2026過年追劇推薦：《人浮於愛》《整形過後》《雙軌》《錦繡芳華》等MyVideo全網羅

2026 年春節連假到來，還在煩惱過年追劇要看什麼嗎？。本篇特別整理 2026 過年追劇推薦片單，精選春節必看影集，一次網羅台劇、陸劇。

片單橫跨情感寫實、社會議題、古裝陸劇，從刻劃成人情感拉扯的《人浮於愛》、直面制度與人性的《監所男子囚生記》，到探討外貌焦慮與自我認同的《整形過後》；陸劇部分則有話題新作《雙軌》，以及古裝劇迷必追的《國色芳華》《錦繡芳華》。喜歡荒謬又寫實風格的台劇，別錯過《何百芮的地獄戀曲》無論你是想找 過年追劇推薦、春節電影清單，還是單純想知道 MyVideo 過年有什麼好看，這份片單都能陪你把春節假期填得剛剛好。

2026 過年台劇推薦片單

🎞️過年推薦台劇1.《人浮於愛》

《人浮於愛》推薦原因

劇情聚焦於幾條錯綜複雜的情感線：(邵雨薇飾)的周曉琪以務實甚至帶有危險感的方式追尋愛情，在心理醫師（楊祐寧飾）與富商詹董之間掙扎；宋芸華飾演的平凡上班族潘心彤(宋芸樺飾)則在經歷職場與情感挫折後，與性格風趣的辛毅夫（范少勳飾）開展一段現實與真情交織的關係。全劇以寫實甚至大膽的視角，探討現代人的慾望、愛情、親密關係與自我價值，同時揭露現代都會愛情的脆弱與矛盾。

這部劇不只是愛情故事，更透過多個角色的視角，討論愛與慾望的界線、道德與情感的拉扯，引發觀眾共鳴與深思；也是 2025 年最具話題性、深具社會觀察力的情感劇之一。

《人浮於愛》。圖/MyVideo提供

🎞️過年推薦台劇2.《監獄男子囚生記》

《監獄男子囚生記》推薦原因

劇情聚焦在一群監所管理員的日常：昔日跆拳道新秀阿耀（陳澤耀飾）因傷退役後誤打誤撞成為監獄管理員，原以為自己最衰，沒想到同事們一個比一個慘，每天面對荒謬考驗——從被囚犯噴屎、鎮暴被揍，到處理自殺危機，職場菜鳥們慘到爆的生活笑料不斷。更荒謬的是，阿耀還要應對獄中老大「吉娃娃」（楊祐寧飾）和教誨師（劉以豪飾）之間錯綜複雜的互動。透過黑色幽默與社會觀察，劇集將「比犯人更像坐牢的，其實是社畜」的職場現實拍得既搞笑又動人。

推薦這部給過年想找輕鬆又有深度的台劇觀眾——它不只帶來笑點，更用幽默的方式反映都市人的職場生活、友情與成長，是連假 喜劇追劇清單 的必看首選之一。

《監所男子囚生記》。圖/MyVideo提供

🎞️過年推薦台劇3.《整形過後》

《整形過後》推薦原因

故事以現代醫美診所「爵仕美診所」為舞台，透過每一集獨立的醫療個案，揭露人們對「美」的執著與追求背後深層的容貌焦慮、社會比較、身份認同與自尊裂縫。温昇豪飾演的整形外科醫師江浩宇面對醫療倫理與人生抉擇；張榕容、安心亞等角色則在手術台前後經歷情感與內心掙扎；金曲歌后艾怡良挑戰突破性角色，展示對美麗與自我價值的探問。劇中不僅有醫療現場的專業細節，也呈現出個人與社會間的矛盾與救贖。

推薦《整形過後》給喜歡 深度議題＋情感線交織的觀眾：它不只是探討外貌改變，更從人性角度出發，重新審視現代人追求美貌的心理與社會壓力，是一部既有醫療寫實張力、又能引發共鳴與思考的作品，非常適合 2026 連假追劇清單。

《整形過後》。圖/MyVideo提供

🎞️過年推薦台劇4.《何百芮的地獄戀曲》

《何百芮的地獄戀曲》推薦原因

劇情聚焦在女主角何百芮的生活與成長：她從失戀、失業到社群爆紅，面對愛情、友情與自我價值的掙扎與成長。劇中穿插荒謬搞笑的日常、相親大會、職場誤會與甜虐情感互動，透過幽默的節奏呈現現代都市年輕人的感情與生活百態。

推薦這部給想在 2026 假期追劇的觀眾：它融合「毒舌女主角的爆笑人生」與「從嘴炮到心動的戀愛故事」，不僅笑點滿載，也讓人從中感受到對單身、戀愛與自我成長的共鳴，是春節連假 輕鬆喜劇＋浪漫故事的必看首選。快到MyVideo線上追👉2026年假追劇馬拉松

《何百芮的地獄戀曲》。圖/MyVideo提供

2026 過年陸劇推薦片單

🎞️過年推薦陸劇1.《雙軌》

《雙軌》推薦原因

劇情講述姜暮與靳朝這對「偽兄妹」，因父母離異而分道揚鑣：姜暮原本生活安穩，靳朝則隨父親前往泰國，在地下賽車和拳擊世界裡歷練多年。多年後，姜暮獨自飛往泰國尋找靳朝，重逢的兩人從陌生與隔閡開始建立連結，隨著彼此的成長與理解，感情逐漸突破兄妹界線。劇中揉合愛情、家庭、追夢與危機挑戰等元素，描繪出一段既浪漫又糾結的情感旅程，並以角色間的化學反應與成長曲線持續吸引劇迷目光。

推薦《雙軌》給喜歡「偽骨科」＋角色成長故事 的觀眾：它不僅呈現細膩的情感線，也揉合冒險與生活挑戰，適合在 2026 假期 追完一部既甜又有層次的陸劇作品。

《雙軌》。圖/MyVideo提供

🎞️過年推薦陸劇2.《國色芳華》&《錦繡芳華》

《國色芳華》&《錦繡芳華》推薦原因

劇情以商賈之女何惟芳為核心，她憑藉培育稀世牡丹的高超技巧與過人經商頭腦，從一名受壓迫的婦人，一步步勇闖長安商界，創辦「花滿築」與後來的「悟庸堂」，不僅翻轉自身命運，也帶領身邊女性在逆境中站穩腳步。她與雅冠長安、表面放蕩實則心懷天下的蔣長揚今後結為夥伴與愛侶，攜手面對商場陰謀與政治危機、鬥智抗衡貪官奸商、並不斷為百姓謀福祉。兩部劇透過古裝歷史架構，揉合商戰策略、角色成長、情感糾葛與宮廷權謀，呈現一段波瀾壯闊而細膩動人的故事。

推薦給喜愛古裝劇＋浪漫愛情＋勵志商戰 的觀眾：《國色芳華》與《錦繡芳華》不僅在情感線上段段有看點，其“奸商×貪官”角色互動與主角如何在危機中求生、合作與成長的描寫，也讓人越追越投入，是過年連假追劇清單中不可錯過的古裝話題劇。

《國色芳華》。圖/MyVideo提供

《錦繡芳華》。圖/MyVideo提供

🎞️過年推薦陸劇3.《大生意人》

《大生意人》推薦原因

故事背景設定在晚清亂世時期，主角古平原（陳曉 飾）原本是志在科舉的儒學書生，卻因蒙冤遭流放至邊陲之地。面對絕境，他沒有放棄，而是憑藉 卓越的智慧與堅韌不拔的意志在商界開啟了自己的旅程。從參與私鹽商隊、票號、茶葉到糧食等商業領域，古平原步步為營、運用謀略，逐漸在商海中逆風翻盤，最終從落魄書生成為造福一方的儒商巨擘。劇中同時描繪他與夥伴、盟友、敵手之間的鬥智較量及情誼糾葛，兼具商場大戰、人物成長與家國情懷。

這部劇不僅展現了宏大的商業版圖與策略對抗，也將人物情感與歷史背景細膩交織，是一部既有動作張力、又富啟發性的劇集。適合在春節連假宅在家追劇的觀眾，尤其喜歡熱血逆襲故事與古裝大作的你不容錯過。快到MyVideo線上追👉2026年假追劇馬拉松

《大生意人》。圖/MyVideo提供

《大生意人》。圖/MyVideo提供