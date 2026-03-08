《再見了，可魯》22億影史奇蹟 重溫22年前最溫柔的感動

感動22年名作再現大銀幕 《再見了，可魯》推出數位經典重映

改編真人實事、感動無數觀眾的日本經典電影《再見了，可魯》，在上映22週年之際，將以「數位經典重映」形式，於3月27日起重返台灣大銀幕。這部以「導盲犬」為主題的感人之作，無疑是當年的台灣現象級電影，不僅全台熱賣9000萬台幣，順利登頂成為年度最賣座日片，更是台灣觀眾心目中最具代表性的狗狗電影之一。如今本片重新上映，除了讓曾被本片故事所感動的觀眾再度重溫經典，也得以讓新世代觀眾有機會進戲院，認識這段關於愛、陪伴與生命的動人故事，感動並深具教育意義。

9000萬票房登台灣年度最夯日片 《再見了，可魯》締造經典地位

《再見了，可魯》最初源自日本作家石黑謙吾與攝影師秋元良平共同創作的小說作品。石黑以質樸細膩的文字，搭配秋元良平長達12年所拍攝的珍貴圖像，忠實記錄拉布拉多導盲犬「可魯」平凡卻瑰麗的一生。作品不僅描繪導盲犬的成長與訓練過程，也呈現牠與視障者飼主之間的深厚情感連結，同時反映日本導盲犬培育制度與視障者福利等社會議題。小說自2001年出版後迅速走紅，累計銷售突破百萬冊；2002年推出的台灣中文版也熱銷15萬冊，掀起廣大讀者關注。

隨著小說人氣持續攀升，可魯的故事也陸續被改編成不同形式。2003年6月，日本NHK電視台推出同名電視劇，廣受觀眾好評；隔年推出電影版，由日本奧斯卡得主崔洋一執導，小林薫、椎名桔平、香川照之、寺島忍等實力派演員共同演出。電影在2004年於日本上映，不僅創下22.2億日元票房佳績，更名列當年度日本電影票房排行榜第六名。

本片在台灣上映時，也同樣掀起熱潮。回顧2004年的台灣電影市場，正由《明天過後》（The Day After Tomorrow）、《蜘蛛人》（Spider Man）、《功夫》等大型商業大片主導，也有《鬼來電》、《在世界的中心呼喊愛情》等經典日片，但本片仍在競爭激烈的市場中脫穎而出，全台票房賣破9000萬新台幣，一舉成為當年台灣最賣座的日本電影。電影的成功，也帶動之後一波狗狗題材電影熱潮，包括《莎喲娜拉！小黑》等片相繼上映，但票房與影響力仍難以超越《再見了，可魯》。此外，香港也曾改編拍攝翻拍版《再見了！小Q》，同樣取得亮眼票房成績，足見這個故事跨越文化與世代的動人魅力。

《再見了，可魯》推出數位經典重映。圖/采昌國際多媒體提供

《再見了，可魯》感動世代觀眾 細膩描繪導盲犬陪伴與生命感動

不同於多數節奏快速、情感強烈的電影，《再見了，可魯》採取極為平實的敘事方式。導演崔洋一透過細膩而溫柔的鏡頭語言，捕捉生活中看似平凡的片刻，讓觀眾彷彿不只觀賞一部電影，更是靜靜見證一段生命的成長與流動。尤其本片並未刻意強化戲劇衝突，而是透過時間堆疊，讓情感自然累積，使觀眾在不知不覺當中被深深觸動。除了動人的情感刻畫，全片也細緻呈現導盲犬在現實生活中的重要角色，從幼犬培育、專業訓練，到實際協助視障者行走、辨識環境與避開危險等日常工作，都透過真實而具體的畫面呈現在觀眾面前。

同時，本片也溫柔描繪視障者在生活中所面臨的挑戰，以及跟導盲犬從最初的陌生與抗拒，到逐漸建立信任與依賴的心理轉變。透過這段人狗之間的深刻羈絆，觀眾不僅能看見一段動人的陪伴關係，也更能理解視障者的生活世界，具備溫暖情感與深刻社會意義。22年過去，在影像技術與電影類型持續變化的今天，本片所帶來的感動依然歷久彌新。無論是曾經在大銀幕前觀賞落淚的觀眾，或是首度接觸這段故事的觀眾，都能在戲院中與「可魯」相遇，感受那份關於陪伴與生命、跨越時間的溫柔感動。

《再見了，可魯》推出數位經典重映。圖/采昌國際多媒體提供

這部由真人真事改編，感動22年的催淚經典《再見了，可魯：數位經典重映》，即將在3月27日於台灣感動重映。本片劇情描述在東京一個溫暖的家庭裡，五隻拉布拉多幼犬悄然誕生。其中一隻格外與眾不同，不僅腹部有著獨特的十字黑色胎記，性格既溫順又聰明。女主人滿懷期盼，希望牠能成為守護視障者的導盲犬；經過不懈努力，終於將牠送往導盲犬訓練中心，開啟專業培訓之路。

牠是「可魯」,第一次離開熟悉的家,也是生命中首度面對真正的考驗。在寄養家庭的悉心照顧下,可魯慢慢學會與人建立信任與默契,並準備面對嚴格的訓練與未知的挑戰。牠將透過與生俱來的忠誠,陪伴視障者渡邊(小林薰飾演)走過平凡日常中的每一個角落,並溫柔地改變身邊每個人的世界…。

《再見了，可魯》推出數位經典重映。圖/采昌國際多媒體提供