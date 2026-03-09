《航海王》第2季3/10啟航 魯夫與草帽海賊團航向偉大航道

《航海王：航向偉大航道》新強敵、新島嶼震撼登場

Netflix 海賊冒險故事《航海王》第 2 季（One Piece Season 2）重磅回歸，帶來更強大的敵人與更危險的任務，且看魯夫與草帽海賊團揚帆航向絕無僅有的偉大航道。這片傳說中的地帶危機四伏，但處處都有奇蹟。在這趟變化莫測的旅程中，他們要尋找世上最珍貴的寶藏，途中造訪怪異的島嶼，對抗眾多實力驚人的新敵人。Netflix 同步宣布好消息：第 3 季已確定續訂，海賊熱潮將持續席捲全球。

《航海王》漫畫簡介

Netflix 真人版《航海王》改編自尾田榮一郎筆下日本史上最暢銷的同名系列漫畫，單行本超過 100 冊，全球賣破五億本。這部氣勢磅礡的海上冒險故事描寫蒙其 D 魯夫踏上熱血旅程，希望找到傳說中的知名寶藏「大秘寶」，一舉成為海賊王。這部人氣作品不分男女老少，擄獲全球大批粉絲支持。

《航海王》第 2 季。圖/Netflix

真人版《航海王》徹底打破「漫改必毀」的魔咒

Netflix 真人版於 2023 年首播後，迅速成為全球熱議話題，連續八週進入全球 Top 10，在超過 75 個國家/地區登頂收視冠軍，並成為 Netflix 第一部在日本首播即奪冠的非英語影集。該劇累計觀看次數將近一億，也是 Netflix 史上下載次數名列前茅的節目。《航海王》在兒童親子艾美獎榮獲 11 項大獎提名，包括最佳青少年影集獎。

虛實整合，從螢幕走入「Netflix 之家」

為了滿足廣大「航海迷」，這部備受喜愛的改編作品也舉辦多場線下活動，粉絲全年都有機會參加精彩體驗，包括將於 Netflix 之家開幕的最新沉浸式活動。除此之外，粉絲更可在 Netflix 商店及全球零售門市購買樂高、Moose Toys 等商品，在家裡打造真人版的海賊世界。萬眾期盼的《航海王》第 2 季訂於 2026 年3月10日推出。本劇與集英社合作出品，由 Tomorrow Studios（ITV Studios 夥伴）與 Netflix 擔綱製作。在 Netflix 上觀賞👉《航海王》第 2 季

《航海王》第 2 季。圖/Netflix

《航海王》第 2 季。圖/Netflix

《航海王》第 2 季。圖/Netflix

《航海王》第 2 季。圖/Netflix

《航海王》第 2 季。圖/Netflix

《航海王》第 2 季。圖/Netflix

《航海王》第 2 季。圖/Netflix