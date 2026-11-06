戀綜變殺戮戰場！《完美配對謀殺案：真愛》驚悚上映，失蹤的吐夢與孤島地獄

由土屋太鳳、佐久間大介與導演內田英治黃金陣容再度聯手打造的驚悚 懸疑 電影《完美配對謀殺案：真愛》，挾帶著前作《完美配對謀殺案》於2024年上映時創下蟬聯雙週日本真人電影票房冠軍，叫好又叫座的強大氣勢再登大銀幕。《完美配對謀殺案：真愛》於10月30日在台上映。

在演藝圈以優良運動細胞著稱的土屋太鳳和佐久間大介，此次在新作中也展現非凡體能，上演多場精彩刺激的動作戲，就連土屋太鳳也笑稱，自己所飾演的輪花在片中有很多驚慌逃跑的戲份，而這部作品其中一個亮點，就是找出「輪花究竟為何而逃？」

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圖：天馬行空提供

此外，兩人除了陸上的動作演出，在片末更有一場唯美又高難度的水下拍攝。為了真實呈現出彷彿身處海底的場景，兩人跟著專業潛水教練一起潛入大泳池中，用手指比出1、2、3的手勢，然後一起摘掉呼吸調節器，開始演繹緊張的深海救援與浪漫的遙遙相望，直到導演喊「停！」，潛水教練才立刻為兩人戴回呼吸調節器。對於這場戲，導演內田英治也直言：「這場高難度之所以能順利成功，全都仰賴兩位演員出色的身體素質！」

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對於兩人在片中的關係充滿著各種猜忌，土屋太鳳表示，正因為如此，戲外兩人反而更應該建立起尊重、互信的關係。土屋太鳳：「通常在演出這種關係時，有一種準備方式是彼此戲外刻意保持距離、少說話，但是我很不擅長這麼做，我覺得最好的方式還是多溝通交流，所以我們會一起吃烤肉、看煙火、多討論，這樣我們才能更好地詮釋角色！」

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新卡司與LiSA主題曲加持 為「以愛之名」的故事增添色彩

除了土屋太鳳和佐久間大介外，此次卡司陣容也加入更多豪華亮點，包含曾演出《黑道律師文森佐》與《淚之女王》的韓國知名演員郭東延、童星出身的新生代女星豐嶋花，以及近年作品不斷的新生代男星倉悠貴等人。此外，流行歌姬 LiSA 也專為本片量身打造主題曲《Sophilia》，以其充滿力量卻細膩的歌聲，為這段「以愛之名」的故事增添鮮明色彩。

圖：天馬行空提供

劇情簡介：交友軟體連環殺人案再現 孤島上的真愛死亡 遊戲

震驚社會的「交友軟體連續殺人事件」至今已過了兩年。唯島輪花（土屋太鳳 飾）與永山吐夢（佐久間大介 飾）也在好不容易走出陰霾後正式交往。然而某天，吐夢卻突然不告而別，從輪花身邊消失了蹤影。與此同時，日本各地接連發生了宛如模仿當年那起事件的連續殺人案。在交友軟體上修成正果的情侶陸續慘遭殺害，現場留下的大量白玫瑰、死者臉上被刻上「✕」的記號，所有的懷疑目光逐漸指向了失蹤 的吐夢。在吐夢失蹤兩個月後，輪花以工作人員的身分，參加了一場在南方島嶼度假村舉辦的交友配對旅遊。然而等待著她的竟是一場「無法證明真愛就會被殺」的死亡遊戲，所有參加者都被捲入其中，公開直播的殘酷審判、陷入疑神疑鬼的情侶們，以及與外界徹底斷聯的孤島。就在性命危急之際，原先行蹤不明的吐夢，再次出現在了輪花面前。

精華 FAQ Q1：《完美配對謀殺案：真愛》這次的核心故事設定是什麼？ 故事延續交友軟體連環殺人事件的陰影，輪花與吐夢交往後卻遭遇失蹤、模仿犯再起，以及孤島配對旅遊變成只要無法證明真愛就會被殺的死亡遊戲。

Q2：土屋太鳳與佐久間大介在本片中有哪些拍攝亮點？ 兩人不僅展現多場緊張刺激的動作戲，片末還有高難度水下拍攝，需在泳池中摘下呼吸調節器演出深海救援與遙望場面，導演也稱讚他們身體素質極佳。

Q3：本片除了主演外，還有哪些卡司與音樂上的重要看點？ 新加入的郭東延、豐嶋花、倉悠貴等人擴大陣容，LiSA也特別為電影創作主題曲《Sophilia》，以充滿力量又細膩的歌聲，為作品增添更多情感與懸疑氛圍。