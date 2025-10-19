《刑警教練》62歲唐澤壽明新綽號「綁髮君」攜手年輕刑警破案

近期為了新角色以一頭衝擊的白髮亮相震驚網友的唐澤壽明，在新作《刑警教練》中飾演外表不起眼、卻能給年輕刑警精準指導的「教練」向井光太郎。唐澤壽明表示：「向井是一個有點奇特的人，但又不能把那份『奇特』太明顯地表現出來，所以和年輕演員們的默契非常重要。」這次新造型成為話題焦點，他幽默透露，新造型梳化超快，幾乎只要把頭髮綁起來就完成，還因此獲得「綁髮唐澤」、「綁髮君」的新綽號。《刑警教練》KKTV 10/18 起跟播，每週六更新。

《刑警教練》改編自前記者、以真實筆觸聞名的暢銷作家堂場瞬一的同名小說。劇中受唐澤壽明指導的年輕刑警包括倉科加奈、犬飼貴丈、關口Mandy、阿久津仁愛，另有古田新太、木村多江等豪華卡司參演。

戲裡是刑警教練，戲外唐澤壽明也成為年輕演員們的「演技教練」，不時給出關鍵建議，讓後輩們收穫良多。犬飼貴丈回憶，某次覺得戲的節奏不對，但唐澤一句小小提示就串連整場戲，令他敬佩不已；關口Mandy則笑說，劇本要他駝背、彎膝、縮小身體、走路時還不能太顯眼，「我心想這種人根本不存在！」幸好有唐澤親自指導，「真的就像被教練帶著演一樣！」

談到「唐澤式帥氣」，關口Mandy 也分享難忘瞬間：「有天收工比較晚，我收完麥克風，他人已經上車走了！」他笑說：「『早早離開』是只有能交出成果的人才能享有的特權。演完戲、完美收工，帥氣地說一句『好了，完成了！』就離開，真的超帥！」

面對秋季日劇競爭激烈，唐澤壽明幽默表示：「老實說，以收視率來看，我覺得應該不太可能贏（笑）。但我對這部作品的品質有絕對的信心，比其他電視台的劇更有趣，請大家拭目以待！」他補充，《刑警教練》雖是刑警題材，卻少了誇張與暴力，而是一個溫暖動人的故事。「不管是全家一起看、情侶一起看，還是一個人看，都能感到心情舒暢。希望大家能和我們一起，體會這群刑警在笑與熱血中成長的過程。」

《刑警教練》倉科加奈飾演苦惱如何與年長部下相處的女性主管。圖/KKTV提供

《刑警教練》唐澤壽明化身刑警們的教練，適時的給予精準建議。圖/KKTV提供

《刑警教練》唐澤壽明白髮造型成話題焦點。圖/KKTV提供

《刑警教練》唐澤壽明自曝新造型獲新綽號 。圖/KKTV提供