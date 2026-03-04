《72小時即刻救援》蜜拉喬娃維琪50歲超狠 狂瘦9公斤戰鬥力驚人

《惡靈古堡》動作女星蜜拉喬娃維琪（Milla Jovovich）主演動作片《72小時即刻救援》（英文片名：Protector），本片由《天眼救援》團隊打造，故事描述前戰爭英雄妮基（蜜拉喬娃維琪 飾）的平靜生活，因為女兒遭到綁架而被打破。為了拯救自己的孩子，她被迫踏進地下犯罪世界，同時也要躲避警察和軍方的追捕……《72小時即刻救援》將於3月13日全台電影院震撼上映。

以《惡靈古堡》系列聞名的美國動作女星蜜拉喬娃維琪（Milla Jovovich）在《72小時即刻救援》裡飾演女兒遭到人口販子綁架的前特種部隊成員「妮基」，她在受訪時坦言這是她參與過「最困難的製作之一」。

「我自己有三個女兒——其中一個和我在電影裡的女兒年紀相仿，」蜜拉喬娃維琪表示：「扮演這個角色，每天都要承受（女兒被綁架的）這種情緒，真的非常困難。」她在《72小時即刻救援》裡隻身一人對抗整個人口販運集團，飛車、槍戰、打鬥樣樣來，讓已經50歲的她吃足了苦頭。「為了拍這部電影，我瘦了20磅（約9公斤），」蜜拉喬娃維琪說：「這是我拍過最觸動人心的電影之一，也是我參與過最困難的製作之一。」

蜜拉喬娃維琪表示，她堅持《72小時即刻救援》裡面的動作戲要符合現實，她必須費盡心思想出各種招數，來對抗片中的歹徒。「如果現實世界做不到，那我就不想拍，」蜜拉喬娃維琪說：「一切都關乎於關節和穴位。在軍隊裡，你能學會如何傷害他人……知道該抓住哪裡，知道該如何解除武裝。」

值得一提的是，《72小時即刻救援》也是蜜拉喬娃維琪在《惡靈古堡6：最終章》後，睽違十年再度獨挑大樑主演動作片，她表示本片最吸引她的就是題材和情節。「人口販賣是一個長期被忽視的重大議題，」蜜拉喬娃維琪說：「這是一個讓人感到非常不適的題材，所以幾乎沒有人願意把它拍成電影。」

不過，蜜拉喬娃維琪也表示，雖然《72小時即刻救援》的故事背景很陰暗，但它同時也是一部能夠滿足幻想的復仇爽片。「我認為這部電影是每個父母最可怕的惡夢，」她說：「但同時，它也讓人感到非常痛快，因為它呈現出每個父母都幻想過的、要對那些傷害自己孩子的人所做的一切。看著妮基追捕這些人……並為他們伸張正義，這對我來說意義重大。」《72小時即刻救援》將於3月13日全台電影院震撼上映。