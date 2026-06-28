2026台北電影節／開幕片《怎麼可能》首映千人朝聖　51歲徐若瑄苦練泰雅母語、畫老妝扮阿嬤

2026第28屆台北電影節 開幕片《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》26日於中山堂舉辦世界首映，由演而優則導的蘇達擔綱導演、梁宏志監製，主演小薰、劉以豪、撒基努及特別演出Vivian徐若瑄盛裝出席，現場星光熠熠，正式揭開本屆影展 序幕。徐若瑄片中飾演泰雅族 白巫，全泰雅母語演出，只演3天但苦練2個月，她說：「我媽媽那邊也是白巫傳人，都是祖靈的安排！」對於首部執導電影終於要跟觀眾見面，蘇達表示：「非常緊張，電影雖然是恐怖喜劇但也很感人，希望大家喜歡。」

2026台北電影節開幕片《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》宣傳預告。圖／台北電影節

《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》為蘇達首部電影長片，講述一位日本天后與其經紀人來到台灣 山林間追憶母親、展開尋根之旅，卻一路引發「祖先」與「鬼魂」交錯失序的連串事件，在笑中帶淚的奇幻情節中，逐步揭開家族歷史背後被長期忽略的情感與真相。全片兼具奇想趣味與情感厚度，展現台灣電影獨特的文化底蘊。

開幕片《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》徐若瑄苦練泰雅母語2個月，扮阿嬤自爆4天沒洗頭。圖／台北電影節

演員出身的蘇達，曾兩度榮獲金鐘獎最佳男配角肯定。首次跨足電影導演，徐若瑄以特別演出身份加盟，徐若瑄之前在《賽德克‧巴萊》演蘇達的老婆，這次演蘇達的阿嬤，從夫妻變成祖孫，徐若瑄對演到「阿嬤」輩分並不介意，反而開心角色沒被外型受限，還自爆：「因為妝髮時間很長，要老妝、雀斑、染髮，當時為了方便，我4天沒有洗頭！」

她透露這次為了練習泰雅母語，前後花2個月的時間準備，除有母語老師，徐媽媽也會親自調她的發音，尤其捲舌音讓她練習很久，「真的是台上一分鐘，台下十年功，不能讓泰雅族的人覺得我講不好」。小薰一人分飾兩角，這次也學了日文，還有挑戰不少肢體上的不同變化。

劉以豪演出渡邊直美的經紀人，見面第一場戲就先拍了酒醉床戲，還沒熟悉就得有些「親密互動」，劉以豪被問當天有沒有喝了再上，害羞表示：「沒有啦！那天時間很趕，沒特別想著怎麼破冰，就拍下去。」蘇達笑說：「渡邊直美扛他扛了很多次。」不過比起渡邊直美，劉以豪覺得跟撒基努對戲最難，因為他太多即興演出，有時很難接球，今天拍照時，撒基努也不忘延續片中關係，熱情猛勾著劉以豪，被徐若瑄笑說：「你還沒下戲嗎？」

圖／台北電影節

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《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》今晚首映現場氣氛熱烈，監製梁宏志感動表示：「很感謝台北電影節給予新導演機會，電影9月會上映，也希望大家多多支持。」映後導演蘇達、主演小薰、劉以豪、撒基努及徐若瑄也與千位影迷交流，分享創作理念與拍攝甘苦，現場笑聲與掌聲不斷。

2026第28屆台北電影節影展放映將於6月26日至7月7日在臺北市中山堂、光點華山電影館、誠品電影院展開。7月11日台北電影節頒獎典禮將由華視主頻12台全程LIVE轉播，中華電信MOD、Hami Video、四季線上、ELTA OTT、LiTV、ofii等OTT平台及海外Dish Network同步順播。台北電影節官方YT頻道以及 【LINE TODAY 電影】也將同步轉播，提供電視、網路多元觀賞方式，歡迎觀眾鎖定這場電影盛事。更多資訊請見台北電影節官方網站。

圖／台北電影節

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