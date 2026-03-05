《極限返航》西門町點燈啟航 萊恩葛斯林重現科幻大師筆下的幽默英雄

《絕地救援》又一科幻鉅作改編電影，由性感男星萊恩葛斯林主演的《極限返航》（PROJECT HAIL MARY）即將於3月18日（三）搶先美國全版本在台上映，索尼影業特別選在元宵節當天於西門町盛大舉辦「太空艙啟航點燈儀式」，以結合科技燈光秀與快閃太空人宇宙漫步舞蹈的震撼演出，為這場承載人類最後希望的宇宙救援任務揭開序幕，吸引大批民眾到場共襄盛舉。

在主持人黃豪平的熱情帶動下，全場觀眾一同倒數，四位太空人站上啟動儀式台前，隨著巨型太空艙裝置瞬間點亮，燈光全面綻放，象徵電影中孤注一擲的「聖母計畫」正式啟航。炫麗燈光劃破夜空，搭配充滿未來感的舞蹈演出，讓現場宛如置身星際宇宙，氣氛沸騰不已。

活動當晚索尼影業更特別打造「限量太空艙小燈籠」，將傳統燈節元素結合科幻宇宙意象，民眾只要於現場拍下自己「登入太空艙」畫面，並且分享於社群即可獲得限量太空艙小燈籠，為熱鬧的慶典活動畫下完美的句點。即日起至3月10日（二），於喜樂時代影城今日店粉絲頁分享登入太空艙畫面，更有機會抽中特映會電影票，一人中獎兩人同行，搶先見證最震撼的宇宙救援任務！

《極限返航》索尼影業在元宵節當天於西門町舉辦「太空艙啟航點燈儀式」。圖/索尼影業提供

由奧斯卡金像獎最佳動畫片得主，《蜘蛛人：新宇宙》系列鬼才主創菲爾洛德與克里斯多福米勒執導，《極限返航》於日前在北美展開小規模試映，首波評價已於社群引爆討論，影評及外媒大讚「必看太空史詩」，萊恩葛斯林更被稱讚為最「閃耀之星」。

影評人Eric Marchen在X上寫道《極限返航》是「2026年第一部偉大的商業鉅片」。他提到：「菲爾洛德與克里斯多福米勒的這部必看太空史詩強勢升空，成為2026年首部偉大鉅片。」同時提到片中不少宛如來自外太空的攝影畫面直指星辰，而萊恩的精彩演出則穩穩錨定全片，「這部電影真的超讚！」

《Globe and Mail》影評記者Barry Hertz則提到，萊恩展現了「銀河等級的魅力」。直言：「這就像是沒有那麼多『繁複元素』的《星際效應》！」影評人David Gonzalez更強推IMAX版本：「《極限返航》是無與倫比的科幻巔峰之作，徹底引爆感官震撼，完美詮釋什麼叫做為 IMAX 而生的終極大銀幕體驗。」外媒也一致認同《極限返航》將在下一屆奧斯卡成為奪獎大熱門，內涵與娛樂兼具的劇情勢必又將燃起宇宙探索的熱潮。

《極限返航》自2021年推出之後，旋即蟬聯37週亞馬遜文學類暢銷排行榜，更榮登讀者票選年度最佳科幻小說。科幻大師安迪威爾（Andy Weir）繼《絕地救援》之後，成為好萊塢最炙手可熱的原創故事作者，這次又再度與《絕地救援》和《末日之戰》的王牌編劇德魯戈達德合作，期待帶來緊張刺激又幽默的故事。

《極限返航》故事描述國中科學老師萊倫格雷斯，在一艘距離地球好幾光年的太空船上醒來，卻對自己的身分和來到這裡的原因一無所知。隨著記憶逐漸恢復，他開始揭開任務的真相，解開一種神祕物質導致太陽衰亡的謎團。在無邊無際的宇宙孤獨中，他意外與另一個外星生命建立聯繫，這段意想不到的友誼成為他完成任務的關鍵。《極限返航》即將於3月18日（三）搶先全美大銀幕獻映。

《極限返航》（PROJECT HAIL MARY）改編自科幻大師安迪威爾（Andy Weir）的同名小說。圖/索尼影業提供