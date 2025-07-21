《善良的他》李棟旭穿皮衣打架好帥 寫小說、吃泡菜都讓人心動不已

「雙李長腿CP」李棟旭、李聖經合作黑幫浪漫喜劇《善良的他》，上演韓版《小姐與流氓》大談戀愛，甫一上檔就攻佔Disney+台灣收視冠軍！

李棟旭在劇中飾演出身於黑道世家、身為第三代長孫的錫哲，某次與想要成為歌手的初戀美英（李聖經 飾）重逢，展開一連串又甜又虐的命運交錯旅程。錫哲原本想當詩人、小說家，卻被同為黑道的父親要求加入黑幫，不得不化身討債流氓，李棟旭在片中有多場打戲，更在第二集結尾演技大爆發，搥牆哭戲引起網友敲碗「這部絕對是李棟旭繼《殺人者的購物中心》後的代表作！」，而李聖經也有鋼琴自彈自唱的精彩橋段，兩人的出色演出讓作品討論不斷。

李棟旭喊話「黑幫歹路不可行」，崩潰搥牆再創代表作

日前《善良的他》舉辦記者會，導演宋海星興奮表示這次找來「完美陣容」，李棟旭則說一看到劇本就想接演，現場媒體更誇他帥到不像黑道，讓他害羞笑場，導演則誇讚「李棟旭的演技充滿同理心，會讓人更喜歡這個角色」，李棟旭也分享自己要演出一個「腳踏實地的邊緣人」，因此想要演出一個很不一樣的黑道流氓，更想宣導「歹路不可行」的理念，「我始終覺得黑幫不應該被美化，我一點也不想讓他們看起來很酷，但我希望呈現出他們的堅強面貌」。

而李聖經則透露，自己也是被《善良的他》劇本深深打動才決定接演，談到與前輩李棟旭的化學效應也感謝對方指導，李棟旭則謙虛回應「李聖經才給了我幫助，我想藉此機會向她道謝」，並表示李聖經看起來很強勢，但每次遇到不同狀況時都能靈活變通。

《善良的他》李聖經。圖/Disney+ 提供

「茉莉公主」李聖經首度挑戰現場自彈自唱

李聖經飾演的美英不僅是錫哲的初戀，更是天資聰穎的音樂老師，雖然想要成為歌手，但因為有「舞台恐懼症」導致無法輕易唱歌，她這次在錫哲的鼓勵之下，首度邊彈鋼琴邊唱歌，曾在歌劇《阿拉丁》飾演茉莉公主大展歌喉，讓李聖經多年以來持續被粉絲稱為「被演員耽誤的歌手」，此次再秀美聲，她也預告接下來還會有許多唱歌橋段，將帶給觀眾更多驚喜。《善良的他》全劇共14集，於7月18日起在Disney+上線，每週五固定更新。

《善良的他》。圖/Disney+ 提供

《善良的他》李棟旭。圖/Disney+ 提供

《善良的他》。圖/Disney+ 提供

《善良的他》。圖/Disney+ 提供

《善良的他》。圖/Disney+ 提供

《善良的他》。圖/Disney+ 提供

《善良的他》。圖/Disney+ 提供

《善良的他》。圖/Disney+ 提供

《善良的他》。圖/Disney+ 提供

《善良的他》。圖/Disney+ 提供

《善良的他》。圖/Disney+ 提供

《善良的他》。圖/Disney+ 提供

《善良的他》。圖/Disney+ 提供

《善良的他》。圖/Disney+ 提供

《善良的他》。圖/Disney+ 提供

《善良的他》。圖/Disney+ 提供

《善良的他》。圖/Disney+ 提供

《善良的他》。圖/Disney+ 提供

《善良的他》。圖/Disney+ 提供

《善良的他》。圖/Disney+ 提供

《善良的他》。圖/Disney+ 提供