的挑戰其實是怎麼把角色內心的細膩情緒呈現到位。

《時候 A TIME》字母海報_I_黃旭熙Lucas飾演少年四毛。（圖／台北創造電影提供）

圖：時候 A TIME臉書粉專

林廷憶自認徹底經歷另一女孩人生 陳意涵暖心擁抱稱讚

林廷憶在劇中飾演「寶貝」，與黃旭熙Lucas有不少情感對手戲。她分享，曹瑞原導演打造的沉浸式工作氛圍，讓演員不用透過邏輯揣摩，就能自然融入角色人生。她笑說：「拍完真的覺得自己徹頭徹尾經歷過另一個女孩子的人生。」雖然無緣與飾演成年寶貝的陳意涵對戲，但有次在片場相遇，陳意涵不僅主動給她擁抱，還分享看過她演出的少年寶貝片段，暖心稱讚：「謝謝妳把寶貝演得那麼好！」讓她相當感動。首次與其他四位少年演員合作，林廷憶也笑說，大家的第一印象與實際個性反差不小，但透過前期訓練很快培養出默契。其中，與盧以恩拍攝海邊戲時，兩人反覆排練、還歷經補拍，嘗試不同表演方式，最後呈現的成果連自己都感到驚喜。

《時候 A TIME》字母海報_T_林廷憶飾演少年寶貝。（圖／台北創造電影提供）

圖：時候 A TIME臉書粉專

盧以恩形容導演如通靈師 體驗被角色附身感受

盧以恩這次挑戰飾演「孫潔」，談到與曹瑞原導演的合作，形容導演簡直像「通靈師」，「第一次見面時，我所有藏在內心，或是很久以前的事，都可以被他一眼看穿。」她坦言，起初面對導演對表演「入魂」的要求倍感壓力，不論情緒或氣場，導演總覺得還不夠，但隨著每次開拍前聽導演分享故事，她逐漸感受到「孫潔住進自己身上」，甚至第一次體驗到彷彿被角色「附身」的感覺，也讓她領悟，只要真正進入角色狀態，每個選擇都有其道理。另一方面，拍攝期間張鈞甯也經常關心她的想法，讓她能自在分享內心感受。盧以恩表示：「我可以很放心地告訴她最真實的感受，就算用很抽象的形容，鈞甯姐總是給我很正向的回應，讓我覺得很有動力！」

《時候 A TIME》字母海報_M_盧以恩飾演少年孫潔。（圖／台北創造電影提供）

范少勳獲吳慷仁無私指導 監獄戲收工後仍留下陪練

范少勳回憶，第一次與曹瑞原導演見面時，對角色與故事都毫無頭緒，難免有些緊張，但導演溫暖親切的態度，讓他很快卸下心防。正式合作後，他更感受到這不只是拍戲，而是跟著導演走進一個時代，體會當時人們的生活與選擇。為了詮釋「阿文」，他也與飾演成年阿文的吳慷仁多次電話交流。范少勳分享，吳慷仁曾提醒他，別讓台詞限制表演，要多感受現場空間，找到自然舒服的走位。尤其拍攝一場監獄戲時，吳慷仁即使已經收工，仍特地留下來陪他走戲，提供不同的表演方向與建議。范少勳感動表示：「雖然我們詮釋的是同一個角色不同階段的人生，但在準備的過程裡，真的有一種一起在完成這個角色的感覺。」

《時候 A TIME》字母海報_A_范少勳飾演少年阿文。（圖／台北創造電影提供）

《時候 A TIME》字母海報_A_吳慷仁飾演成年阿文。（圖／台北創造電影提供）

黃聖球以音樂與角色共鳴 與范少勳片場安全帽趣事

黃聖球在劇中飾演「綿羊」，是好友群中的歌唱擔當，音樂也是角色在壓抑年代裡抒發情感的出口。他認為，音樂是自己與角色最有共鳴的部分。雖然與飾演成年綿羊的梁正群拍攝交集不多，他仍會在自己的戲份結束後留在現場，向前輩們學習自然的表演方式。聊到合作趣事，范少勳則透露，黃聖球其實是慢熱型，熟悉後才會展現可愛的一面。有場戲他需要叫醒黃聖球，卻不慎敲到對方頭上的安全帽，原本擔心力道太大，沒想到黃聖球反而主動與他討論，如何在確保安全的前提下保留自然反應，讓兩人意外擦出真實的表演火花。

《時候 A TIME》字母海報_E_黃聖球飾演少年綿羊。（圖／台北創造電影提供）

民歌與歌舞成重要敘事元素 少年組現場即興獻唱〈季節雨〉

除了人物故事，民歌與歌舞也是劇中重要的敘事元素。導演曹瑞原表示，民歌不只是當年的流行音樂，更承載年輕世代的生活態度與思想，許多難以言說的情緒，都能透過旋律傳遞，也因此特別將歌唱與舞蹈融入劇情，讓音樂成為串連人物情感的重要媒介。

《時候 A TIME》字母海報_I_言承旭飾演成年四毛。（圖／台北創造電影提供）

《時候 A TIME》導演曹瑞原出席媒體發布會，分享選角過程與拍攝幕後點滴。（圖／台北創造電影提供）

提及唱歌與舞蹈的挑戰，張鈞甯直言，唱歌並不容易，劇中有一場戲必須邊唱歌邊旋轉，還得透過肢體動作傳遞情緒，對表演與身體控制都是全新考驗，讓她忍不住笑說：「唱歌真的很難，所以歌手真的好厲害呀！」林廷憶則回想起，劇中四毛與寶貝共舞民歌〈季節雨〉，首次參加舞蹈排練時，群舞演員幾乎全員迅速上手，連黃旭熙Lucas看一遍就能跟上，只有自己看得眼花撩亂，直呼當下相當絕望，還好有Lucas陪著反覆練習，才讓她順利跟上進度。這份歌舞默契也延續到發布會現場，五位少年組演員驚喜即興表演〈季節雨〉，為活動增添一大亮點。

圖：時候 A TIME臉書粉專

金獎團隊集結 三十位頂尖創作人才共同打造

金鐘導演曹瑞原繼《一把青》、《斯卡羅》之後，歷時八年籌備，帶來全新影集《時候 A TIME》！本劇由知名編劇齊錫麟執筆，實力派演員張鈞甯首度擔任影集監製並參與演出，卡司集結言承旭、陳意涵、張鈞甯、吳慷仁、梁正群、黃旭熙Lucas、林廷憶、盧以恩、范少勳、黃聖球等實力派演員。全劇幕前幕後更集結超過三十位曾獲金馬、金鐘、金曲及國際獎項肯定的頂尖影視創作人才，共同打造備受矚目的年度話題新作。預計明年正式與觀眾見面，敬請期待。

精華 FAQ Q1：《時候 A TIME》這部影集的核心故事與時間跨度是什麼？ 本劇描寫5位好友從青春到成年、橫跨40年的生命歷程，透過不同世代演員接力演出，呈現友情、愛情、背叛與成長在時間裡的變化與重量。

Q2：張鈞甯在這部作品中除了演出外，還扮演了什麼角色？ 張鈞甯首度擔任影集監製，並同時參與演出。她表示受邀原因來自曹瑞原導演的信任，也認同劇中強調的「生命的長度與厚度」理念。

Q3：這部影集在表演與形式上有哪些特別設計與亮點？ 作品安排少年與成年兩階段演員接力詮釋角色，並融入民歌與歌舞作為敘事元素。發布會上，少年組還即興獻唱〈季節雨〉，成為現場亮點。