一說謊就吹狂風！《電影版 正直不動產》11/27在台上映，山下智久原班人馬爆笑回歸

累積發行量破400萬冊人氣漫畫 日劇 原班人馬大規模升級電影化

日劇原班人馬攜手回歸，大規模升級推出全新電影版。累積發行量突破400萬冊的超人氣漫畫《正直不動產》，在2022年首度影視化，改編成同名日劇，並請來山下智久領銜主演，詮釋因為遭受詛咒，從此只要想說謊，就會遭受強風吹襲，不得不說出真心話的房地產業務員「永瀨」。作品以貼近生活卻鮮少被描繪的住宅題材為切入點，結合主角坦率說出真心話的暢快感，以及演員們令人捧腹大笑的喜感演出，讓作品連連獲讚。隨著好評持續攀升，本作也逐步發展成系列作品，陸續推出特別篇、衍生外傳與第二季，持續引爆觀眾熱烈迴響。《電影版 正直不動產》即將在11月27日於台灣誠實獻映。

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圖：小学館

堅持原汁原味不換班底 挑選規模宏大篇章融入當代社會議題

這讓製作團隊開始思考，要如何將日劇所無法呈現的表現方式帶給更多觀眾，因此決定把《正直不動產》的世界搬上大銀幕。在電影化過程當中，團隊始終將「原汁原味延續《正直不動產》獨有特色」視為絕對不容妥協的條件，不但不更換演員、導演與主要製作團隊，更全心全意將日劇中的精髓與特色延伸到電影當中。透過這次的電影版，劇組從漫畫原作中挑出規模宏大，且難以在日劇中被影像化的故事篇章，配合現代背景重新打磨，精準掌握當代社會所關注的議題與社會現實面，並融入海外不動產、地方大規模開發案、經濟困境與租屋市場等現況，以自然又恰到好處的平衡，巧妙轉換成充滿娛樂性的故事，並以出色的編排結構，將豐富的內容濃縮在僅有兩小時的電影篇幅之中。

圖：采昌國際多媒體

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聚焦競爭對手桐山過去與友情 故事舞台擴張至美國 誠實之風升級颶風

導演川村泰祐期盼能將電影打造成宛如集結所有固定班底的「精選專輯」，不僅能看見各個角色的成長和變化，也能進一步挖掘人物的內心世界。為此，他和編劇根本非翟鎖定與主角永瀨是競爭對手，也是前同事關係的超人氣角色「桐山」，帶觀眾看見桐山的過去與內心，並完整描繪他與永瀨之間的對決與深厚友情。同時，為了帶給觀眾唯有透過大銀幕才能體驗的感受，電影也將故事舞台擴張至美國，讓吹向永瀨的誠實之風，以颶風的巨大規模登場。視聽呈現上，劇組特別強化風的力量與速度感，並加入5.1聲道環繞音效，帶來更具臨場感和衝擊力的震撼觀賞體驗。

圖：采昌國際多媒體

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山下智久以創作者身分參與 填詞獻唱並與ENHYPEN JUNGWON合作〈聲〉

男主角山下智久，不僅將在片中延續精采又幽默的演出，更將以「創作者」身分參與電影製作，更積極針對角色演出提出想法，並親自為劇中歌曲創作歌詞，甚至為片中角色獻唱的歌曲〈溫柔的世界〉注入情感。此外，在刻劃永瀨與桐山深厚友情的重要場景當中，也收錄由山下智久與南韓超人氣男團「ENHYPEN」隊長JUNGWON合作演唱的插曲〈聲〉。他不僅參與歌曲創作，更積極促成這次的跨國音樂合作，為電影增添動人音樂亮點。

原班黃金卡司全員回歸 國寶級影帝山崎努再度現身

除了全新劇情與視聽體驗，電影版也集結原班黃金卡司，包括福原遙、市原隼人、泉里香、長谷川忍、藤岡靛、草刈正雄等人都將全數回歸，就連「日本國寶級影帝」山崎努也將再度現身。豪華明星齊聚，攜手延續日劇系列的獨特魅力，在笑聲、熱血與感動之中，引領觀眾再度走進《正直不動產》的世界，以嶄新視角，享受專屬大銀幕的魅力。

圖：采昌國際多媒體

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劇情簡介：無法說謊的房仲 面對牽動無數人命運的房地產大戰

登坂不動產業務員永瀨財地（山下智久飾），因為遭受詛咒，只要一想說謊，就會有一陣強風朝他吹來，逼得他不得不吐露真心話。從此只能說實話的他，秉持著「顧客至上」的信念，在後輩月下咲良（福原遙飾）與同事們的協助下，努力摸索屬於自己的誠實業務之道。然而，一場更大的房地產風暴正悄然襲來。客戶深陷海外房地產投資詐騙，過去經手的物件也接連爆發糾紛，昔日同事更暗中推動神祕的大型開發計畫，競爭對手也展開狡猾的土地收購行動。錯綜複雜的利益糾葛與接踵而來的危機，讓永瀨面臨前所未有的挑戰。面對這場牽動無數人命運的房地產大戰，永瀨將與月下攜手合作，以「誠實」作為最強武器，正面迎戰市場中的利益算計與人情糾葛。為了守護人們的笑容，以及這座城市的未來，永瀨再度挺身而出，展開一場絕不說謊的終極對決。

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精華 FAQ Q1：《電影版 正直不動產》何時在台灣上映，主要賣點是什麼？ 本片將於11/27在台灣上映，最大賣點是日劇原班人馬完整回歸，並把原作中更宏大、適合電影呈現的篇章濃縮成2小時故事。

Q2：電影版相較日劇，在故事與視聽上有哪些升級？ 電影版把舞台擴張到美國，加入海外不動產、地方開發與租屋市場等議題，並強化風的速度感與5.1聲道音效，營造更強臨場衝擊。

Q3：山下智久在這部電影中除了演出，還參與了哪些製作？ 山下智久不只演出永瀨財地，還以創作者身分參與角色塑造與歌曲詞作，並促成與ENHYPEN隊長JUNGWON合作演唱插曲〈聲〉。