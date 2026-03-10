《精靈皮可》勇者還是投機客？公然挑戰任天堂法律紅線

《精靈皮可》（Pickmon）公然挑戰地表最強法務部

當任天堂正忙著跟《幻獸帕魯》（Palworld）打官司，還要騰出手來狀告美國政府關稅問題時，一家名為 PocketGame 的開發商（這名字聽起來是不是跟 Pocketpair 非常像？）以一種近乎「挑釁」的姿態推出了新作：《精靈皮可》（Pickmon）。這款遊戲不僅在名稱上與《寶可夢》（Pokémon）僅一字之差，連玩法和美術風格都像是一場路人皆知的「致敬大雜燴」。

滿分縫合技術：林克、寶可夢的奇妙同框

《精靈皮可》（Pickmon）定位為「多人開放世界生存建造遊戲」，根據目前釋出的資訊，這款作品完美實踐了「融合主義」：

視覺風格： 玩家扮演的主角神似《薩爾達傳說：曠野之息》中的林克。

核心玩法： 捕獲神祕生物、指揮戰鬥、甚至強迫牠們在你的「工業帝國」裡打工，這點與《幻獸帕魯》如出一轍。

驚人彩蛋： 預告片中甚至出現了一個與《鬥陣特攻》「路霸」高度重合的角色。

捕捉機制： 為了避開任天堂關於「精靈球」的專利陷阱，遊戲選擇使用「卡牌」來馴服怪獸，這波操作讓不少玩家戲稱：還好任天堂不擁有《遊戲王》的版權。

算準時機？趁任天堂「分身乏術」強勢登場

為什麼 PocketGame 敢在尚未公佈發售日期時就如此大張旗鼓？或許他們看準了任天堂現在正「分身乏術」。目前這家日本遊戲巨頭正面臨兩大法律戰場：

1、專利訴訟：持續對《幻獸帕魯》開發商 Pocketpair 施壓，儘管日本當局近期駁回了部分怪物捕捉機制的專利，但美國專利商標局已啟動重新審查。

2、關稅訴訟：任天堂近日正式起訴美國政府，挑戰川普政府依行政命令徵收的進口關稅，並要求退還已繳納的鉅額稅款。

或許開發商認為，當地表最強法務部忙著跟美國國際貿易法院交手時，可能沒空理會這款在 Steam 上的新作。

任天堂法務部戰無不勝？

雖然任天堂法務部威名遠播，但在 2025 年初哥斯大黎加聖拉蒙（San Ramón）一家名為「超級馬利奧」（Super Mario）的雜貨店就成功捍衛了商標權。González先生在1973年就創立了這家商店，當時甚至比任天堂1981年在《大金剛》中首次推出瑪利歐角色還要早。在當地，「Super」是超市（Supermarket）的常用縮寫，結合老闆的名字後便成了「Super Mario」。

不過，《精靈皮可》（Pickmon）這種全方位「致敬」的行為顯然危險得多。這款遊戲預計將登上 PC、PS 與 Switch 平台。究竟它是「用魔法打敗魔法」的奇蹟，還是法務部寄出律師函前的最後一舞？建議好奇的玩家抓緊時間觀看這段極具勇氣的預告片。

