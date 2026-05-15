《制裁者：最後一擊》所有暴力都必須付出代價！漫威最危險英雄強柏恩瑟強勢回歸

漫威宇宙史上最危險、最暴力的非典型英雄強勢歸來！繼《夜魔俠：重生》第二季後，強柏恩瑟（Jon Bernthal）睽違 7 年再度披上戰袍，於Disney++全新特輯《制裁者：最後一擊》中回歸飾演退役特種兵法蘭克卡索。本次他不僅擔綱主演，更首度跨足編劇，誓言還原「毫不留情、毫無保留」的制裁者本色。

上映首日即獲全球影評人高度肯定，爛番茄新鮮度達 85%、觀眾爆米花指數更高達 94%，本文盤點不可錯過的 7 大震撼看點，請備妥強大的心臟，迎接制裁者的終極審判！

1. 強柏恩瑟親任編劇，嚴控「原汁原味」暴力美學

身為漫畫死忠粉絲的強柏恩瑟，這回親自參與編劇，嚴格把關並延續前兩季的血腥與暴力風格。他強調本片絕對忠於法蘭克的核心，並預告這將是迄今最猛烈的角色刻畫：「法蘭克將冷酷無情且直擊感官，所有的暴力都必須付出代價，這正是我真正想走的創作道路。」令人相當期待強柏恩瑟如何用「以暴制暴」的極致生活哲學，讓粉絲回味、更讓新粉絲認識這位激起一個世代的道德辯證的反英雄角色。

2. 紐約黑暗英雄宇宙成形，暗藏更大聯動伏筆

法蘭克卡索的復仇之路，正悄悄連結起一個更龐大的漫威世界版圖。繼《夜魔俠：重生》確立了紐約街頭英雄的共同戰場，制裁者此番出擊不只是個人恩怨的終結，更像是整個紐約地下英雄軍團集結前的最後熱身。強柏恩瑟受訪時透露，本次特輯將有其他人氣角色驚喜客串，對於再度回歸漫威大家庭他充滿感激，同時也暗示未來與更多超級英雄交手的可能性 — 紐約街頭的故事才正要開始。

3. 拒絕替身親上陣！前海軍陸戰隊實彈特訓

「法蘭克卡索不戴面具，所以我必須親自上陣！」為了追求近身肉搏與槍戰的極致真實感，強柏恩瑟堅持零替身演出。他邀請曾協助拍攝《夜魔俠：重生》的前海軍陸戰隊突擊隊員尼克庫馬拉索斯擔任顧問，進行嚴苛的實彈與戰術特訓。他坦言自己寧可真實挨打，「痛也只痛一次」，充分展現硬漢態度。

《制裁者：最後一擊》。圖/Disney+提供

4. 壯碩體態震撼開場，制裁者深陷無盡心魔

特輯開場便火力全開，強柏恩瑟裸上身展現超壯碩肌肉，進行拉單槓、大重量訓練等魔鬼特訓。然而，這種自虐般的鍛鍊背後隱藏著極度痛苦。在前兩季徹底消滅仇家後，失去人生目標的他不時看見妻兒幻影，只能藉由高強度訓練與酒精麻痺自己，深陷失眠與心魔的折磨。

5. 東尼獎影后霸氣加盟！最冷酷反派「格羅尼夫人」登場

本次特輯迎來紐約黑幫大姐大「格羅尼夫人」，由曾獲東尼獎的百老匯影后茱蒂絲萊特（Judith Light）飾演。儘管角色半身不遂，其氣場卻異常強大。因兒子在法蘭克掃蕩犯罪時喪命，她親自登門嗆聲，揚言屠殺法蘭克社區的所有無辜鄰居，迫使法蘭克再度穿上骷髏戰袍殺出重圍。

6. 咖啡壺、原子筆皆成殺器！15分鐘以一擋百社區攻防戰

面對近百名黑幫殺手突襲社區，毫無防備的法蘭克只能就地取材展開殊死反擊。除了奪取敵方武器，他甚至將咖啡壺、原子筆及短刀化為致命殺器。這段長達15分鐘不間斷的熱血肉搏與街頭攻防，將暴力美學發揮到極致，堪稱《制裁者》系列有史以來最火爆的動作場面。

《制裁者：最後一擊》。圖/Disney+提供

7. 鐵漢也有柔情時，制裁者痛哭告白惹人揪心

在血腥殺戮之外，本片也細膩刻畫了法蘭克內心的柔軟。為了拯救萍水相逢的麵包店小女孩一家，他毅然重返戰場。在突破心魔的過程中，他回憶起與家人的溫馨點滴，並在片尾隔空向已逝的女兒痛哭告白：「我會愛妳直到永遠。」難得一見的鐵漢柔情，為這部暴力史詩注入了深刻的催淚元素。

《制裁者：最後一擊》不僅是一場視覺與感官的極致暴力饗宴，更是對法蘭克卡索靈魂深處的深度挖掘。強柏恩瑟身兼主演與編劇，為這名漫威最悲劇、最致命的英雄注入了全新生命力。無論是挑戰尺度的血腥動作戲，還是直擊人心的情感刻畫，這部Disney+特輯都將成為漫威宇宙中不可忽視的重磅之作。

漫威特輯《制裁者：最後一擊》以及《制裁者》第一、二季皆已於Disney+ 獨家熱播中。

《制裁者：最後一擊》。圖/Disney+提供

《制裁者：最後一擊》。圖/Disney+提供

《制裁者：最後一擊》。圖/Disney+提供