張赫回歸古裝！大河劇《文武》11月開播，化身「淵蓋蘇文」重現三國大戰

韓國 歷史 劇再迎重量級新作！KBS 全新大河歷史劇《文武》預計於 2026 年 11 月 14 日首播，由《再婚皇后》李賢旭、《推奴》張赫、金康宇等實力派演員主演。

故事以朝鮮半島三國 時代的激烈戰爭與政治角力為背景，描寫新羅、高句麗、百濟及唐朝之間錯綜複雜的權力鬥爭，重現改變朝鮮半島歷史走向的關鍵時刻。

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《文武》劇情看點：三國爭霸與唐朝介入，領袖抉擇左右國家命運

《文武》以 7 世紀朝鮮半島為故事舞台，描寫新羅、高句麗與百濟之間的戰爭，以及唐朝勢力介入後更加複雜的國際局勢。各國領袖為了守住國家、爭取勝利，不僅必須在戰場上較量，也得在外交談判、政治聯盟與權力鬥爭之間尋找生路。

圖片來源：@kbsdrama

故事核心人物金法敏，正是日後的新羅文武王。他身處國家命運劇烈轉變的時代，必須面對戰爭帶來的犧牲，以及身為領袖所必須承擔的責任。對他而言，統一並非單純的軍事勝利，而是牽涉國家利益、個人信念與歷史選擇的艱難課題。

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除了新羅內部的政治布局，劇中也將呈現高句麗名將淵蓋蘇文與唐太宗李世民等歷史人物的角力。當各方勢力都想掌握戰爭主導權，任何一次判斷都可能改變局勢，讓整部作品不只是一場場戰役的重現，更是一部描寫權力與人性的歷史群像劇。

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李賢旭飾演金法敏！張赫挑戰高句麗名將淵蓋蘇文

《文武》的演員陣容也是一大看點。李賢旭飾演新羅王子金法敏，也就是日後的文武王，將詮釋一名在戰亂與政治變局中逐步承擔國家重任的領袖。如何呈現角色面對國家利益時的冷靜、掙扎與決斷，備受期待。

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張赫則飾演高句麗名將淵蓋蘇文。淵蓋蘇文是朝鮮半島歷史上極具爭議性與影響力的人物，既是掌握高句麗軍政權力的強勢領袖，也是與唐朝勢力正面對抗的關鍵人物。張赫過去曾演出多部動作與古裝作品，此次再度挑戰氣勢鮮明的歷史角色，預料將帶來不少充滿張力的對手戲。

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張赫表示，他選擇出演「文武」一角，是因為「淵蓋蘇文的多重性格」。他形容淵蓋蘇文「是個可以被多種解讀的人物，因為不同國家對他的看法各不相同」。張赫說：「我想把淵蓋蘇文塑造成一個領導者、一個普通人，以及一個懷抱理想的夢想家。」為了生動地呈現這個角色，他與製作團隊進行了大量的討論，最終完善了角色。

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蒙古取景打造大規模戰爭場面，KBS再推正統大河歷史劇

《文武》另一項備受關注的特色，是大規模戰爭場面的製作。製作團隊運用蒙古外景拍攝與視覺特效，重現新羅與唐朝之間的重要戰役，包括買肖城之戰、伎伐浦之戰等歷史事件，呈現古代軍隊交鋒的壯闊場面。

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除了戰爭規模，作品也希望透過不同國家領袖的抉擇，探討統一、權力與領導責任等議題。當國家面臨存亡危機，個人的野心、信念與政治現實往往難以兼顧，而這些衝突正是歷史劇最能展現人物深度的地方。

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《文武》預計於 2026 年 11 月 14 日在韓國 KBS 2TV 首播。張赫也指出，《文武》的一大看點是「各國的戰略」。他強調：「如果你喜歡觀察各國不同的選擇——三國時期和唐朝如何從各自的立場出發發動戰爭、運用戰略和外交手段——你會發現《文武》更加精彩。」他接著說：「觀眾們已經等了這麼久，我希望這部劇能夠很好地展現那個時代的風貌和情感。」

精華 FAQ Q1：《文武》這部KBS大河劇主要講述什麼歷史背景？ 《文武》以7世紀朝鮮半島為舞台，描寫新羅、高句麗、百濟與唐朝之間的戰爭、外交與權力鬥爭，聚焦改變半島歷史走向的關鍵時刻。

Q2：李賢旭和張赫在《文武》中分別飾演誰？ 李賢旭飾演新羅王子金法敏，也就是日後的文武王；張赫則飾演高句麗名將淵蓋蘇文，展現其強勢領袖與多重性格。

Q3：《文武》有哪些製作與內容上的主要看點？ 劇組以蒙古外景和視覺特效呈現大規模戰爭場面，重現買肖城、伎伐浦等戰役，並透過各國領袖抉擇，探討統一、權力與責任。