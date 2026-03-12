《動物園》療癒系職人台劇 與動物之間互動純粹展現深刻羈絆

台灣首部以真實動物園為背景的暖心職人喜劇《動物園》持續熱播中，自於 Disney+ 上線以來，憑藉細膩的劇情穩坐排行榜前三名。Disney+也釋出兩部全新的花絮影片，曝光主演邵雨薇、王柏傑初見動物的歷程，邵雨薇笑認自己太愛猴子，拍攝時炙熱的眼神反而嚇退動物，直呼是「追星最成功」的橋段；王柏傑則坦言「動物當然不好拍」，長時間的等待需要很有耐心、像是在引導小朋友；隨著劇情推進，劇中角色與動物之間的深刻羈絆，讓無數觀眾紅了眼眶，更被網友一致封為「今年最好哭的台劇」！

直擊人心的生命重量：迎新與告別的極致催淚

《動物園》以最高製作規格，特地南下高雄壽山動物園實地取景，將野生動物的最真實樣貌搬上大銀幕。故事圍繞著為保住飯碗而被迫南下實習的廣告女強人朱欣葵（邵雨薇 飾），與個性嚴謹、不擅言詞的資深保育員蘇冠州（王柏傑 飾），兩人在陪伴動物的過程中，從最初的互不理解，逐漸萌生出溫暖的曖昧情愫。

在最新集數中，劇情迎來了極具張力的情感高潮。由金鐘視后柯淑勤飾演的資深保育員江麗琴，在一場拼命為羊接生的戲碼中，將對過世女兒的無盡思念與遺憾，全數傾注於迎接新生命的雙手之中，極具感染力的演出惹哭大票觀眾；就連邵雨薇在拍攝時，都忍不住在鏡子前深受震撼、當場淚崩。另一頭，看似冷酷的王柏傑，在面對已離世的紅毛猩猩「咪咪」時，流露出深情且心碎的告別，完美詮釋了將溫柔深藏於心底的鐵漢柔情。

柯淑勤飾演資深保育員江麗琴。圖／Disney+提供

柯淑勤飾演資深保育員江麗琴。圖／Disney+提供

幕後花絮曝光：在愛的缺憾中，被動物治癒的靈魂

Disney+ 釋出的「男女主角篇」幕後花絮當中，王柏傑透露，自己私下本就熱愛動物，在看見台灣終於有此類罕見題材的劇本後，毫不猶豫地便答應接演。他形容自己飾演的蘇冠州，是個不懂得社交與溝通的人，因此將所有的愛都寄情於動物身上，甚至會深情地對每隻動物承諾：「以後你的每年生日，我都會陪你過。」

而邵雨薇飾演的朱欣葵，則有著截然不同的靈魂缺口。因為父親從小缺席、甚至失聯，在缺乏父愛的情感匱乏下，她只能拼命在工作中尋求成就感來麻痺自我，卻始終找不到真正的歸屬感。直到她踏入這座充滿生命力的動物園，才終於在人與動物的純粹互動中，慢慢被溫暖治癒。

王柏傑透露自己私下本就熱愛動物。圖／Disney+提供

邵雨薇飾演實習保育員朱欣葵。圖／Disney+提供

二度合作默契滿分常在片場互虧！ 男女主角招認像「霸氣母獅」與「冷酷犀牛」

談及拍攝過程，邵雨薇與王柏傑異口同聲地笑說，在片場的日子簡直像在動物園玩樂一樣自在。二度合作的兩人早已默契滿分，不僅深知彼此的表演節奏，私下也愛互相鬥嘴。邵雨薇爆料自己曾被王柏傑刻意扮鬼臉驚嚇，讓她當場不顧形象大喊：「你很煩！嘴巴閉起來！」足見兩人的好交情。有趣的是，若將自己比喻為動物，邵雨薇自認像是在職場上展現霸氣的「母獅子」；王柏傑則笑稱自己像「犀牛」，外表看似冷酷寡言，內心卻十分溫暖。

《動物園》已於 Disney+ 熱播中，邀請觀眾一同走進這座充滿溫暖與驚喜的動物園，在人與動物的日常羈絆中，找回生活中最純粹的感動與前行的力量。想看更多《動物園》名場面的拍攝秘辛敬請鎖定Disney+ YouTube頻道。